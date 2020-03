Pour lutter contre la discrimination, le recensement américain a besoin d’une question raciale différente

Wendy Roth se dispute depuis des années

que le US Census Bureau devrait poser des questions sur la race d’une manière différente. La course

la case que les gens vérifient par eux-mêmes lors du recensement ne correspond pas toujours à la case

quelqu’un d’autre aurait pu les vérifier. Et cela, dit Roth, est un problème.

Roth, un

sociologue à l’Université de Pennsylvanie, a commencé à rechercher ce décalage

dans l’identification raciale au début des années 2000. Elle a recruté 60 New-Yorkais qui

étaient nés à Porto Rico ou en République dominicaine, leur ont montré le recensement

question raciale et leur a demandé comment ils répondraient. Les réponses ont surpris

sa.

Prenons le cas de Salvador, un cuisinier du Bronx. «De nombreux Américains qui l’observent le considéreraient comme noir», a écrit Roth en décembre 2010 dans Social Science Quarterly. Mais Salvador a dit à Roth qu’il vérifie «blanc».

Alors que les attitudes

aux États-Unis continentaux ont été façonnés par le long héritage du «one-drop»

règle “, dans laquelle une seule goutte de” sang noir “conféré” noirceur “, Puerto

Les Ricains croient le contraire – que même les personnes à la peau foncée ne peuvent pas être noires si

ils ont du «sang blanc». Les Portoricains utilisent des termes comme mulâtre ou trigueño

pour décrire ceux qui se situent quelque part entre le blanc et le noir. Mais une fois présenté

avec des cases à cocher de course qui n’offrent aucune option intermédiaire, Salvador

par ce qu’il sait.

Les gens du

République dominicaine, qui se considèrent depuis longtemps comme «plus blanches» que

Les voisins haïtiens ont également évité de cocher «noir». Roth a constaté que

Les Dominicains ont sélectionné “blanc” ou “une autre race” et ont ensuite écrit dans des descripteurs,

comme latino ou hispanique.

«Il y a beaucoup d’autres personnes qui ne comprennent pas comment remplir le recensement américain… parce que cela ne correspond pas à leur façon de comprendre la race», dit Roth. «Parfois, ils s’identifieront de manière totalement opposée à ce que le recensement américain tente de saisir.»

La course au recensement

question tente de saisir l’évolution de la composition démographique de la

pays des niveaux fédéral et étatique jusqu’aux quartiers. le

objectif déclaré – au moins pour le dernier demi-siècle – est d’aider les décideurs et les

les démographes évaluent si les membres des différents groupes raciaux ont des

l’accès au logement, à l’éducation, à l’emploi et à d’autres services, conformément à la

loi.

Les chiffres de population du recensement, qui a lieu tous les 10 ans depuis 1790, sont utilisés pour déterminer le nombre de votes électoraux d’un État et le nombre de sièges qu’un État reçoit à la Chambre des représentants. Ces données servent également de dénominateur pour différentes données démographiques selon l’âge, le sexe et la race. Les données recueillies par d’autres agences gouvernementales fournissent le numérateur, comme le nombre d’enfants par race dans les écoles ou la composition raciale de la population carcérale, explique Katherine Wallman, ancienne statisticienne en chef du Bureau de la gestion et du budget. L’OMB s’assure que chaque agence du gouvernement fédéral utilise les mêmes catégories raciales et ethniques dans la collecte des données.

Imaginez, pour

exemple, que le Centre national des statistiques de l’éducation identifie un

l’école comme ayant un corps étudiant qui est à 90 pour cent noir et 10 pour cent blanc.

Mais les données du recensement montrent que l’école dessert une région à 50%

noir et 50 pour cent de blanc. Cela suggère que l’école est plus raciale

ségrégué que la région environnante. Capturer avec précision ce genre de

la discrimination dans les écoles nécessite des données fiables sur la race, à la fois pour le numérateur

et le dénominateur.

Le recensement,

cependant, fonctionne sur la prémisse que les gens vont s’identifier dans le

de la même manière que ceux de leur société les voient. Par exemple, une personne comme

Salvador vérifiera «noir». Quand le point de vue d’une personne sur sa propre race

celle de la société en général, les données raciales peuvent indiquer des zones d’inégalité et

discrimination potentielle.

Mais les gens qui

ne vous identifiez pas avec les cases de la race du recensement peut cocher une case qui ne reflète pas

comment la société les voit. Ou ils peuvent sauter la question ou ne pas retourner le

forme, entraînant des sous-dénombrements, et les données de course cessent de fonctionner comme prévu.

