Pour cuisiner un steak parfait, utilisez les mathématiques

Hala Nelson et ses collègues voulaient

faire cuire le steak parfait. Ils ont donc décidé d’utiliser les mathématiques.

Les chercheurs ont créé une simulation mathématique d’une dalle maigre de bœuf rôti dans un four. Cette simulation s’est reproduite avec succès

les températures et les niveaux d’humidité observés dans la viande lors d’expériences en laboratoire

précédemment réalisée par des scientifiques de l’alimentation, l’équipe rapporte le 23 mars dans European Physical Journal Plus.

Dans la simulation, le steak se compose de

un réseau bidimensionnel de protéines rempli de fluide. Équations mathématiques

déterminer ce qui se passe pendant la cuisson de la viande simulée. Par exemple, les protéines

sont déformés, l’eau s’évapore et le steak rétrécit. L’extérieur du

le steak sèche, tandis que le liquide se déplace vers le centre, ce qui rend l’intérieur agréable

et juteux.

Selon Nelson, un mathématicien appliqué à l’Université James Madison de Harrisonburg, en Virginie, vous pouvez utiliser les résultats de l’étude pour déterminer comment le cuire à la perfection en fonction de la façon dont vous préférez votre steak et de la façon dont vous le souhaitez. Mais elle n’a pas changé sa technique de cuisson: «Je fais toujours cuire le steak par mon mari.