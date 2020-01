Pourquoi de plus en plus de femmes choisissent d’arrêter de teindre leurs cheveux gris

L’artiste Alexandra Grant surpris tous ceux qui l’ont vue venir entre les mains de Keanu Reeves à un gala à Les anges: à 46 ans, Il a les cheveux gris et ne porte pas teintures Pour le cacher Billie eilish, le coup de cœur des prix Grammy 2020Il a choisi le gris, comme il l’a fait à d’autres occasions Lady gaga. Certaines actrices, comme Glenn Close o Jamie Lee Curtis, préfèrent leur couleur naturelle, la cheveux gris, dans la vie réelle. Entre 2017 et 2018 Pinterest enregistré une tendance à l’augmentation de la recherche dedevenir gris “. Plus de 350 000 femmes ont publié des photos avec le hashtag #mamie sur Instagram Et le 23 janvier, le producteur et réalisateur Victoria Marie créée Gray est la nouvelle blonde (Les cheveux gris sont la nouvelle blonde), un documentaire sur cette tendance.

“Les femmes aux cheveux gris ont toujours été considérées comme vieilles et finies, ni plus attrayantes, ni désirables, ni même un membre précieux de la société”, a publié le cinéaste sur le site du film. «Cela a commencé à changer et ce film fonctionne comme récit historique de cette transformation culturelle ».

Parallèlement, une étude Institut national de la santé (NIH) des États-Unis, qui était basé sur des informations provenant d’un autre travail, l’étude Sister, qui a enregistré des données 46709 femmes de 35 à 74 ans pendant huit ans, le Dont 55% ont teint leurs cheveux, a trouvé une corrélation entre la pratique et le cancer, a rapporté le Washington Post: ceux qui utilisaient régulièrement des teintures avaient un incidence la plus élevée de tumeurs malignes du sein que ceux qui ne les ont pas utilisés.

L’ouvrage, publié dans la revue académique Journal international du cancer En décembre 2019, il a constaté que Afro-américain qui a utilisé un colorant permanent toutes les cinq à huit semaines avait un 60% plus susceptibles de recevoir un diagnostic de cancer du sein que ceux qui n’étaient pas colorés; dans le cas de blanc le chiffre était beaucoup plus bas, 8%, mais la tendance est également apparue. Mais comme tous les patients avaient des antécédents familiaux de la maladie, les chercheurs ont des doutes sur les résultats.

En termes simples, il a expliqué Alexandra White, co-auteur de l’analyse, le risque s’est élevé à une augmentation du nombre de cas de cinq femmes afro-américaines sur 100 et un pour 100 blancs. Le chef du Groupe d’épidémiologie du cancer a décrit les résultats comme “inquiétants” mais pas sûrs. “Nous ne ferions aucune recommandation à partir de ces résultats”, a déclaré White. “Nous avons besoin de plus de tests.”

D’autres études ont également observé un risque plus élevé de cancer du sein, ainsi que de cancer de la vessie, chez les femmes qui se sont teintes les cheveux. Et bien que le Société nationale du cancer (ACS) des États-Unis a déclaré que les enquêtes jusqu’à présent ne sont pas concluantes, il a également noté que la Programme national de toxicologie du ministère de la Santé classé certains des produits chimiques utilisés dans la teinture des cheveux parmi les “raisonnablement prévisibles cancérigène pour l’homme” Et il a rappelé que certains médecins recommandent aux femmes enceintes de ne pas tacher, du moins pas pendant le premier trimestre crucial.

La relation de cause à effet “n’est pas aussi claire qu’entre le tabagisme et le cancer du poumon”, a déclaré Doris Browne, oncologue et ancienne présidente de la Association médicale nationale (NMA). Elle faisait partie des 46 000 femmes qui ont participé à l’étude, car deux de ses six sœurs avaient un cancer du sein. Laura Esserman, chirurgienne en charge du Carol Franc Buck Specialized Breast Centre of the Université de Californie, San Francisco. “Cela vaut la peine d’enquêter”, a-t-il proposé.