“La discrimination

est plus sur la façon dont vous êtes vu par les autres que sur la façon dont vous vous voyez “, dit Roth.

Groupes manquants

Cette capture

Le problème devrait réapparaître avec le recensement de 2020. Pour la course

question, un représentant de chaque ménage, répondant en ligne pour la première

temps, verra les options dans cinq catégories raciales: Blanc; Noir ou

Afro-américain; Amérindien ou originaire de l’Alaska; Asiatique; et indigène hawaïen

ou autre insulaire du Pacifique. L’OMB a établi ces catégories en 1997.

Les agences fédérales sont autorisées à demander plus de détails dans ces catégories.

C’est pourquoi les Asiatiques répondant au recensement peuvent choisir parmi les Chinois, les Philippins, les Asiatiques

Indien, vietnamien, coréen, japonais et autres asiatiques. Hawaïens autochtones et

d’autres insulaires du Pacifique peuvent choisir des Hawaïens indigènes, des Samoans, des Chamorro ou d’autres

Insulaire Pacifique. Les répondants peuvent également cocher «une autre race» ou plusieurs races

des boites.

Manquant de

cette liste sont deux groupes qui avaient espéré trouver leur propre case à cocher de course dans le

Recensement 2020: Hispaniques et personnes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Un péché

recensements antérieurs, les membres des deux groupes choisiront pour la plupart «blanc» ou «un autre

race », ce qui peut rendre plus difficile de localiser où il peut être nécessaire de

services bilingues dans les écoles ou pendant les élections, par exemple.

De plus, il y a un

nouvelle ride provoquée par la popularité croissante des tests d’ascendance génétique:

Les travaux récents de Roth montrent que les Blancs ont coché des cases non blanches sur

le recensement comme expression de leur nouvelle histoire génétique. “Elles sont

rechercher une identité plus spécifique, plus intéressante qu’être

juste blanc », dit Roth.

Ce trouble

dans les données de course a incité Roth et d’autres sociologues à demander plus

questions raciales nuancées. Il existe des moyens, selon les chercheurs, de comprendre comment

les répondants se considèrent eux-mêmes – ce qui peut aider à bâtir les

pouvoir politique – et comment ils sont perçus par la société, une mesure plus claire pour

mesurer la discrimination contre des gens comme Salvador.

“J’adorerais

si [the Census Bureau] effectivement mesuré la chose qu’ils essayaient de

mesure », dit Roth.

L’équité rencontre la frugalité

Jusqu’à relativement récemment, la course

La raison d’être de la question n’était pas d’annuler la ségrégation raciale mais de justifier

pratiques qui séparent les groupes raciaux, comme les lois Jim Crow du Sud. Mais

il y a environ 50 ans, à la suite du mouvement des droits civiques, le but

de la question raciale a été retourné sur sa tête.

Le civil

mouvement des droits de l’homme a conduit au démantèlement progressif des lois et pratiques

empêché les minorités de certaines écoles, de certains emplois ou de certains quartiers et

adoption de nouvelles lois, telles que la loi sur les droits civils de 1964, les droits de vote

La loi de 1965 et la loi sur le logement équitable de 1968, dans le but de fournir

opportunité pour tous.

Pendant ce temps, jusqu’à

au recensement de 1950, des recenseurs spécialement formés qui ont rendu visite aux

les maisons ont rempli le formulaire pour chaque famille, y compris la section sur la race.

Poser une question directe sur la race a été jugé grossier, déclare la sociologue Carolyn

Liebler de l’Université du Minnesota à Minneapolis. Alors les enquêteurs ont les yeux rivés

la personne à la porte et a pris une décision.

Un enquêteur, assis, recueille des données de recensement auprès de quatre personnes de la tribu Winnebago au Wisconsin vers 1911.

En supposant que la plupart des personnes rencontrées étaient noires ou blanches, les enquêteurs ont rarement déclaré que les Indiens d’Amérique étaient une race, et ils ne considéraient souvent pas que d’autres membres de la famille pouvaient être d’une race différente. Dans le recensement de 1950, par exemple, les enquêteurs ont reçu pour instruction de «supposer que la race des personnes apparentées vivant dans le ménage est la même que la race de votre répondant, sauf si vous apprenez le contraire».

