Pour éviter le coronavirus, le pape François effectuera une messe en «streaming»

Après avoir annulé certains de ses engagements pour des raisons de santé, une situation qui a alarmé le Vatican, face à l’épidémie croissante de coronavirus en Italie, le pape François officiera la messe de dimanche via le «streaming».

Compte tenu de l’inquiétude suscitée par son état de santé et la propagation du coronavirus dans ce pays, le pape François prononcera ce dimanche la prière du Angélus par «streaming», via Nouvelles du Vatican et à travers des écrans sur la place Saint-Pierre au Vatican, plutôt qu’en personne, comme l’a rapporté le Saint-Siège dans une déclaration.

Ce mercredi, on a appris que le Souverain Pontife a subi le test de covid-19, qui a déjà coûté la vie à près de 3 500 personnes dans le monde, et qui a été négatif, précisant qu’il n’a qu’un rhume.

Avec informations RT

