“Pour qu’ils ne disent pas que le président ne suit pas les instructions”: López Obrador visitera Guelatao avec restrictions

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a indiqué que la participation du public sera restreinte lors de ses prochains événements publics, il a donc demandé le soutien des citoyens qui souhaitent y assister à un autre moment, une fois l’éventualité passée. la pandémie de coronavirus.

“Je vais aller à Oaxaca pour le week-end car le 21 est la commémoration de l’anniversaire du meilleur président de l’histoire du Mexique, Benito Juárez, donc je viens de demander aux amis d’Oaxaca, que cette fois je ne rencontre que les habitants Guelatao, que ce ne soit que la cérémonie et il y aura du temps pour se rencontrer à l’avenir “, a-t-il dit.

Il a expliqué que la décision est due aux indications de l’équipe d’experts et de scientifiques du secteur de la santé, et non à donner des motifs de critique à ses opposants, “ceci afin qu’ils ne disent pas que le président ne suit pas les indications, ceci pour que les adversaires n’ont rien pour nous attaquer, que nous ne donnons pas de raisons. “

Lors de sa conférence de presse du matin, le président fédéral a assuré que l’événement mercredi matin pour commémorer l’expropriation du pétrole aura lieu, mais avec peu de monde; cependant, il a dit qu’il ne pouvait s’empêcher de se souvenir du fait historique.

López Obrador espère que le Mexique “devancera” les effets du #coronavirus COVID-19. “Vous devez avoir confiance en notre peuple”, ajoute-t-il.

Afin de ne pas soulever de questions de la part de l’opposition et afin qu’il ne soit pas accusé de «ne pas donner l’exemple», López Obrador prévoit de commémorer, «avec peu de monde», les cérémonies de l’expropriation pétrolière et de la naissance de Benito Juárez.

Information en développement