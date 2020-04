Pour gagner de l’empathie? La mafia italienne soutient les familles pauvres en raison de la crise des coronavirus

EFE

La mafia d’Italie a livré de la nourriture gratuite à familles pauvres ils ont manqué d’argent en raison de la pandémie qui afflige le pays et le monde: Covid-19.

Afin de gagner le soutien et sympathie de la population d’endroits comme Campagne, Sicile, Calabre et Pouilles, les groupes criminels ont montré leur empathie envers les familles à faible revenu.

À cet égard, le iL’enquêteur de la mafia Nicola GratteriIl a affirmé – pour The Guardian – que “les mafias connaissent des urgences comme nous, il y a eu un Réduction de 75% de la criminalité. Cependant, ils essaieront de profiter de la situation. Les mafias sont présentes là où il y a besoin et urgence“

Il a également déclaré qu’en soutenant les plus pauvres maintenant, les mafias assurent qu’après aura l’occasion de blanchir de l’argent avec les petites entreprises, ont plus de vendeurs de drogue minoritaires ou aident à échapper à la justice.

Il convient de mentionner que Gratteri souligné que le soutien local des mafias est ce qui leur permet de fonctionner et de se consolider pour la entreprises les plus importantes“Il est important d’aider ceux qui en ont le plus besoin en temps de crise.”

La mafia italienne distribue gratuitement de la nourriture pour que les clients ne meurent pas. Ici, le gouvernement n’accorde aux PME que des restrictions, des menaces et des prêts, attend jusqu’à la fin de l’année pour une nouvelle taxe de “solidarité”. Enregistrez ce tweet.https: //t.co/S1AMPtP6nr

– RainMaker (@rialpema) 11 avril 2020

Cela peut vous intéresser: Vail, le paradis de la neige luxueuse et sa relation avec les infections Covid-19 au Mexique

Coronavirus: l’OMS signale si le tabagisme vous rend plus vulnérable à Covid-19

Un homme tente de frauder le gouvernement américain en lui vendant 125 millions de masques

Avec des informations de Forbes