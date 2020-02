Pour lutter contre l’éclosion de coronavirus, les médecins déploient des médicaments ciblant le VIH, le paludisme et Ebola

Alors que la communauté scientifique se démène pour trouver un médicament capable de traiter efficacement des dizaines de milliers de patients atteints d’un nouveau virus respiratoire, elle essaie des remèdes surprenants: des médicaments ciblant des tueurs connus comme le VIH, Ebola et le paludisme.

Des fabricants de médicaments américains ont expédié deux médicaments antiviraux en Chine alors que les médecins et les responsables de la santé publique recherchent un traitement efficace pour les patients atteints du nouveau coronavirus, récemment nommé COVID19. Le virus a affligé des dizaines de milliers de personnes dans le monde et tué plus de 1 300 personnes. La plupart des cas et des décès sont survenus dans la province du Hubei, en Chine, où la flambée a commencé.

Parmi les remèdes potentiels, il y a un médicament contre le VIH qui peut bloquer une enzyme dont le virus a besoin pour mûrir. Un médicament non approuvé utilisé pour lutter contre le virus Ebola est actuellement testé chez des patients chinois pour voir s’il peut perturber le matériel génétique du nouveau virus.

Un troisième médicament, largement utilisé dans le monde pour lutter contre le parasite responsable du paludisme, est également en cours d’essai en Chine pour voir s’il peut ralentir l’infection en empêchant le virus de s’infiltrer dans les cellules.

Les preuves derrière certains de ces médicaments sont fragiles, ont reconnu les chercheurs. Mais même avec des données solides, ont-ils déclaré, les essais sur l’homme sont le seul moyen de savoir si ces médicaments sont efficaces.

“Ce n’est pas parce qu’il fonctionne bien dans un tube à essai et chez les animaux qu’il fonctionnera chez l’homme”, a déclaré le Dr Stanley Perlman, professeur de microbiologie et d’immunologie à l’Université de l’Iowa.

L’effort n’est pas sans précédent. Lorsqu’un nouveau virus fait surface et met en danger de grandes populations, les scientifiques se tournent parfois vers des médicaments existants qui peuvent être réutilisés. Les médicaments disponibles aux États-Unis ont déjà subi des tests rigoureux pour prouver qu’ils sont sûrs, éliminant ainsi la nécessité d’effectuer des essais humains coûteux pour évaluer la sécurité en cas d’urgence.

Cela dit, les autorités examinent généralement les preuves entourant les médicaments et le virus pour essayer de trouver une option viable.

«Ils jettent généralement un filet assez large car ils ne savent pas pour quel virus donné ce qui va fonctionner», a déclaré le Dr Rajesh Gandhi, professeur de médecine à l’Université de Harvard et président élu de la HIV Medicine Association.

En 2003, un coronavirus apparenté sans traitement connu a provoqué une épidémie mondiale de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). La réponse a consisté à tester une litanie de médicaments, y compris une combinaison de ritonavir et de lopinavir, des médicaments antirétroviraux utilisés pour lutter contre le VIH.

Les premières études ont laissé entendre que les médicaments étaient efficaces pour combattre le virus chez les patients. La combinaison de médicaments, connue sous le nom de marque Kaletra, semble fonctionner pour empêcher les enzymes appelées protéases de permettre au virus de mûrir et de se répliquer. Mais l’épidémie – et la capacité de tester solidement les traitements – a pratiquement disparu en un peu plus d’un an.

Neuf ans plus tard, un autre coronavirus a provoqué le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS). Cette épidémie a donné aux scientifiques une autre chance de tester les médicaments contre le VIH contre cette famille de virus, et un essai clinique est en cours en Arabie saoudite.

Les médecins chinois utilisent désormais Kaletra contre le nouveau coronavirus.

Malgré ces opportunités de tester le médicament contre le VIH contre les agents pathogènes liés à celui qui provoque l’épidémie actuelle, “tout le monde convient que nous n’avons pas de traitement standard pour le nouveau coronavirus”, a déclaré Gandhi.

La chloroquine est l’un des remèdes les plus peu orthodoxes testés contre le coronavirus en Chine.

