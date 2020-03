Pour économiser des pneus de voiture, assombrissez les fenêtres du garage

Publié à l’origine en août 1942

«Je félicite les personnes qui souhaitent entreposer leur voiture pour des raisons patriotiques. Cependant, la conservation est une chose et le gaspillage en est une autre. C’est parce que le fonctionnement normal d’une voiture fait fléchir le caoutchouc et le maintient en vie. La lumière – même la lumière artificielle – endommage les pneus stockés. Toutes les fenêtres du lieu de stockage doivent être noircies et la voiture doit être bloquée pour éliminer le poids de la pneus. “

—Américain scientifique, août 1942

