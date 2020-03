Pour les chercheurs en herbe comme moi, COVID-19 est une leçon de communication scientifique

En tant qu’étudiant au doctorat en microbiologie, je passe la majorité de mon temps dans un laboratoire sans fenêtre à compter les virus dans des échantillons biologiques, en particulier chez les moustiques génétiquement modifiés. J’ai rarement discuté de mon travail avec ma famille et mes amis en dehors de la science parce qu’ils ne se soucient pas de savoir et je ne me soucie pas d’expliquer. Mais cela a changé quand une épidémie virale a bouleversé le mode de vie de tout le monde, et les chercheurs scientifiques ont été obligés d’expliquer ce qui se passait sur la scène nationale – devant parfois remettre les pendules à l’heure lorsque les politiciens se trompaient.

Dans mon laboratoire habituellement calme, les médias locaux ont essaimé pour interviewer des professeurs travaillant avec le virus et pour obtenir des clips vidéo clichés de recherches scientifiques mises en scène. Dans mon cours de virologie, chaque conférence porte désormais sur les coronavirus. Les cours, les soutiens de thèse et les séminaires étudiants ont tous été mis en ligne. Mes pairs et moi nous efforçons d’essayer de terminer les expériences avant la fermeture de toutes les activités de recherche universitaire, inquiets des délais d’obtention du diplôme. De nombreux étudiants travaillent dans notre laboratoire de niveau 3 de biosécurité avec des agents pathogènes qui nécessitent l’équipement qui nous protégerait également contre le coronavirus – mais nous continuons à recevoir des rappels par courrier électronique qu’il y a des pénuries de respirateurs N95, et de limiter l’utilisation en laboratoire uniquement pour des tâches absolument essentielles .

C’est un moment intéressant pour être un virologue en herbe. Pas nécessairement à cause du nouveau coronavirus lui-même et des circonstances entourant l’épidémie, mais plutôt parce que j’ai un modèle de communication chez Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. J’avais à l’origine connu Fauci grâce à ses études sur le VIH de renommée mondiale, mais maintenant je l’associe pour sa volonté de prendre la parole et de corriger une administration qui, entre autres, a des responsables ayant une histoire de gâcher une épidémie de VIH relativement récente.

Il existe un consensus croissant sur le fait que les scientifiques doivent apprendre à communiquer efficacement leur science. Les programmes d’études supérieures comprennent souvent des cours de communication scientifique, et au moins dans mon université, nous avons souvent l’occasion de partager nos recherches avec la communauté locale. Bien que ces efforts soient bienvenus et nécessaires, nous avons également besoin de modèles efficaces de communication scientifique de la part de ceux qui peuvent servir plus largement en tant que défenseurs de la santé publique.

La communication de la science de pointe est difficile car les scientifiques doivent utiliser un langage prudent. Ils ne peuvent généralement rien confirmer avec une certitude à 100%, ce qui peut laisser le public penser que les choses sont plus risquées qu’elles ne le sont vraiment. La science est l’art de caractériser les observations du monde naturel. C’est difficile parce que le monde est intrinsèquement compliqué; il y a toujours des exceptions à chaque règle ou à chaque observation. La science est donc un domaine en constante évolution. Si les scientifiques généralisent trop ou parlent trop loin en dehors de leurs domaines d’expertise, ils pourraient perdre leur crédibilité.

Ces problèmes, compliqués par la politique, ont clairement un impact sur la façon dont les scientifiques communiquent sur les épidémies. Par exemple, pendant la crise d’Ebola de 2014, Tom Frieden, le directeur des Centers for Disease Control à l’époque, et d’autres ont été largement critiqués pour avoir minimisé les risques associés aux cas de voyage Ebola et pour avoir supposé que les hôpitaux américains avaient les compétences et infrastructure pour gérer les cas liés aux voyages. De plus, les scientifiques n’ont pas réussi à traiter correctement la désinformation et la politique a inhibé une réponse nationale qui aurait dû inclure la surveillance et le filtrage des voyageurs en provenance de pays touchés par Ebola.

En revanche, le Dr Fauci a clairement énoncé les risques associés à la covid-19 sur la base des faits que nous connaissons jusqu’à présent, et dans un récent article du New England Journal of Medicine, il a décrit ces risques, ainsi que les stratégies d’atténuation pour un confinement efficace; et les options de soins de soutien actuellement disponibles; et les perspectives de développement d’un vaccin. Il a admis que le gouvernement américain «échoue» actuellement à tester adéquatement les personnes pour le virus. Il continue de lutter contre la désinformation avec des faits scientifiques.

À une époque où certains élus sont indifférents à ces faits, nous avons besoin de gens comme. Fauci – des scientifiques auxquels le public peut faire confiance – plus que jamais. Les virus émergents continueront d’affecter notre société mondialisée. Covid-19 n’est que l’exemple actuel. La prochaine génération de chercheurs scientifiques doit être prête, à la fois en laboratoire et sur la scène nationale, à réagir.