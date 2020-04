Pourquoi le coronavirus a passé les détectives des maladies

En 2009, le gouvernement américain a lancé un programme de chasse aux virus inconnus qui peuvent passer des animaux aux humains et provoquer des pandémies. Le projet, appelé PREDICT, a été financé par l’Agence américaine pour le développement international et il a travaillé avec des équipes dans 31 pays, dont la Chine. Il ne s’agissait que d’un élément d’un réseau mondial émergent pour la surveillance des maladies infectieuses.

Malgré ce réseau et les efforts de milliers de scientifiques travaillant à conjurer de nouvelles épidémies dangereuses, le coronavirus derrière COVID-19 n’a pas été identifié lors de son lancement dans un monde non préparé à la fin de 2019. Comment le virus a-t-il glissé par des détectives de maladies qui cherchaient exactement ce type de menace?

Les experts disent que, comme un filet de pêche avec de nombreux trous, le réseau de surveillance avait de nombreuses lacunes, avec trop peu d’argent et de main-d’œuvre pour être vraiment efficace. “Nous vidons la surveillance depuis trop longtemps”, explique Michael Buchmeier, virologue et directeur associé du Center for Virus Research de l’Université de Californie à Irvine. “Et ce faisant, nous créons des angles morts dans notre capacité à identifier et à contenir les menaces de maladies infectieuses dans le monde.” En effet, en septembre 2019, quelques mois seulement avant le début de la pandémie de COVID-19, l’USAID a annoncé qu’il mettrait fin au financement de PREDICT. L’agence prétend avoir des plans pour un effort successeur, mais elle n’a fourni aucun détail supplémentaire, et beaucoup s’inquiètent de la perte de l’élan critique.

On estime que 600 000 virus inconnus, peut-être plus, ont la capacité de passer des animaux aux humains. Pour trouver de tels microbes «de débordement», les chercheurs recherchent des points chauds de maladies où la faune et les humains se mélangent, comme les forêts rasées pour le développement ou l’agriculture ou les marchés qui vendent de la viande de brousse. L’échantillonnage a tendance à se concentrer sur les espèces à forte charge virale, telles que les chauves-souris, les rats et les singes. Et les scientifiques effectuent des tests en laboratoire pour savoir si des virus récemment découverts peuvent infecter les cellules humaines. Les enquêteurs tentent également d’examiner les divers moteurs écologiques et sociaux qui peuvent rapprocher les animaux sauvages porteurs de maladies et les humains.

Les chercheurs étaient bien conscients que les coronavirus, dont l’un provoquait un syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), pouvaient être une menace récurrente. Ce pathogène, le SRAS-CoV, est apparu pour la première fois en Chine en 2002 et s’est propagé dans près de 30 pays avant que l’épidémie ne s’éteigne l’année suivante. En 2007, des chercheurs de l’Université de Hong Kong ont publié un article indiquant que la présence de nombreux autres virus de type SARS-CoV chez les chauves-souris faisait de ce type d’agent pathogène une «bombe à retardement». Dans le sud de la Chine, il y avait une culture de manger des animaux exotiques qui pouvaient attraper de tels virus des chauves-souris, ont-ils noté, et cette pratique a permis à ces virus de se propager plus facilement aux humains. Plusieurs autres groupes de scientifiques se sont ensuite fait l’écho de leurs craintes, et le virus qui cause le COVID-19 s’est avéré si similaire au microbe 2002-2003 qu’il a été nommé SARS-CoV-2.

Kevin Olival est écologiste des maladies à l’EcoHealth Alliance, un groupe de recherche à but non lucratif basé à New York qui faisait partie de PREDICT. Il dit que les chercheurs d’EcoHealth et leurs partenaires, y compris une équipe du Wuhan Institute of Virology en Chine, avaient identifié de nombreux coronavirus liés au SRAS chez les chauves-souris et poursuivaient des expériences de laboratoire sur plusieurs d’entre eux. Mais, ajoute-t-il, comment et où le débordement du SRAS-CoV-2 s’est produit n’est pas connu avec certitude. On soupçonnait au début que l’épidémie initiale aurait pu commencer au marché de gros de Huanan Seafood à Wuhan, qui a été fermé le 1er janvier. Mais «nous ne savons pas si le débordement s’est produit en dehors du marché, puis a commencé à se propager après son introduction. là-bas », dit Olival. Il est également difficile de savoir s’il y avait un hôte animal intermédiaire entre les chauves-souris porteuses de la maladie et les humains.

