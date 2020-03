Pour aplatir la courbe COVID-19, visez le subconscient

Même maintenant, alors que les craintes au sujet de COVID-19 grandissent à travers le monde, il y a toujours des gens qui ignorent les avertissements. Ils se rassemblent en foule sur les plages ou les bars (ceux qui sont encore ouverts). Ils ne se lavent pas assez les mains. Malgré les appels du gouvernement et des responsables de la santé, certaines personnes semblent doubler le rassemblement social plutôt que la distanciation sociale. Et à cause de la façon dont les virus se déplacent, ces personnes mettent en danger le reste d’entre nous.

Pourquoi certaines personnes pensent-elles que la réponse au coronavirus est une réaction excessive, alors que d’autres pensent qu’elle ne va pas assez loin? Pourquoi certains s’arment-ils de masques et de gants jetables et de papier hygiénique alors que d’autres refusent de changer leur routine? La réponse ne réside pas simplement dans leurs sources d’information. Cela implique quelque chose de plus profond: le subconscient, où la grande majorité des décisions sont prises.

Comme l’a dit John A. Bargh, professeur de psychologie à Yale: «Lorsque nous décidons comment voter, quoi acheter, où aller en vacances et une myriade d’autres choses, les pensées inconscientes dont nous ne sommes même pas conscients jouent généralement un grand rôle.» Une étude dirigée par John-Dylan Haynes du Bernstein Center for Computational Neuroscience Berlin a montré que l’activité cérébrale peut révéler le choix d’une personne bien avant qu’elle ne s’en rende compte. Aucun comportement rebelle ou conforme n’est intentionnel; ils sont automatiques. Ces deux cohortes différentes jouent un comportement prédéterminé dans leur subconscient, inconnu même d’elles-mêmes.

COMPRENDRE LE CONNECTOME DE LA MARQUE

Il y a des années, le psychologue Daniel Kahneman a remporté le prix Nobel pour son travail montrant que l’esprit humain a des raccourcis («heuristiques») qui dominent la prise de décision rationnelle. L’année dernière, dans Knowledge @ Wharton, le professeur de psychologie et de neurosciences Michael Platt et moi-même avons partagé notre découverte sur ce qui se cache à l’intérieur de ces raccourcis: des réseaux complexes d’associations de marques accumulées au fil du temps, des années de création, certaines remontant à l’enfance. Nous appelons ces réseaux le «Brand Connectome», nommé d’après le connectome humain, une carte des connexions neuronales du cerveau.

Pour convaincre les gens d’une entreprise, d’un produit ou d’une cause, les spécialistes du marketing doivent remplir leur marque Connectome d’associations positives. En 30 ans de marketing, j’ai constaté que lorsqu’une marque Connectome a des associations plus positives que négatives et plus d’associations positives que ses concurrentes, les gens passeront à cette marque.

Ces associations peuvent être véhiculées par des signaux – des mots, des images, des sons, etc. C’est pourquoi, par exemple, une annonce de M&M mettant en vedette Danny DeVito entouré d’une piscine de chocolat fondu a été un tel succès. Cette métaphore a instantanément associé la marque au bonheur et au chocolat crémeux supérieur.

Tout comme nous avons tous des connectomes pour les marques, nous les avons également pour les campagnes politiques, les causes et plus encore. Et nous avons des connectomes pour l’observance des soins de santé.

NON-CONFORMITÉ THÉRAPEUTIQUE

Malheureusement, les efforts visant à améliorer l’observance des soins de santé ont une longue et plutôt infructueuse histoire. Une équipe de chercheurs a creusé dans plus de 100 études sur la «non-observance thérapeutique» – des personnes qui ne suivent pas les recommandations des médecins. Les efforts pour rendre les médicaments abordables et faciles à prendre ne suffisaient pas. Pourquoi pas? Ces mesures ne traitaient pas des «facteurs psychosociaux» – croyances, attitudes et motivations sous-jacentes. Et en général, les niveaux les plus bas de conformité aux instructions du médecin sont survenus lorsque les patients ont été invités à changer leur mode de vie. Seuls 20 à 30 pour cent des patients l’ont fait.

Dans le cas de COVID-19, tout le monde, pas seulement les patients, est invité à modifier son mode de vie. C’est l’initiative de changement de comportement la plus complète de l’histoire moderne. Pas étonnant que tant de gens restent résistants.

Pour changer d’avis, les responsables doivent commercialiser leur message directement auprès du mécanisme instinctif de prise de décision des gens – leur «Corona Connectome».

CONFORMITÉ MARKETING

Les réactions des gens à la prévention des coronavirus sont façonnées par des associations subconscientes cumulatives – par exemple, si l’approche de leurs parents en matière de santé et de sécurité était protectrice ou insouciante; s’ils ont perdu des êtres chers à cause d’une maladie mortelle; s’ils ont eux-mêmes souffert d’une maladie grave.

Pour changer le connectome des personnes qui ne se conforment pas, les fonctionnaires doivent emballer leurs messages avec les bons indices qui aident à tirer parti rapidement des associations positives. Reliez les précautions COVID-19 aux mouvements ambitieux, comme l’esprit communautaire et la fierté locale, qui existent déjà dans le subconscient. Tirer parti du désir des gens de faire la bonne chose pour les autres dans tous les aspects de leur vie.

Utilisez des images de personnages célèbres portant des équipements de protection pour livrer de la nourriture aux portes des personnes âgées. Faites de l’adhésion, de l’utilisation de lingettes antibactériennes au séjour à la maison, un insigne d’honneur. Présentez des artistes de rap, des athlètes célèbres et des stars de cinéma disant aux gens de s’abriter à la maison. Utilisez des métaphores, comme le traitement proactif d’une petite cellule cancéreuse, pour expliquer l’importance d’arrêter le virus le plus tôt possible.

Les dirigeants doivent agir rapidement. Avec chaque jour qui passe, même les personnes qui ont tenu compte des avertissements pourraient être tentées de reprendre la normalité. Il faudra un afflux constant de messages pour changer le comportement des gens. La bonne nouvelle est que si vous faites appel au subconscient avec les bons messages et signaux, les instincts peuvent être modifiés rapidement et nous pouvons aplatir la courbe.