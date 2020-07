Pour envoyer un message à la Chine, le président Trump devrait se rendre à Taiwan

La Chine communiste a officiellement pris le contrôle de Hong Kong. Le passage mardi de la soi-disant «loi sur la sécurité nationale» de Pékin absorbe effectivement l’ancienne ville autonome dans le système totalitaire du continent chinois, menaçant ses libertés d’extinction. Tout le monde se tourne maintenant vers les États-Unis – le leader du monde libre – pour une réponse forte et fondée sur des principes.

La Maison Blanche a déjà restreint certains échanges avec Hong Kong et a annoncé la résurrection des voyages de certains responsables communistes, tandis que le Congrès va de l’avant avec un projet de loi sur les sanctions sans précédent. Toutes ces actions sont utiles, mais elles ne suffisent pas. La répression sans précédent de la Chine communiste mérite une réponse sans précédent.

C’est pourquoi le président Trump devrait se rendre à Taiwan.

Montrez à la Chine que les États-Unis sont sérieux au sujet de leurs valeurs

Aucun président américain ne s’est rendu à Taiwan depuis 1960. Pourquoi? Parce que les responsables américains souhaitent depuis longtemps maintenir de bonnes relations avec Pékin, qui revendique la souveraineté sur l’île et ses près de 24 millions de citoyens libres. Pourtant, étant donné l’agression de la Chine, la considération la plus importante pour la politique américaine ne devrait pas être la satisfaction de Pékin. Le but devrait être de montrer à Pékin que l’Amérique tient sérieusement à défendre ses intérêts et à défendre ses valeurs.

Les intérêts nationaux de l’Amérique ici sont clairs.

La subjugation de Hong Kong montre que la Chine est prête à réaliser ses rêves de domination, que l’Amérique et ses alliés soient damnés. Taïwan est en tête ou presque de la liste des prochains objectifs de Pékin, et en tant que partenaire américain vital, il est en première ligne pour contenir l’expansionnisme chinois. Il est logique que le leader du monde libre manifeste son soutien à Taiwan – et rassure l’engagement de l’Amérique dans la région – en une période aussi dangereuse.

Les enjeux de la liberté sont encore plus clairs.

Jusqu’au mois dernier, Hong Kong et Taiwan étaient tous deux des phares de la liberté et de la démocratie, illuminant la tyrannie communiste sur le continent chinois. Cette lumière est en train de s’éteindre à Hong Kong. Taïwan est désormais autonome et le régime communiste chinois veut aussi l’étouffer. Ils craignent l’exemple du peuple chinois libre plus que tout au monde. C’est précisément pourquoi le président Trump devrait élever l’exemple de la démocratie et de la liberté à Taiwan.

Pour le président Trump, voyager à Taïwan cadrerait avec les politiques et principes de son administration. Il a été un ardent défenseur des liens étroits entre les États-Unis et Taïwan. L’année dernière, il a signé une loi pour renforcer les relations diplomatiques avec Taïwan, que les États-Unis ne reconnaissent pas officiellement, et a approuvé plus de 2 milliards de dollars de ventes d’armes à Taïwan, avec l’accord le plus récent à la mi-mai.

Peut-être plus important encore, le président a déjà montré sa volonté d’abandonner les subtilités diplomatiques destinées à apaiser Pékin – voir son appel téléphonique avec le président de Taiwan en décembre 2016. Pour quelqu’un qui est si disposé à briser le moule et à repousser les frontières, une visite à Taiwan est une prochaine étape logique, pas un saut impensable.

Si Trump ne peut pas visiter, envoyez Pence

Les administrations précédentes n’ont envoyé des fonctionnaires du Cabinet qu’à Taiwan. Si le président n’y va pas, il pourrait envoyer le vice-président Pence, qui a effectué trois longs voyages dans l’Indo-Pacifique et a constamment critiqué le Parti communiste chinois.

Quoi qu’il en soit, une visite rassurerait Taiwan du soutien américain quand il en a le plus besoin et qu’il le souhaite. L’armée chinoise a récemment organisé des exercices simulant la capture du territoire taïwanais. Des fonctionnaires communistes et des officiers militaires ont également menacé de faire la guerre à Taiwan ces dernières semaines. Une visite du commandant en chef enverrait donc également un message d’une force et d’une détermination sans équivoque. Cela réaffirmerait que les États-Unis n’ont pas l’intention d’être expulsés de la région, ce que Pékin veut désespérément. Les alliés et partenaires de l’Amérique dans l’Indo-Pacifique en prendront note et prendront courage.

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour une visite présidentielle. D’ailleurs, Taiwan n’a jamais été aussi important pour les intérêts américains. Taiwan est tout ce que la Chine communiste n’est pas – un partenaire mondial responsable, une démocratie florissante et une terre où les droits de l’homme sont respectés et protégés. Alors que Hong Kong est désormais perdue sous les griffes de Pékin, le président Trump devrait répondre en montrant le soutien le plus ferme à ce jour à l’île isolée qui représente le meilleur espoir pour l’avenir de la Chine.

Marion Smith est directrice générale de la Victims of Communism Memorial Foundation à Washington, D.C.