À partir de

1960, cependant, les fonctionnaires ont pris une décision d’économie d’argent avec une grande portée

conséquences: ils ont commencé à réduire les recenseurs. Au recensement de 1980,

presque tous les ménages ont reçu le recensement par la poste et les recenseurs ont visité

seuls les ménages qui n’ont pas répondu au questionnaire en temps opportun

manière. Surtout, au cours du dernier demi-siècle, la grande majorité des répondants

ont été d’identifier leur propre race.

Donc, tout comme

Le Census Bureau a commencé à s’appuyer sur la question raciale pour quantifier la discrimination,

l’agence a cessé d’utiliser des membres non familiaux pour cocher la case de course.

Ces changements apparemment sans rapport ont convergé pour obscurcir le nouveau et amélioré

but de la question raciale.

La plupart des personnes répondant au recensement ne voient pas la question raciale comme un moyen pour les agences fédérales de suivre la discrimination, elles supposent que la question leur demande d’exprimer leur identité raciale, explique la sociologue Ann Morning de l’Université de New York qui a servi de 2013 à 2019 le Comité consultatif national sur les populations raciales, ethniques et autres, un groupe nommé par le directeur du Bureau du recensement.

Où est ma boîte?

Les recenseurs qui ont coché les cases

d’autres personnes avaient peu de raisons de s’offusquer de la course disponible

catégories. Mais lorsque les répondants ont commencé à remplir eux-mêmes le recensement,

l’absence d’une case à cocher appropriée a été ressentie comme un affront. Tenez compte des individus

du Moyen-Orient ou d’Afrique du Nord, appelés MENA, des pays comme l’Algérie,

Egypte, Iran et Liban. L’OMB définit ces individus comme blancs. Mais depuis

les années 1980, les gens qui remontent à ces pays ont appelé

pour une case à cocher MENA distincte.

«Nous pensons que

La classification MENA doit être sa propre classification distincte de la

classification blanche », explique Khaled Beydoun, professeur de droit et auteur au

Université de l’Arkansas à Fayetteville.

Le gouvernement ayant consacré plus de 880 milliards de dollars en 2016 aux programmes fédéraux guidés par le recensement, une désignation distincte permettrait aux décideurs politiques de consacrer une partie de cet argent aux communautés de la région MENA à la recherche du rêve américain. Bien que de tels dollars soient rarement alloués uniquement à la race, sauf dans le cas des Indiens d’Amérique, de nombreux organismes subventionnaires fédéraux placeront les demandes visant les minorités et les populations raciales et ethniques mal desservies en haut de la pile, explique Andrew Reamer, une politique économique et statistique expert à l’Université George Washington à Washington, DC Lorsque des groupes comme la région MENA sont regroupés dans la catégorie blanche, leurs demandes restent enterrées.

Tandis que certaines

craignent que la vérification de «MENA» au lieu de «blanc» puisse entraîner une augmentation

surveillance gouvernementale des communautés MENA, Beydoun et d’autres disent que le

contraire. Une case à cocher MENA distincte signifierait que les États-Unis

reconnaît ces groupes en dehors de la lentille du contre-terrorisme et de la surveillance,

Dit Beydoun. «Pour la communauté, ce serait symbolique.»

Étude de cas hispanique

Les hispaniques n’ont pas non plus de course

, mais le Bureau du recensement dénombre cette population depuis 1980.

C’est à ce moment-là que chaque ménage aux États-Unis a commencé à répondre à une origine ethnique

question à côté de la question raciale: il demande si la personne est d’origine hispanique,

Origine latino ou espagnole.

Ces données

a révélé que 14,6 millions d’hispaniques vivaient dans ce pays en 1980 – comptabilité

pour 6,4% de la population américaine. Au dernier recensement de 2010, ce nombre

était passé à 50,5 millions, soit 16% de la population. Comme les chiffres des Hispaniques

et visibilité accrue – en grande partie grâce à leur désignation de recensement – bilingue

Les écoles espagnol-anglais sont devenues plus populaires, les programmes télévisés

Un public hispanophone a émergé et les politiciens ont réalisé que gagner

les élections nécessitaient souvent le soutien des électeurs hispaniques.

Avec leur nouveau poids social et politique, les deux tiers des adultes hispaniques en sont venus à considérer leur origine hispanique comme faisant partie de leur race, selon une enquête réalisée en 2014 par le Pew Research Center de D.C. Les Hispaniques “ne se considèrent pas comme des blancs, des noirs ou d’autres races qui ont des cases sur la question de la race du recensement”, dit Roth.

