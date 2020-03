Pour une reprise robuste, investissez dans l’innovation

Pendant la grande peste de 1665, Isaac Newton a profité de son année de distanciation sociale. Tout en étant forcé de s’éloigner de Cambridge, il a découvert les lois de la gravité, a mené des expériences révolutionnaires en optique et a commencé à développer les principes fondamentaux du calcul différentiel.

Cela peut être une histoire potentiellement inspirante (ou désespérément intimidante) pour les scientifiques et les ingénieurs qui travaillent maintenant à domicile. Cependant, l’entreprise scientifique et d’innovation d’aujourd’hui n’est plus motivée par des contributions individuelles monumentales. Au lieu de cela, c’est grâce à de grandes collaborations internationales et à des échanges sociaux et intellectuels quotidiens dans les universités, les laboratoires nationaux et les incubateurs de start-up. À l’ère moderne, l’éloignement social ne conduit plus à une innovation de rupture.

Pour aider à contrôler la propagation du coronavirus, les universités de tout le pays ont pris la décision difficile, mais correcte, d’envoyer des étudiants chez eux, en passant à l’enseignement à distance afin de remplir leur mission éducative.

Et les chercheurs ont joué leur rôle dans la réponse immédiate à la crise. Par exemple, le laboratoire d’Emily Balskus, professeur de chimie et de biologie chimique à l’Université de Harvard, a fait don de ses kits d’extraction d’ARN au Brigham and Women’s Hospital de Boston; équipement essentiel à la fois aux tests de coronavirus et aux travaux de recherche quotidiens dans leur laboratoire.

Ce qui a été moins rapporté, bien que potentiellement plus impactant à long terme, c’est que les universités ont été obligées de réduire directement la recherche sur le campus afin de réaliser une distanciation sociale. Cela laisse les post-doctorants et les professeurs prendre des décisions difficiles sur la façon de mettre fin aux projets de recherche en cours jusqu’à ce que la société puisse reprendre son rythme normal, ce qui pourrait prendre un an et demi ou plus.

Asegun Henry, professeur agrégé de génie mécanique au MIT dont les recherches se concentrent sur le développement de la prochaine génération de technologies de stockage d’énergie, souligne l’impact de la distanciation sociale sur son laboratoire: «Nous sommes fermés. Il n’y a plus de travail de laboratoire. Nous tenons des réunions virtuellement, mais c’est un coup dévastateur pour nos recherches. »

Cette perturbation majeure ne s’est pas limitée aux universités. Les laboratoires nationaux américains ont commencé à limiter l’accès à leurs installations scientifiques: sources lumineuses pour le développement de matériaux de pointe au Lawrence Berkeley National Laboratory en Californie; des outils de fabrication avancés et innovants au Oak Ridge National Laboratory au Tennessee; et des installations pour le développement de technologies nucléaires avancées au Idaho National Laboratory. De plus, des incubateurs de start-up, comme Greentown Labs près de Boston, ont été contraints de limiter l’accès des visiteurs à leurs installations. Ces actions ralentiront nécessairement le taux de transmission du virus, mais ralentiront ainsi le taux d’échange d’informations et de connaissances, ce qui réduira le taux d’innovation et de croissance économique.

Alors que notre entreprise de recherche nationale s’immobilise, les décideurs doivent reconnaître que cette perturbation pourrait ralentir la croissance économique américaine pour les décennies à venir. Une réponse stratégique du gouvernement fédéral à la crise actuelle doit inclure dès maintenant des mesures de stimulation économique à grande échelle, avec d’importantes injections de capitaux dans des projets dans l’ensemble de l’économie susceptibles d’avoir un impact immédiat. Cependant, les décideurs ne doivent pas oublier de jeter les bases de la croissance et de la résilience à long terme de l’Amérique.

Dans le cadre de tout programme de relance et de relance COVID-19, l’augmentation du financement de l’innovation – grâce à des budgets accrus pour des entités telles que la National Science Foundation, le Department of Energy et les National Institutes of Health – sera le moyen le plus direct de ressusciter et de puis développons notre écosystème national d’innovation.

Nous y sommes parvenus avec succès auparavant, et la loi américaine sur la récupération et le réinvestissement de 2009 est un exemple de la façon dont les stimulus directs et les investissements de récupération dans l’énergie propre ont relancé ce qui est maintenant l’un des secteurs les plus dynamiques de l’économie américaine. L’une des principales réalisations de l’ARRA a été la création de l’Agence de projets de recherche avancée – Énergie, ou ARPA-E, dont les investissements dans les technologies énergétiques à haut risque et à haute récompense ont conduit à la formation de 82 nouvelles entreprises, généré 385 brevets et attiré plus de 3,2 milliards de dollars de financement de suivi du secteur privé au cours de la dernière décennie. De plus, les fonds ARRA-E ont été utilisés pour démontrer avec succès la technologie solaire photovoltaïque à l’échelle des services publics, grâce à des garanties de prêt fédérales, ce qui a contribué à ce que les énergies renouvelables soient désormais la source d’électricité à la croissance la plus rapide aux États-Unis.

Nous ne connaissons pas encore la profondeur de la perturbation économique actuelle – la Grande Récession n’a pas nécessité l’arrêt complet des activités de recherche collaborative – mais nous devons nous préparer à une reprise postpandémique qui assurera une économie florissante pour les années à venir. Investir dans le système d’innovation américain doit être au cœur de cet effort.