Pour la première fois, Verónica Ojeda a parlé du traitement que Dieguito Fernando reçoit et de la relation entre le bébé et Maradona

Jeudi prochain Dieguito Fernando, le plus jeune fils de Diego Maradona, aura sept ans et le célébrera probablement loin de son père, qu’il n’a pas vu depuis des mois. Mais comme toujours, très proche de sa mère, Verónica Ojeda. Pour la première fois, en dialogue avec Teleshow, a expliqué l’ancien professeur d’éducation physique les détails des thérapies suivies par le petit, diagnostiquée comme elle a parlé de Susana Giménez avec TEL (trouble du langage spécifique), et sur la relation entre lui et le directeur technique de Gymnastique et Escrime de La Plata.

Cependant, dans quelques jours, il aura sept ans et Encore une fois, son père ne le serait pas. Avec une vie prévue au Mexique, en mai de l’année dernière, Ojeda et son fils sont retournés en Argentine, mais la distance entre eux et Ten était beaucoup plus grande que les kilomètres qui séparaient Sinaloa (où il était directeur technique), de Buenos Aires . Quelques jours plus tard, l’ancien footballeur est arrivé dans le pays, mais la relation avec son ex et avec le bébé n’a jamais été recomposée.

En dialogue avec Teleshow, Ojeda a dit que ce n’était pas comme ça: «Personne n’est venu me voir ou consulter quoi que ce soit», Elle a ajouté qu’elle non plus et que “Diegui ne reçoit aucune huile d’aucune sorte.” À propos des traitements que votre enfant reçoit en détail: “Il ne fait que de la phonologie, de la piscopédagogie et assiste un ergothérapeute.”

De plus, il a dit sans détour que Ten n’était pas au courant des problèmes qui concernent la santé de l’enfant: “En ce qui concerne le père, depuis son arrivée du Mexique, il n’est jamais venu le voir, donc il ne sait pas comment va notre fils aujourd’hui.” Il a même ajouté que le père et le fils n’avaient aucune communication parce que Maradona “Il n’a jamais appelé.”

C’est lui, selon son histoire, qui s’occupe de tout ce qui touche à l’enfant: “Je fais tout seul, je le prends pour toutes les thérapies que je”. Bien qu’il ne veuille pas donner plus de détails sur les sentiments de son fils en l’absence de son père, il a déclaré que «Diegui – comme elle l’appelle affectueusement – Dieu merci, c’est très bien. C’est mieux avec nous tous. “

“Nous sommes adultes, je suis déjà bronzé à tous les coups que la vie m’a donné”, a-t-il ajouté, quelque peu résigné, lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait de la situation, qui a encore une fois éloigné son fils de son père.

Ce n’est pas la première fois qu’en sept ans, le plus jeune héritier de l’ancien footballeur vit quelque chose de similaire. Toujours divisé entre Dubaï et Buenos Aires, plus tard entre la Biélorussie et l’Argentine, jusqu’à l’année dernière, il travaillait au Mexique, le DT a vu un enfant dans une rencontre sporadique quand il était à la campagne, toujours accompagné de quelqu’un d’autre. Côté paternel, il était très proche de son grand-père Don Diego, décédé en 2015 et une fois Gianinna et Benjamin lui ont rendu visite.

Dans trois jours, le petit fêtera ses sept printemps en compagnie de sa mère et de sa famille maternelle. Mais jeudi, en plusDiego aura une occasion en or de se rapprocher de lui, de l’appeler pour son anniversaire et pourquoi pas, de reconstruire la relation, comme il l’a fait ces derniers mois avec ses filles aînées Dalma et Gianinna et il y a quatre ans avec Diejo Junior, après trente ans.

Après tout, avec ses neveux Benjamin (le fils de Gianinna, onze ans), Rome (fille de Dalma, onze mois) et Diego Matías et India Nicole (près de deux ans et trois mois et demi, enfants de Diego Junior), Dieguito Fernando est un enfantet vous n’avez pas à payer pour les erreurs des adultes.