Pour la troisième fois, «El Lunares» a été arrêté, maintenant pour homicide

12 heures après sa libération, Oscar Andrés Flores, “Les taupes”présumé chef de l’organisation criminelle La Unión Tepito, Il n’a fait que quelques pas à l’extérieur de la prison, tandis que les agents de la police d’investigation (PDI) l’attendaient pour l’informer qu’il serait arrêté pour la troisième fois, cette fois pour crime d’homicide involontaire coupable, il serait donc transféré au Reclusorio Oriente.

A l’aube de ce samedi, les yeux fixés sur le ciel et les larmes aux yeux, “El Lunares” a entendu les nouvelles charges contre lui, accompagné de ses avocats, qui lui ont demandé de signer les documents prouvant son nouveau mandat d’arrêt. Pendant ce temps, autour de la prison, des agents déplacés ont déployé une vaste opération.

Il faut se rappeler que samedi dernier, le 8 février, le chef présumé du cartel L’Union Tepito, a été libéré brièvement pour la deuxième fois, en moins d’une semaine. A cette occasion, le public qui a duré plus de deux heures et demie, où un juge de contrôle du Reclusorio Nord liberté déterminée par Óscar Andrés, mais c’était appréhendé à la sortie de la prison à sécurité maximale Haut plateau.

Le juge a rendu cette décision parce que, selon Le ministère public n’a pas accrédité le crime de enlèvement express aggravé pour lequel l’accusé a été accusé.

Plus tard, le La chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum, a confirmé la informations dans votre compte Twitter: “Il est inconcevable qu’un juge ait libéré un criminel avec des arguments mineurs. La la sécurité et la justice seulement possible avec lui engagement des trois pouvoirs, donc le examen de ce cas et d’autres par le Pouvoir judiciaire du CDMX ».

El samedi dernier au Centre fédéral de réadaptation sociale, numéro un, L’Altiplanoà Almoloya de Juárez, a été arrêté par des éléments de la Police de la recherche capital, qui dans un convoi de sept véhicules il a été transféré au nord Reclusorio de la ville de Mexico. Un jour plus tard, un juge de contrôle appliqué au coupable présumé“la mesure conservatoire de détention préventive informelle.

La audience initiale du samedi et de l’est Vendredi ont été réalisées derrière des portes closes et c’était un visioconférence, avec quoi “Les taupes“Resté en prison et une représentation de sa défensele Ministère public et le juge dans le Cour supérieure de justice de Mexico, situé dans le quartier des Doctores.

Il faut se rappeler que à l’origine ça un présumé trafiquant de drogue a été arrêté le 31 janvier de cette année, dans l’État d’Hidalgo pour possession de la cocaïne, armes et cartouches à l’usage exclusif des forces armées.

Mais c’était libéré pour contradictions dans le rapport de police approuvé à propos de sa détention. Après avoir été libéré de L’Altiplano, la procureur Général de justice de Mexico, Ernestina Godoydit que Oscar Andrés “N” ne sera pas gratuit“

L’officiel récapitulé que dans le portée locale le bureau du procureur a un mandat d’arrêt contre «El Lunares» pour le crime de enlèvement express aggravépour ce que c’était arrêté nouveau compte et sa défense je ne peux pas argumenter les échecs dans le rapport de police homologué.

De son côté, le Claudia Sheinbaum, chef du gouvernement, jeté un appelé aux juges et magistrats pour que ne pars pas libre à criminels présumés pour un détail dans un dossier, surtout en ce qui concerne délinquance organisée.

“Nous l’avons dit à d’autres occasions, nous pensons que les juges fédérauxJ’ai parlé avec le président de la Cour suprême de justice et avec le président de la Haute Cour de justice, les juges ils devraient voir les circonstancesle conditions, tout ce qui entoure une détention, plus qu’un détail où ils sont soutenus de toute façon », a-t-il dit.