Le médicament est destiné à traiter le paludisme, une maladie causée par un parasite transmis par une piqûre de moustique. Un nombre limité d’études ont montré que le médicament agit contre le SRAS. Une étude publiée cette année dans la revue Cell Research a révélé que le médicament était efficace dans les tests de laboratoire pour empêcher le virus de se propager en arrêtant sa méthode d’infection des cellules.

Le manque de certitude entourant le traitement des coronavirus est en partie dû à la nature explosive des épidémies – elles peuvent se propager comme des incendies de forêt puis disparaître, comme le SRAS, a déclaré Gandhi. Bien que cela soit bon pour la santé publique, cela signifie également que les scientifiques n’ont parfois pas les moyens de tester en profondeur un traitement qui combat le virus spécifique chez l’homme.

La Dre Anne Schuchat, directrice adjointe principale des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré mardi lors d’une conférence de presse que la recherche sur le virus à l’origine de l’épidémie ne devait pas être “une réflexion après coup”. Parce que nous ne savons pas combien de temps certaines de ces nouvelles infections émergentes persisteront. »

Une épidémie d’une nouvelle maladie potentiellement mortelle peut inciter les médecins à essayer tout ce qui est possible pour sauver leurs patients, a déclaré Perlman, le professeur de l’Iowa. Mais les essais sur l’homme sont essentiels pour comprendre comment un médicament agira contre un virus.

Les médicaments expérimentaux dont la sécurité n’a pas été vérifiée par des essais sur l’homme peuvent nuire aux patients, a-t-il déclaré. Cependant, a-t-il ajouté, l’utilisation de médicaments approuvés laisse toujours la porte ouverte à des questions importantes, telles que la taille du dosage.

“C’est tellement difficile quand vous êtes en première ligne et que votre patient est malade et que vous voulez faire quelque chose”, a déclaré Perlman.

Les scientifiques qui traitent des patients atteints de coronavirus associent un traitement à des recherches pour tester l’efficacité d’un médicament non approuvé: le remdesivir. Fabriqué par Gilead Sciences, le médicament à large spectre a été utilisé dans des expériences pour lutter contre le virus Ebola, et des tests chez l’animal suggèrent qu’il aide à empêcher la réplication des coronavirus SRAS et MERS. Mais il n’est pas encore clair si cela fonctionnera contre ce virus.

Le médicament a été surpassé par deux autres médicaments lors de l’épidémie d’Ebola en 2018 en République démocratique du Congo. Des chercheurs en Chine testent actuellement le remdesivir dans un essai contrôlé randomisé contre l’épidémie qui y sévit.

La montée en puissance de la recherche et des investissements dans les épidémies peut faire des ravages sur les sociétés pharmaceutiques privées, surtout si le virus disparaît à un moment donné, comme l’a fait le SRAS, a déclaré le Dr Jesse Goodman, professeur de médecine à l’Université de Georgetown à Washington, DC. le gouvernement aide à compenser ces coûts par le biais d’initiatives telles que la Biomedical Advanced Research and Development Authority du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui aide les partenariats public-privé à développer des médicaments contre les menaces pour la santé publique.

En raison de la volatilité des épidémies, “il devient très intimidant pour les entreprises de justifier réellement ces investissements” dans des thérapies ciblées, a déclaré le Dr Amesh Adalja, médecin spécialiste des maladies infectieuses et chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security à Baltimore.

Goodman a déclaré que l’une des leçons tirées des épidémies précédentes est la nécessité d’investir davantage dans l’infrastructure nécessaire pour mener des essais cliniques, comme les médecins, les laboratoires et les systèmes qui leur permettent de partager des échantillons. Pour l’avenir, l’Organisation mondiale de la santé tente de donner aux pays les moyens de commencer rapidement des recherches sur une maladie en cas d’épidémie.

“Le temps de se préparer pour les études cliniques n’est pas au milieu d’une épidémie”, a déclaré Goodman, un ancien scientifique en chef de la Food and Drug Administration. “C’est à l’avance.”

Kaiser Health News (KHN) est un service national d’information sur les politiques de santé. Il s’agit d’un programme indépendant de la rédaction de la Henry J. Kaiser Family Foundation qui n’est pas affiliée à Kaiser Permanente.