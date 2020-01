Pour le macrismo, le gouvernement a empêché l’inflation d’accélérer, mais doute d’une reprise rapide

Macrismo estime que le nouveau gouvernement a évité la spirale de l’inflation mais ne prévoit toujours pas comment il peut relancer l’économie.

Une source importante du cabinet de l’ancien président Mauricio Macri il a dit Infobae qu’avec le paquet d’urgence économique, une crise économique profonde a été évitée, bien qu’il ait critiqué la délégation excessive de pouvoirs entre les mains du nouveau chef de l’État, Alberto Fernandez

Comme il est devenu clair à la fois dans cette discussion nationale et dans la législature de Buenos Aires, Cambiemos prévoit de se tenir dans une position difficile sur des questions qui sont idéologiquement en contradiction avec le Front de Tous.

Cette stratégie ne répond qu’à une seule raison: «Bien que nous venons d’être vaincus, 41% de la société a voté pour nous et nous oblige chaque jour à sortir et à nous présenter devant le gouvernement. Par conséquent, nous ne pouvons pas garder le silence »a expliqué la source.

L’intention des anciens responsables de l’espace économique est de souligner que, malgré la crise qui a déterminé la défaite aux urnes, les macro-indicateurs sont meilleurs qu’en 2015 en termes de taux de change, excédent commercial, excédent du compte courant, reprise du prix des tarifs et réduction du déficit budgétaire.

Les fonctionnaires qui ont pris leur retraite le 10 décembre considèrent le nouveau ministre de l’Économie, Martín Guzmán est “raisonnable, bien que son parcours universitaire ne soit pas aussi important et qu’il n’ait aucune expérience en politique publique”, a déclaré un ancien secrétaire d’État.

Une partie de l’ancien cabinet estime que la nouvelle équipe économique doit «régler définitivement le problème de la retraite pour avoir de l’espace pour équilibrer les comptes budgétaires», conformément à la décision prise par le président Alberto Fernández, tout en essayant en même temps d’éviter Prochains essais Cependant, c’est le gouvernement Macri qui a le plus compliqué les comptes budgétaires avec la nouvelle formule de retraite approuvée en 2017.

Dans le même temps, ils pensent qu’il devrait y avoir un accord rapide avec les créanciers privés, car sinon, “l’émission peut monter en flèche à des niveaux dangereux, avec une augmentation de l’inflation et de l’écart de change”.

Sur le plan institutionnel, Let’s Change réfléchit toujours à la manière dont il canalisera et diffusera sa vision en matière économique.

Les options gérées ils doivent recréer la «Fondation Pensar» qui a alimenté le gouvernement Macri en 2015, ou, plus audacieusement, recréer le schéma du «cabinet fantôme» qui existe dans plusieurs pays anglo-saxons.

Un ancien ministre de l’espace économique a déclaré: “Nous avons la responsabilité de la position que nous occupons pour suivre nos problèmes respectifs de l’opposition”.

L’intention principale est de nourrir les blocs de Cambiemos au Congrès, en particulier lorsque des projets de loi sensibles apparaissent, ou qui cherchent à revoir les politiques clés adoptées entre 2016 et 2019.

En principe, l’ancien ministre de la Sécurité est attendu, Patricia Bullrich, assume la présidence du PRO et propose publiquement la stratégie de maintien de la cohésion entre les trois partis de Cambiemos, face aux élections législatives de 2021.

“Une fois que Patricia aura dicté la stratégie, l’offensive commencera de manière plus organisée”, a déclaré l’ancien responsable du cabinet.

Cette source a dit que, plus qu’un think tank Comme Thinking, l’idée de Macri et celle de l’ancien chef de cabinet, Marcos Peña, est qu’il existe plusieurs usines divisées par thèmes, surtout, dans les sujets dans lesquels le gouvernement a eu de meilleurs résultats, comme le thème des relations extérieures et de la sécurité.

Au lieu de cela, l’idée de créer un «cabinet fantôme» comme ceux de l’Angleterre, du Canada et de la Nouvelle-Zélande semble difficile à mettre en œuvre.

Le cabinet fantôme au Royaume-Uni est composé d’un groupe de parlementaires appartenant au parti d’opposition qui composent un cabinet alternatif.

Lors des réunions hebdomadaires, ils discutent de la stratégie pour reproduire publiquement la position du gouvernement sur chaque question débattue au Parlement.

“Une autre possibilité est que chaque législateur national désigne un conseiller pour alimenter ces idées, comme l’a fait l’opposition au Chili”, a expliqué l’ancien responsable.

Au-delà de la structure choisie, la force de cette voix de Cambiemos dépendra de la direction prise par chacune de ses principales épées économiques. Bien que les plus fidèles aient promis à Macri de continuer à collaborer sur le projet politique, d’autres ont choisi de retourner à plein temps dans le secteur privé.

En outre, comme l’a noté un important législateur national PRO, “Beaucoup dans le bloc ne se sentiraient pas représentés par les membres du cabinet mauricien.”

Le législateur a précisé qu’avec le départ de Macri du pouvoir, «il n’y a plus de descente de ligne; chacun joue à sa guise, face aux élections de 2021. »

Il faudra également voir si ces répliques sont coordonnées entre les trois partis de Cambiemos ou si des voix individuelles se font entendre. Le législateur a jugé logique d’avoir une table entre les chefs des trois forces et leurs référents parlementaires respectifs. À cet égard, il est prévu que celle du sénateur de Buenos Aires Martín Lousteau est l’une des plus fortes.

Du radicalisme, l’usine principale sera la Fondation Alem, dont le vice-président est l’économiste expérimenté Jesus Rodriguez Dans le processus de l’urgence économique, l’UCR avait une vision plus pieuse que le PRO, considérant que le gouvernement qui avait assumé une semaine auparavant devait être suspendu. “Nous avons dû descendre et voter contre et c’est ce que nous avons fait”, a déclaré une source qualifiée du parti.

Quoi qu’il en soit, la source a souligné que, dans cette discussion parlementaire, il y avait une “bonne coordination” entre les législateurs des trois forces pour s’opposer à certains axes de l’urgence économique.

En avant, “la forme de coordination entre les trois partis n’est pas définie”, a admis la source.

De toute façon, Un autre économiste radical est allé plus loin et a déclaré: «Les premiers pas du gouvernement en matière économique sont corrects, au-delà des défaillances institutionnelles, étant donné que les options étaient soit d’augmenter les revenus pour accélérer la rentrée sur le marché de la dette, soit d’émettre et accélérer dangereusement l’inflation.

Au début de la gestion du ministre Martín Guzmán, il a indiqué que “n’étant pas le groupe d’origine Alberto Fernández, il devra gagner des degrés de liberté au fur et à mesure de ses propres triomphes, notamment avec la renégociation de la dette”.