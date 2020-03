Pourquoi certaines personnes résistent aux conseils sur la façon de se comporter pendant la pandémie

En ce moment, il y a un couple universitaire vivant dans une cabane bien approvisionnée, buvant du vin, enseignant un cours en ligne qu’ils ont enseigné auparavant et lisant leurs livres préférés. Ils sont confortables, bénéficiant généralement d’une distance sociale.

En revanche, il y a aussi des Américains pauvres, âgés, extravertis et jeunes coincés dans des villes et des zones rurales manquant de ressources. Ils ont peur et vivent généralement une expérience extrêmement désagréable avec l’éloignement social.

En bref, les gens connaissent différents niveaux «d’aversion pour les solutions» en ce qui concerne les conseils universels pour rester à l’abri de COVID-19. La version de la solution est le phénomène psychologique dans lequel les gens ont tendance à résister ou à nier le problème lorsqu’ils sont opposés à la solution.

Aaron Kay et moi avons publié pour la première fois cet effet psychologique en 2014 avec une série d’études sur la façon dont les personnes atteintes de certaines aversions niaient les problèmes (par exemple, le changement climatique, la pollution de l’air, la violence armée) à un degré plus ou moins important selon la façon dont nous avons expérimentalement varié le aversion de diverses solutions.

Avec COVID-19, communiquer le fait scientifique que nous devons maintenir la distance sociale est important, mais ce n’est pas suffisant. Nous ne pouvons pas simplement continuer à publier ce graphique d’aplatissement et nous attendre à ce que les gens changent leur comportement de leur plein gré. Leur montrer des graphiques n’a pas suffi avec le changement climatique, et ce ne sera pas suffisant avec COVID-19.

Pour aider à combattre COVID-19, nous devons comprendre le concept d’aversion pour les solutions; comprendre pourquoi d’autres peuvent éprouver des aversions de solution que nous ne sommes pas; et trouver des moyens de lutter contre les différentes aversions des gens.

Tout d’abord, commençons par l’exemple le plus évident de l’aversion différentielle pour les solutions: l’introverti contre l’extroverti. Un introverti pourrait tweeter joyeusement: «C’est ce que j’ai préparé toute ma vie!» et ensuite de profiter de leur solitude, tout en passant probablement du temps en ligne avec une forte communauté préexistante. D’un autre côté, la situation stressante du shopping dans un supermarché bondé, qui est également devenue beaucoup plus courante ces derniers temps, est une façon pour la «nouvelle normalité» d’être beaucoup plus difficile.

Un extraverti, en revanche, n’a probablement aucun problème avec les achats; en fait, ils ont peut-être envie de simplement aller dans un magasin pour parler avec un employé pour une sorte d’interaction sociale. Les extravertis ont pu enrichir leur vie en organisant des fêtes hebdomadaires, en allant dans les bars, en assistant à des événements sportifs ou en passant l’après-midi dans des cafés. Leurs besoins sociaux ont été satisfaits pendant des années grâce à des connexions lâches formées dans ces interactions fréquentes. Les extravertis ont un réel besoin de connexion personnelle, et ils peuvent ne pas avoir de réseau qui existe en dehors de l’interaction personnelle.

Dans ce dernier cas, il n’est pas utile de dire aux gens des choses comme: «Restez à l’écart des rassemblements sociaux et lisez un putain de livre». Au lieu de cela, nous devons réduire leur aversion pour les solutions en leur donnant des moyens d’avoir des connexions à haute énergie avec les autres. Par exemple, les gens organisent de grandes soirées de questions bruyantes avec leurs amis via Zoom et invitent des étrangers à se joindre à eux, ce que de nombreux extravertis sont très à l’aise. En outre, la randonnée et le fait de rencontrer des étrangers à distance en toute sécurité peuvent être une bonne solution pour de nombreux extravertis à certains endroits.

Nous devons également tenir compte des obstacles financiers et situationnels qui font plus de mal à certains qu’aux autres. À l’heure actuelle, il y a un (hypothétique) jeune de 26 ans aux prises avec les ramifications d’un emploi suspendu dans le commerce de détail. Il y a une personne âgée à la retraite, confinée à la maison. Les deux sont seuls dans une ville surpeuplée, avec peu d’argent et ne peuvent pas – ou du moins craignent qu’ils ne le peuvent pas – obtenir des éléments essentiels comme du papier toilette et de la nourriture. La femme de 26 ans craint qu’elle ne puisse pas se permettre la livraison de nourriture, alors que la personne âgée n’a jamais utilisé d’application de livraison sur son téléphone auparavant. Lorsque les craintes de COVID-19 ont commencé à se manifester, ces personnes n’avaient pas l’argent pour stocker les provisions et autres produits de première nécessité. Pour eux, la solution actuelle est des raisons très aversives et peut les amener à vouloir croire que le problème n’existe pas.

Pour aider ces personnes, nous devons d’abord être plus sensibles lorsque nous communiquons des conseils et, deuxièmement, trouver des moyens de leur faciliter la vie de manière tangible. Par exemple, de nombreuses personnes publient sur les réseaux sociaux des messages rassurants tels que: «Vous n’avez jamais utilisé un service de livraison à domicile comme Uber Eats? Je vais vous guider à travers. ” D’autres font des dons à des œuvres de bienfaisance visant à fournir des produits essentiels aux personnes dans le besoin. D’autres sont des propriétaires gracieux et ne perçoivent pas de loyer ou de services publics pour le moment afin que leurs locataires n’aient pas à trouver de travail.

Enfin, nous devons tenir compte du comportement de nombreux Américains, en particulier des jeunes Américains, lorsqu’ils sortent et font la fête. Pour le moment, la solution consistant à être #athométogéther peut être aversive pour certains, car elle ne semble pas cool – ce que les chercheurs ont étudié. En réponse, les adolescents peuvent violer la norme de distanciation sociale, tout comme ils brisent souvent la norme de tout ce que les parents et la société pensent qu’ils devraient faire. D’une part, cela semble ridicule. Vous voudrez peut-être demander: «Ne savez-vous pas que sortir pourrait tuer d’autres personnes?!» Mais nous avons posé aux jeunes des questions tout aussi incrédules sur les ceintures de sécurité, la consommation de drogues et la conduite trop rapide. Des questions comme celles-ci de la part des adultes sont l’essence même du non-cool.

L’appel à réduire l’aversion pour les solutions ne tolère en rien le comportement ou les motivations des personnes violant la distance sociale. Cependant, à moins d’une intervention gouvernementale forcée massive, des motifs psychologiques tels que l’aversion pour les solutions seront parmi les plus forts conduisant au comportement au cours des prochaines semaines. Nous devons comprendre et traiter ces motifs.

