Pourquoi la poursuite des connaissances scientifiques ne finira jamais

Il y a quelques années, ma famille est arrivée sur l’île de Maui à Hawaï pour des vacances, ce qui m’a permis de visiter le télescope solaire Daniel K. Inouye (DKIST) sur le mont Haleakala (un nom qui signifie à juste titre en hawaïen, « maison du soleil »). Ce télescope inhabituel – qui a produit ses premières images du soleil récemment, ne fonctionne que pendant la journée et comprend un système de refroidissement étendu qui élimine l’immense chaleur de sa lumière solaire concentrée.

À ma grande surprise, les astronomes sur place se plaignaient que le télescope ne collecterait pas suffisamment de lumière pour suivre le mouvement et les caractéristiques spectrales de tous ses éléments de résolution à la surface du soleil. Pas assez de lumière lorsque vous regardez le soleil? Leur plainte m’a rappelé notre désir persistant de collecter toujours plus d’informations, indépendamment de ce que nous avons déjà. En fait, plus nous avons de connaissances, plus nous voulons apprendre. Seule l’ignorance entraîne un manque de passion pour un apprentissage ultérieur.

La recherche constante de connaissances donne aux scientifiques le privilège exceptionnel de pouvoir répondre «Je ne sais pas» lorsqu’on leur pose une question difficile. Ils n’ont pas besoin de prétendre en savoir plus qu’ils ne le font réellement, et leur succès n’est pas mesuré par le nombre de likes qu’ils obtiennent sur les réseaux sociaux. D’autres disciplines professionnelles, telles que les affaires, la politique ou la religion, ne tolèrent pas une réponse vide et ne permettent pas de transactions franches de ce type.

Mais les cosmologistes peuvent recevoir un salaire complet tout en admettant qu’ils ne savent pas de quoi est fait la plupart de l’univers, car ils n’ont aucune idée de la nature de la matière noire et de l’énergie sombre. Dans le monde commercial ou politique, on leur aurait refusé un salaire jusqu’à ce qu’ils projettent une image d’au moins faire semblant de savoir de quoi ils parlent.

Ce privilège inhabituel découle de la compréhension que la science est un travail en cours, dans lequel notre compréhension est incomplète et les erreurs doivent être tolérées. La recherche de l’inconnu implique inévitablement des erreurs. Nous nous renseignons en découvrant des écarts entre nos idées préconçues et les données expérimentales. Galileo Galilei a osé vérifier si les objets lourds tombent plus vite que les objets légers comme on le pensait auparavant et a constaté que non; Cecilia Payne-Gaposchkin a vérifié si le soleil avait la même composition que la Terre et a constaté qu’il était principalement composé d’hydrogène.

Malheureusement, l’humilité accompagnant notre expérience d’apprentissage sans fin est parfois oubliée par l’orgueil des scientifiques qui se vantent des réalisations préliminaires et promeuvent leur ego en déclarant la victoire prématurément tout en supposant la fin de l’enquête. Permettez-moi d’illustrer cela avec quelques exemples.

Compte tenu des grandes avancées de la physique à la fin du XIXe siècle, le physicien éminent Albert Michelson affirmait en 1894: “… il semble probable que la plupart des grands principes sous-jacents ont été fermement établis. … Un éminent physicien a remarqué que les vérités futures de les sciences physiques doivent être recherchées à la sixième place des décimales. » En revanche, au cours des décennies qui ont suivi, les physiciens ont assisté à l’émergence de la théorie spéciale de la relativité, de la relativité générale et de la mécanique quantique, théories qui ont révolutionné notre compréhension de la réalité physique et ont donc réfuté les prévisions de Michaelson.

De même, la théorie des cordes a commencé à être présentée au début des années 1980 comme un candidat à la «théorie de tout» ultime qui unifierait la gravité avec la mécanique quantique – ce qu’Albert Einstein avait tenté d’accomplir en vain. Mais quatre décennies plus tard, nous n’avons toujours pas déterminé s’il s’agit même d’une théorie de quelque chose. Même la supersymétrie, à laquelle la théorie était liée à l’origine, n’a pas été découverte, comme beaucoup l’avaient espéré, par le Grand collisionneur de hadrons.

En 1908, Edward Charles Pickering, qui était directeur de l’Observatoire du Harvard College, a fait valoir que les télescopes avaient atteint leur diamètre optimal d’environ 70 pouces (environ la taille d’une personne) et qu’il n’y avait aucun avantage à rechercher des ouvertures plus grandes. Aujourd’hui, cette même institution est partenaire dans la construction du télescope géant de Magellan avec un diamètre qui est un ordre de grandeur plus grand que sa limite déclarée.

Même lorsque les experts scellent les théorèmes dans les manuels, des preuves expérimentales pourraient leur prouver le contraire et révéler la limite de leur imagination. Un exemple notable est celui des quasi-cristaux, qui sont des structures d’atomes ordonnées mais non périodiques et qui étaient considérées comme impossibles avant d’être découvertes dans la nature. Alors que le théorème de restriction cristallographique affirmait que les cristaux ne peuvent posséder qu’une symétrie de rotation de deux, trois, quatre ou six fois, le modèle de diffraction de Bragg des quasi-cristaux montre d’autres ordres de symétrie, comme une symétrie quintuple.

La nature n’a aucune obligation d’adhérer aux limites de notre imagination ou de nos instruments. Tout comme dans le cas de l’observation du soleil, la collecte de données raffinées ne peut que stimuler des questions supplémentaires sans réponse. Il n’y a pas de fin à notre quête de connaissances.

Et comme Maui, qui est situé dans l’océan Pacifique, le corps de nos connaissances scientifiques n’est qu’une petite île dans un vaste océan d’ignorance. La recherche scientifique vise à étendre la masse continentale de cette île à l’horizon illimité qui nous attend.