Il est essentiel de mieux comprendre les échanges animaux-humains pour prévoir ces retombées. Selon Olival, ce qu’il faut, c’est une connaissance détaillée de l’écologie locale, des cartes de répartition des espèces, une compréhension des interactions comportementales des gens avec d’autres espèces et une connaissance des «moteurs culturels et économiques du commerce des animaux». Si ces analyses semblent compliquées, c’est parce qu’elles le sont: Olival dit que de telles évaluations nécessitent beaucoup de scientifiques et d’installations, ainsi que de la formation et de l’argent. En conséquence, ils ne sont effectués que dans une poignée de sites à travers le monde. Pourtant, les informations qu’ils fournissent sont essentielles pour protéger les communautés locales. Les marchés à haut risque où la faune est découpée et vendue comme nourriture peuvent être fermés, par exemple. Ou les gens peuvent être alertés lorsque les chauves-souris qui éliminent les virus sont plus actives autour des sources de nourriture humaine, comme les arbres fruitiers, afin que les gens puissent minimiser leur contact avec les animaux.

Rohit Chitale, épidémiologiste à la Defense Advanced Research Projects Agency, explique que l’explosion de COVID-19 reflète un échec mondial à investir adéquatement dans la prévention. “On met trop l’accent sur le traitement des maladies infectieuses après coup”, fait valoir Chitale, qui est le responsable du programme de surveillance de la DARPA, appelé Prévention des menaces pathogènes émergentes (PREEMPT). Les efforts de détection précoce, en revanche, «sont très mal financés», dit-il. Olival note que PREDICT a reçu environ 200 millions de dollars sur sa durée de vie de dix ans, ce qui représente une infime fraction des 2 billions de dollars de dépenses de secours d’urgence autorisés par le Congrès en réponse à COVID-19 la semaine dernière.

Il dit que l’USAID pourrait lancer un nouveau programme de détection et de prévention appelé Stop Spillovers. Un porte-parole de l’agence, invité à commenter, a déclaré qu’un nouveau projet devrait démarrer en août, mais n’a donné aucun détail sur la taille du projet ou le niveau de soutien financier. Pourtant, même si un nouvel effort accélère le travail de PREDICT, les déficits de financement ont conduit à une “rupture malheureuse dans la continuité” et perturbé le travail sur le terrain, dit Olival. Dans une lettre fin janvier à l’USAID, les sénateurs Angus King du Maine et Elizabeth Warren du Massachusetts ont exigé de savoir pourquoi PREDICT était fermé et ont exprimé leur inquiétude quant au fait que même si COVID-19 «menace la santé publique aux États-Unis et à l’étranger, des programmes comme PREDICT sont en train de disparaître plutôt que de finir. ” King et Warren ont demandé des réponses à leurs questions «au plus tard le 13 février», mais au 1er avril, l’agence ne leur avait pas répondu par écrit. (L’Université de Californie, Davis, qui est un partenaire PREDICT, a déclaré fin mars que son programme avait obtenu une prolongation d’urgence de six mois.)

Thomas Inglesby, qui dirige le Center for Health Security de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, dit qu’à l’avenir, ces efforts de surveillance doivent être mieux intégrés aux études des patients infectés dans les hôpitaux locaux. Trop de personnes dans les points chauds de la maladie finissent par être vaguement diagnostiquées et traitées avec des antibiotiques à large spectre pour les infections qui “peuvent en fait être de nouveaux types de syndromes viraux”, dit-il. “En même temps que nous collectons des données sur les animaux, nous avons besoin de plus de données sur ce qui rend vraiment les gens malades.”

Inglesby est cependant optimiste quant au fait que les prochaines années apporteront un afflux de nouvelles ressources, en raison de la dévastation qui se déroule sous nos yeux aujourd’hui. “Nous vivons une expérience sismique”, dit-il. «Les décideurs politiques, les scientifiques et les bailleurs de fonds discuteront tous de la manière dont nous pouvons empêcher que cela ne se reproduise.»

