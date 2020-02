Pour l’agence de notation Fitch Ratings, il y a des chances de défaillance de l’Argentine car une restructuration consensuelle sera difficile

L’agence de notation des risques Fitch Ratings a déclaré que l’Argentine a besoin d’un “allégement de dette importantpour surmonter leurs problèmes de solvabilité et de liquidité », a déclaré le FMI. Néanmoins, les désaccords qui peuvent survenir avec les obligataires privés concernant le niveau des absorptions et des efforts fiscaux auxquels l’État pourrait être confronté pourraient rendre la restructuration difficile. de dette consensuelle, compte tenu notamment de l’échéance du 31 mars imposée par le gouvernement.

Le bureau de la dette souveraine de Fitch, en charge de Todd Martinez, a analysé dans une note la définition du FMI selon laquelle la dette argentine est “insoutenable” et qu’elle soutient la recherche par le ministre de l’Economie, Martin Guzman, d’une prise sur les avoirs des créanciers privés.

“Les conversations avec les créanciers privés pourraient tourner autour de leurs opinions sur la situation de solvabilité de l’Argentine et le degré d’ajustement budgétaire qui peut être atteint, ainsi que sur les plans du gouvernement visant à ramener l’économie à une croissance qui n’a pas encore été établie », selon le rapport. “Les opinions divergentes des créanciers sur ces questions pourraient entraver une restructuration consensuelle de la dette, ce qui risquerait d’entraîner un processus de défaut prolongé ou total.“Il a conclu.

L’appétit de l’Argentine et de l’actuel président Alberto Fernandez par des mesures d’austérité, il est presque nul pour Fitch. «La mesure de la solvabilité doit être évaluée dans le contexte de la faible tolérance de l’Argentine à l’égard de la dette, ce qui se reflète dans son mauvais historique de paiement. Cela est principalement dû à la forte dépendance à l’égard des devises pour obtenir des prêts et à la faible capacité à obtenir des devises. La dette souveraine en devises et la facture d’intérêt de l’Argentine sont les plus élevées de tous les souverains notées par Fitch au prorata des revenus extérieurs courants », a ajouté l’agence de gestion des risques de crédit.

“L’ampleur de l’allégement de la dette qui rétablirait la viabilité de la dette est inversement liée à la capacité d’ajustement budgétaire du souverain. Le FMI estimait auparavant qu’un excédent primaire de 1% permettrait d’atteindre la durabilité, mais était largement basé sur des hypothèses optimistes concernant des variables très incertaines (croissance du PIB, taux de change réel et primes de risque) qui sont désormais non durable », a analysé l’agence de notation.

“Fitch estime qu’un excédent de 3% du PIB stabiliserait la dette sans qu’il soit nécessaire de restructurer avec des suppressions, mais les vents politiques et économiques qui s’y opposent rendent cela irréaliste.“, Il a considéré.

L’agence du risque de crédit a également ajouté que l’annonce de Guzmán selon laquelle les comptes budgétaires ne seront pas équilibrés avant 2023 est inférieure à ce que d’autres pays ont proposé qui ont entamé une récente restructuration et réalisé des excédents primaires de 2 points de PIB peu après de vos opérations de dette.

«L’Argentine n’a pas la capacité de procéder à un ajustement de cette ampleur. L’ajustement budgétaire depuis 2018 est largement basé sur l’augmentation des taxes sur les secteurs économiques productifs et sur la réduction des dépenses publiques. Une dépendance accrue à l’égard de ces mesures pourrait exacerber les problèmes profonds de compétitivité. Une consolidation axée sur les dépenses peut être plus favorable à la croissance à long terme, mais elle pourrait provoquer une réaction politique ou populaire et des difficultés juridiques. Le gouvernement d’Alberto Fernández a montré un appétit limité pour cela depuis qu’il a pris ses fonctions en décembre dernier et n’a pas encore approuvé de budget pour 2020 », a indiqué l’analyse.