“La teinture des cheveux est tout simplement beaucoup de produits chimiques”, a déclaré Stephanie Bernik, chef de la chirurgie mammaire à Mount Sinai West, à New York. «Vous devez penser que quelque chose ne va pas être bon. Nous savons que certains de ces produits chimiques sont cancérogènes“

Alors que le Congrès a délégué à la Food and Drug Administration (FDA) la réglementation de la sécurité des cosmétiques, qui comprend la coloration des cheveux, la FDA n’approuve pas chacun des ingrédients et laisse la Responsabilité en matière de sécurité entre les mains du fabricant. Les entreprises peuvent sauter certains produits chimiques dans l’étiquetage s’il s’agit de parfums, par exemple, ou s’ils sont considérés comme un ingrédient secret de la formule. “Que quelque chose se trouve dans un magasin ne signifie pas qu’il est sûr”, a déclaré l’épidémiologiste Tamarra James-Todd, professeur au T.H. Chan de Harvard.

Ce qui est certain, c’est la popularité de la pratique. Selon une enquête de l’Association nationale des retraités (AARP) des États-Unis, tenue en 2018, la plupart des femmes se teignent les cheveux, à la maison ou dans un salon: 69% de ceux entre 38 et 53 et 65% de ceux entre 54 et 72.

Jusqu’à ce que l’enquête soit approfondie, ni White ni les autres professionnels ne soutiennent un avertissement aux femmes. À ceux qui ont peur, ils recommandent en tout cas d’utiliser teintures qui ne sont pas permanentes et qui ne font pas la couleur dans votre maison, mais dans une pièce: “Tout est question d’exposition et d’absorption.” Et même pour les professionnels, la teinture est un problème de travail: elle peut provoquer des problèmes respiratoires, des migraines et des éruptions cutanées même si elle est manipulée correctement et avec des gants.

Une autre option consiste à accepter le changement. Le réseau regorge de conseils pour choisir la meilleure façon pour chaque personne: couper vos cheveux et les laisser pousser avec sa couleur blanche ou grise ou via un transition avec reflets Ils semblent être les deux principaux. Il existe des blogs entièrement consacrés à la question, tels que Katie devient platineet il y a des groupes comme DYEFree2BMe o Silver Sisters, trouvé dans différentes parties des États-Unis.

Pour de nombreuses femmes, portée du travail C’est un obstacle lorsqu’il s’agit de montrer des cheveux gris. Et en général le regard étranger: Traci DeMoss Byerly, mannequin et auteure du livre Unapologically Gray, a expliqué: «Les gens vous disent‘ vous êtes trop jeune pour ça ’; les hommes vous disent “Vous êtes si belle, mais vous devriez faire quelque chose avec ces cheveux”. “

Il a écrit: “Pourquoi sommes-nous ceux qui s’excusent, se sentent misérables et essaient de se conformer à une société qui ne se soucie pas des personnes à qui elle impose son moule et ses normes irrationnelles? Et plus profondément:Pourquoi devrions-nous nous encombrer des autres afin qu’ils se sentent mal à l’aise avec nous ou des parties de nous? Que nous le réalisions ou non, nous tombons dans une forme d’abandon quotidien lorsque nous cachons ou nions des parties de nous-mêmes que d’autres considèrent indésirables. Faites-nous savoir que nous ne le faisons pas seulement à notre corps: nous abandonnons et abusons également de notre moi intérieur (esprit, âme, tout ce que vous préférez) qui connaît notre vraie beauté, notre attrait et notre valeur et notre potentiel et notre force. »

Les sentiments qui font sortir les cheveux gris, selon les visiteurs de Katie Goes Platinum, sont en général positifs: liberté (“Ce n’est pas seulement une question de teinture: cela a à voir avec le courage, l’attitude et l’amour-propre”), enthousiasme (“J’ai été vraiment surpris de voir à quel point ça fait du bien”), faire confiance (“Je n’ai jamais pensé que je me sentirais si en sécurité avec les cheveux gris”) et acceptation (“J’ai encore aimé mes cheveux et je me suis aimé”), entre autres.

Gray est la nouvelle blonde Il a également montré que la teinture capillaire en tant que problème est beaucoup plus répandue chez les femmes qu’on ne le pense. Quand Marie a fait un petite vidéo pour YouTube dans lequel il a dit à son propre processus de laisser les cheveux gris, il a reçu tellement de réponses qu’il pouvait à peine les traiter et les commenter. Il a réalisé qu’il y avait là une question sensible et a commencé à l’explorer avec d’autres femmes, dont 40 histoires sont finalement restées dans le documentaire qui ont déjà vu, sur les plateformes sociales, avant la première, plus de deux millions de personnes.

(Gray est la nouvelle bande-annonce blonde)