Pourquoi certains patients cardiaques peuvent être particulièrement vulnérables à COVID-19

Alors que les chercheurs examinent

décès dus à COVID-19, les patients cardiaques semblent particulièrement vulnérables.

En Italie, où le nombre

des décès a désormais dépassé ceux de la Chine, ont rapporté des responsables de la santé publique

Le 17 mars, parmi les 355 personnes décédées, 76% souffraient d’hypertension

et 33 pour cent avaient une maladie cardiaque. Et parmi plus de 44 000 cas confirmés de COVID-19 en Chine (SN:

2/25/20), le taux de létalité pour les personnes souffrant d’affections sous-jacentes était le plus élevé pour celles souffrant de maladies cardiovasculaires, à 10,5 pour cent par rapport à la mortalité globale

taux de 2,3%.

Les chercheurs savent généralement que

les infections peuvent avoir des conséquences néfastes sur les personnes qui ont d’autres problèmes de santé. Mais

Le SRAS-CoV-19, le virus qui cause le COVID-19, peut présenter un danger particulier pour

coeur en raison de la façon dont le virus pénètre dans les cellules, les chercheurs spéculent.

Pour envahir une cellule, SARS-CoV-2

se verrouille sur une protéine appelée enzyme de conversion de l’angiotensine 2, ou ACE2 (SN: 3/3/20). Cette protéine se trouve sur

cellules dans les poumons, permettant au virus d’envahir ces cellules et

provoquer des symptômes respiratoires. Mais ACE2 aussi

est sur les cellules du muscle cardiaque et les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins.

Compte tenu de l’implication

ACE2, COVID-19 peut endommager directement le cœur, écrivent les chercheurs dans un commentaire dans Nature Reviews Cardiology le 5 mars.

aux études de Wuhan, en Chine, où l’épidémie a commencé, certaines personnes

COVID-19 a développé une lésion myocardique, la mort des cellules cardiaques pour des raisons autres qu’une crise cardiaque.

Mais ACE2 fait plus que

offrir un point d’entrée pour le SRAS-CoV-2. La protéine fait également partie d’un large éventail

système d’hormones, appelé le système rénine angiotensine aldostérone, qui

régule la pression artérielle et la fonction cardiovasculaire et rénale. Médicaments qui

cibler d’autres parties de ce système sont largement prescrits pour abaisser la pression artérielle

chez les personnes souffrant d’hypertension et de maladies cardiovasculaires.

Deux classes de ces médicaments –

Les inhibiteurs de l’ECA et les bloqueurs des récepteurs de l’angiotensine II font l’objet d’un examen minutieux

pendant la pandémie de COVID-19. Les inhibiteurs de l’ECA bloquent les protéines de l’ECA, qui sont

différente des protéines ACE2. L’objectif est d’empêcher ACE de contribuer à

protéine appelée angiotensine II, qui augmente la pression artérielle dans les artères. Angiotensine

Les bloqueurs des récepteurs II, ou ARB, empêchent l’angiotensine II de fonctionner.

Il y a des preuves dans

les animaux qui utilisent ces médicaments peuvent conduire à plus de protéines ACE2 sur les cellules du

cœur. Mais il n’y a pas eu d’études montrant cela chez les gens, ni d’études dans le

contexte de COVID-19. Il n’y a pas non plus de rapports décrivant les types de

médicaments que les patients qui ont souffert de COVID-19 sévère ou qui sont décédés des suites

l’infection prenait.

Mais la preuve animale a

conduit certains à se demander si l’utilisation des inhibiteurs de l’ECA et des ARA peut augmenter le risque

de maladie grave. “Si vous regardez la justification mécanique de l’inquiétude … c’est

là-bas “, bien qu’à ce stade, ce soit” une extrapolation “, Anthony Fauci, directeur

de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses au National

Institutes of Health à Bethesda, Md., A déclaré lors d’une interview sur le Web avec le

rédacteur en chef de JAMA le 18 mars.

“Nous avons vraiment besoin d’obtenir des données, et nous devons obtenir des données rapidement.”

Jusqu’à ce qu’il y ait plus de recherche,

l’American College of Cardiology, l’American Heart Association et le

Heart Failure Society of America conseille aux personnes souffrant d’hypertension,

maladie cardiovasculaire ou insuffisance cardiaque pour continuer à prendre ces médicaments. Pour ceux qui développent COVID-19, l’état de la

chaque patient doit être pris en considération pour déterminer s’il est nécessaire d’arrêter

les médicaments, les groupes ont recommandé dans un communiqué publié le 17 mars.

Outre la possibilité que

Le SRAS-CoV-2 cible le cœur lui-même, les chercheurs ont la preuve que la

la réponse aux infections peut mettre le cœur en danger, en particulier pour les

conditions médicales sous-jacentes. Par exemple, la grippe peut augmenter le risque de crise cardiaque, selon une étude de 2018 du New England Journal of Medicine.

Les infections peuvent placer un

fardeau indu pour un cœur qui est déjà aux prises avec une maladie cardiovasculaire. “Respiratoire

les infections en général ont le potentiel d’augmenter la charge de travail que le

cœur », explique le cardiologue Scott Solomon de Brigham and Women’s

Hôpital et Harvard Medical School à Boston. “Cela signifie que votre cœur

va avoir besoin de plus d’oxygène. ” La grippe et COVID-19 pouvant interférer avec la

la capacité des poumons à fournir de l’oxygène «, ce qui peut exercer une pression

cœur », dit-il.

Une infection met également l’accent sur d’autres

parties du système cardiovasculaire, notamment là où les artères sont rétrécies par des plaques.

Alors que le système immunitaire de l’organisme combat le virus, «l’inflammation peut provoquer une plaque

rupture », explique la cardiologue préventive Erin Michos de l’Université Johns Hopkins

Ecole de Médecine. Cette rupture induit une coagulation sanguine qui peut bloquer

artère et conduire à une crise cardiaque.

«La question est de savoir pourquoi

cœur s’affaiblit »lors d’une infection au COVID-19, explique Michos. Pour l’instant, elle

recommande à ses patients de prendre au sérieux les recommandations de se laver les mains

et pratiquer la distanciation sociale (SN: 3/13/20). «Je dis

qu’ils restent à la maison s’ils le peuvent », dit-elle. “Je suis très inquiet pour tout le monde,

mais surtout pour mes patients cardiaques. “