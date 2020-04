Pourquoi le dimanche des Rameaux est-il célébré et que signifie le palmier?

Ce dimanche, les catholiques du monde entier célèbrent le dimanche des Rameaux, avec lequel le carême se termine et la semaine sainte commence, mais pourquoi est-il célébré?

La tradition indique qu’à cette date, l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem sur un âne est rappelée alors qu’il était acclamé par la foule, à cette époque, ses disciples lui ont donné de grandes quantités de bouquets tout en chantant des louanges.

En ce sens, les branches d’olivier et de palmier utilisées le dimanche des Rameaux symbolisent le renouvellement de la foi en Dieu, sa bénédiction, sa protection et son aide. La tradition indique qu’ils doivent être placés sur un crucifix ou une peinture religieuse pour se souvenir que c’est quelque chose de sacré.

De plus, la couleur liturgique de la célébration est rouge, ce qui représente la Passion du Seigneur.

Selon la croyance catholique, cette journée consiste à acclamer Jésus comme le pilier fondamental de leur vie, tout comme le peuple de Jérusalem l’a fait lorsqu’il l’a reçu et l’a déclaré prophète et fils de Dieu.

L’Église catholique célèbre Pâques à huis clos pour COVID-19

L’archidiocèse de Primauté du Mexique (APM) a publié les lignes directrices à suivre lors de la célébration de Pâques et de Pâques dans l’enceinte catholique, conformément aux protocoles sanitaires établis par le gouvernement fédéral face à la pandémie de COVID-19.

Dans un communiqué, l’APM a indiqué que le dimanche des Rameaux devrait être à huis clos dans chaque temple, paroisse, cathédrale et basilique, en plus la procession se fera à l’intérieur du temple; pour le Jeudi Saint, la messe chrismale changera de date et sera définie après l’éventualité sanitaire, date de livraison des huiles saintes; De plus, le lavage des pieds et toutes les processions attachées sont omis.

À leur tour, le reste des célébrations de Pâques se déroulera à huis clos, et pour le dimanche de Pâques, l’archidiocèse a appelé les paroissiens à célébrer en famille.

Alors qu’il a demandé aux responsables des paroisses et des temples d’éviter la présence de plus de 20 fidèles dans l’enceinte et de ne permettre à personne présentant des symptômes de la maladie (fièvre, toux sèche, nez qui coule, maux de tête, entre autres).

En outre, il a demandé que dans les temples, les instruments de guérison soient recherchés dans la mesure du possible pour ceux qui y entrent et en sortent; Il a exhorté les catholiques à suivre la transmission des liturgies à travers les médias sociaux de l’archidiocèse.

Informations sur Infobae et Notimex.