Dans les recensements de 2000 et de 2010, plus d’un tiers des personnes ayant choisi une ethnie hispanique se sont retrouvées dans la catégorie «une autre race», faisant de ce groupe ambigu le troisième plus grand du pays pour les deux décennies. En l’absence de changements dans la façon dont les questions sur la race et l’origine ethnique sont posées, la croissance de la population hispanique du pays signifie qu’une autre race pourrait devenir le deuxième groupe racial du pays en 2020, a noté le Bureau du recensement dans un rapport de 2017.

Pour hispanique

les gens, au moins, les données ethniques peuvent encore révéler où ces personnes

pourrait être victime de discrimination – bien que la confusion sur les deux questions

pourrait décourager les gens de remplir le formulaire, augmentant encore

sous-dénombrements, explique la sociologue Julie Dowling de l’Université de l’Illinois à

Urbana-Champaign et présidente du Comité consultatif national du Bureau du recensement

sur les populations raciales, ethniques et autres.

Projections de

l’Urban Institute, un groupe de réflexion basé à D.C.

l’administration envisageait d’ajouter une question de citoyenneté au recensement,

a montré que le décompte de 2020 pourrait manquer 3,6% des Hispaniques, soit plus de 2,2

millions de personnes. Les craintes persistantes sur cette question pourraient encore déprimer l’hispanique

participation, a déclaré le vice-président de l’institut, Rob Santos.

Les sous-comptes se traduisent par des dollars perdus. Par exemple, Child Trends, un organisme de recherche à but non lucratif, estime que 37 États perdront le financement de cinq programmes fédéraux pour les enfants et les familles s’il y a un sous-dénombrement des Hispaniques au recensement de 2020. Le Texas à lui seul risque de perdre de 339 millions de dollars à 1,4 milliard de dollars par an.

Toutefois,

l’argent circule toujours dans les communautés hispaniques grâce à la question de l’origine ethnique.

Mais pour les communautés MENA – estimées à 3,7 millions de personnes selon

Arab American Institute – il n’y a pas de canal équivalent. En reconnaissance de

ces difficultés, le Bureau du recensement a recommandé d’ajouter des cases à cocher

groupes hispaniques et MENA au recensement de 2020. Mais l’OMB, qui doit

approuver ces modifications, ne l’a pas fait. (La CAMO n’a pas répondu à une demande de

entretien et le Bureau du recensement n’a mis personne à disposition pour un entretien

dans les trois mois qu’il a fallu pour rapporter cette histoire.)

Un tweak fait

au recensement de 2020 pourrait fournir des informations sur la région MENA et d’autres minorités

populations cachées dans les catégories plus larges, dit Dowling. Pour le premier

temps, ceux qui cochent «noir» ou «blanc» peuvent choisir d’écrire dans leur nationalité

d’origine. Mais sans case à cocher, les informations seront dans un format moins accessible

forme. «Il faut que quelqu’un fouille ces données», explique Dowling.

Un sentiment de soi glissant

Alors que les groupes minoritaires se battent pour

la visibilité, et la question raciale se retrouve dans des idées sur l’affirmation de soi

et l’autonomisation des groupes, les données du recensement sont devenues plus difficiles à

déchiffrer depuis le passage de 1960 à l’auto-identification.

Avec le pouvoir de cocher leur propre race, de nombreuses personnes précédemment identifiées comme blanches ont adopté une identité non blanche ou métisse. C’est évident dans les chiffres des Amérindiens. De 1890 à 1960, la population amérindienne est passée de 248 000 à 524 000 personnes, avec un taux de croissance annuel moyen de seulement 1,1%. Mais au cours des prochaines décennies, et coïncidant avec le passage à l’auto-identification, cette population est passée à près de 2 millions en 1990 – avec un taux de croissance annuel moyen de 4,3%. Cette croissance fulgurante va bien au-delà de ce qui est possible uniquement grâce aux naissances, dit Liebler.

En collaboration avec des collaborateurs du Census Bureau, Liebler a examiné les changements dans la catégorie des Indiens d’Amérique entre les recensements de 2000 et 2010. Dans son rapport sur la démographie d’avril 2016, l’équipe a identifié trois «types» d’Indiens d’Amérique – moins du tiers des Indiens d’Amérique déclarés dans les deux recensements. Le reste a alterné entre les Indiens d’Amérique à race unique et à race mixte ou a ajouté ou abandonné les Amérindiens d’un recensement à l’autre. Cette dernière catégorie de personnes était moins susceptible de déclarer une appartenance tribale ou de vivre dans une région amérindienne que celles des deux autres groupes.

