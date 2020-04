Pour la première fois en sept ans, des milliers de tortues se rendent sur les plages de l’Inde pour nicher

Malgré le déclenchement de coronavirus (COVID-19) a fait honte à la population mondiale en raison des millions d’infections et de milliers de décès, il y a quelqu’un qui, ces derniers mois, semble célébrer l’absence d’humains.

Il s’agit du la nature, qui, du fait que des personnes de différents pays ont dû se réfugier chez elles, a profité de cette action pour s’emparer des lieux où prédominent normalement les êtres humains.

Et bien que plusieurs témoignages, vidéos et images de la présence inhabituelle de la flore et de la faune dans différentes parties du monde aient vu le jour ces dernières semaines, cette fois, ce fut le tour de milliers de tortues marine qui ont été plantés sur les plages de la Inde mettre votre oeufs au sable.

Cet événement s’est produit sur les plages de la ville de Odisha, qui a attiré l’attention du monde entier pour la première fois sept années, un nid massif de tortues dans la zone.

«La dernière fois que nous avons vu des tortues pondre des œufs pendant la journée, 2013. Depuis lors, il semble qu’ils ne l’avaient fait que pendant la nuit. En mars de cette année, c’était très spécial parce que nous les avons vus pondre des œufs la nuit et le jour, dans la même quantité “, a-t-il déclaré. Amlan Nayak, officier forestier de district, Berhampur (Odisha) aux médias locaux.

En l’absence de visiteurs qui remplissent généralement ces plages et qui sont responsables d’endommager les œufs qui tortues placé pendant la nuit, pour la première fois cette espèce a pu effectuer cette action sans aucune inquiétude.