Les personnes sans

la connexion avec les groupes tribaux qui décident de cocher «Amérindien» peut avoir

implications réelles. Par exemple, les Amérindiens souffrent du niveau le plus bas

les taux de diplomation scolaire de n’importe quel groupe du pays, tandis que

le profil de ces «nouveaux» Indiens d’Amérique ressemble à celui des blancs. Quand

les statistiques de l’éducation couplées aux données de race du recensement donnent l’impression que

Les Indiens d’Amérique dans de nombreuses régions sont devenus plus instruits, cela implique que

Les Amérindiens n’ont plus besoin du soutien gouvernemental pour l’éducation,

Liebler dit.

Génétique

les tests d’ascendance peuvent contribuer à ce que les blancs adoptent les Indiens d’Amérique et

autres identités minoritaires, suggère une récente recherche de Roth. De 2009 à 2010,

Roth a interviewé 100 personnes qui ont acheté des tests génétiques, puis

réinterrogé 89 de ces répondants après le recensement de 2010.

Dans son rapport publié en juillet 2018 dans l’American Journal of Sociology, Roth a montré que 14% des participants avaient changé leur race en 2010 de celle utilisée en 2000 sur la base des résultats des tests. Bien que l’étude soit petite, la popularité explosive de ces tests au cours de la dernière décennie (SN: 6/23/18, p. 14) signifie que de tels tests pourraient modifier considérablement la façon dont les gens répondent à la question de la race du recensement.

Mais étendu

les entretiens avec les participants ont révélé des différences de groupe frappantes. Tandis que

seulement 25 pour cent des répondants noirs ont choisi une nouvelle identité raciale ou ethnique,

environ 40% des répondants blancs l’ont fait. De plus, les blancs souvent

a choisi les nouvelles informations raciales à accepter et à rejeter. La capacité à

La course aux cerises est un privilège uniquement blanc, dit Roth. Les Blancs «peuvent prétendre

être amérindien … ou tout ce qu’ils ne savaient pas avant, et ils peuvent aller

aux festivals et ils peuvent manger de la nourriture, mais c’est gratuit. Cela n’apporte pas

avec elle le même genre de discrimination que l’identité apporte à quelqu’un qui

est vu [by others] en tant que membre de ce groupe. ”

Une approche plus nuancée

Ce que Roth veut dire, c’est l’idée

que la discrimination concerne davantage la façon dont une personne est perçue par les autres que

se voient. Un individu présentant un blanc qui reçoit une ascendance génétique

le résultat du test qui révèle que les liens ancestraux des Indiens d’Amérique pourraient cocher «blanc» et

«American Indian» sur le recensement de 2020, mais cette décision ne dit rien sur la

niveau de discrimination que cette personne a connu, dit Liebler. Et cela

cette décision rend plus difficile pour les décideurs politiques d’identifier les communautés dans le besoin.

De plus, les recherches menées au cours des dernières décennies ont clairement montré que même pour les individus de la même race, les individus à la peau claire s’en sortent mieux dans la société américaine, recevant des peines de prison plus clémentes et de meilleures opportunités d’emploi, que leurs homologues à la peau sombre. Ainsi, même si des cases à cocher «Hispanique», «MENA» ou d’autres races ont été ajoutées, l’identification de ce type de discrimination au sein d’un groupe restera impossible avec la question raciale actuelle.

“Nous avons besoin de plus

une mesure de la race », explique la sociologue Nancy López de l’Université de

Nouveau-Mexique à Albuquerque. Une question devrait demander aux répondants d’identifier

leur propre race afin que les décideurs puissent continuer à identifier les changements du pays

blocs sociaux et politiques. Et une autre question devrait demander aux répondants de

évaluer comment ils apparaissent à un étranger, comme un enquêteur debout sur leur

porte, formulaire de recensement à la main.

Mais ne vous attendez pas à voir des changements à la question de course de sitôt, dit Liebler. «La poussée est entièrement dans le monde universitaire. Nous n’avons aucune traction dans le recensement [Bureau]. ” Peut-être que l’endroit pour aborder plusieurs questions raciales est sur des enquêtes fédérales plus petites, telles que celles administrées par les agences de santé, d’éducation et de logement, dit Liebler. “Cela semble plausible.”

