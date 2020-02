Pourquoi le goût du sucre est-il si bon?

Biscuits, gâteaux, brownies, muffins, crème glacée, gelato, pudding. Vous l’appelez, je l’adore. Et sur la base du nombre de rencontres quotidiennes tentantes avec des bonbons, je sais que je ne suis pas le seul. Mais si notre corps souffre réellement de manger trop de sucre, alors pourquoi en avons-nous envie? Et pourquoi n’avons-nous pas de si fortes envies de nourriture comme, par exemple, le brocoli, qui est une excellente source de vitamine C, de vitamine K, de fer et de potassium, tout ce dont notre corps a réellement besoin? Si c’est si mauvais pour nous, alors pourquoi le sucre a-t-il si bon goût?

Il s’avère que les scientifiques posent cette question depuis des décennies. Il existe des centaines d’articles de revues à comité de lecture qui tentent de répondre à cette même question. Jetons un œil à ce qu’ils ont trouvé.

Les enfants adorent le sucre

Bien que certains d’entre nous dépassent notre amour du sucre – peut-être alors que notre désir pour celui-ci devient dépassé par notre désir d’éviter la brume ou le crash post-sucre – vous auriez du mal à trouver un enfant qui n’a pas la dent sucrée. Mais arrêtons-nous un instant avant de blâmer leurs parents de les avoir laissés faire. Des études ont montré que l’amour des enfants pour le sucre peut être inné. En d’autres termes, les enfants peuvent avoir un amour intégré de tout ce qui est sucré.

La préférence pour les aliments sucrés est déjà évidente chez les nouveau-nés, qui préfèrent les formules plus sucrées. Il semble également être partagé par les enfants dans le monde à travers les cultures et les climats. Il existe des preuves supplémentaires que les papilles gustatives des enfants sont plus sensibles aux aliments au goût amer, les poussant davantage à atteindre les bonbons.

Une étude a montré que les adultes ont tendance à maximiser leur préférence pour le sucre à environ le niveau de sucre dans une canette de soda, mais les enfants plus âgés aiment toujours les boissons deux fois plus sucrées. Les scientifiques n’ont pas pu trouver de limite à la concentration de sucre préférée des jeunes enfants. Il s’avère que les enfants ont toujours aimé la boisson sucrée même au-delà du point où il y avait trop de sucre à dissoudre dans l’eau.

Nos corps ont besoin de sucre

Sugar obtient un mauvais rap, mais ce n’est pas tout mauvais. Le sucre fournit à notre corps des calories que nous pouvons ensuite convertir en énergie. Les enfants, en particulier, ont besoin de cette énergie pour alimenter leur croissance rapide. Le sucre nous aide également à stocker les graisses, qui peuvent être utilisées plus tard si nous en avons besoin.

Notre corps sait vouloir les choses dont il a besoin pour signaler à notre cerveau qu’il commence à manger ce qui nous manque. En tant que végétarien, je sais que lorsque je commence à penser à voler le sandwich au beurre d’arachide qui flotte dans le sac à dos de mon enfant, ce n’est probablement pas parce que le sandwich est si délicieux. Il est plus probable que je n’ai pas eu suffisamment de protéines pour la journée.

À l’époque des primates pré-humains et des premiers humains, ceux qui mangeaient le plus de calories avaient une meilleure chance de survivre et donc de transmettre leurs gènes. Les fruits, la source naturelle de sucre la plus courante, pouvaient fournir plus d’énergie que d’autres sources de nourriture, comme les légumes, mais étaient relativement rares. Certains scientifiques suggèrent donc que les premiers humains qui mangeaient le plus de fruits vivaient plus longtemps et avaient plus de bébés. Ces générations futures peuvent alors avoir évolué pour implorer ce fruit sucré comme une partie importante de leur survie.

Maintenant, bien sûr, le sucre n’est plus rare et nous le consommons en bien plus grandes quantités que les rares fruits rares. Donc, dans le jeu évolutif de survie du plus fort, le plus fort n’est plus nécessairement celui qui a le plus de bonbons. Nous extrayons également le sucre des fruits et le concentrons ensuite dans des choses comme les jus et les bonbons. Cela facilite la consommation de plus grandes quantités de sucre que ce dont notre corps a besoin. Cela signifie également que notre sucre ne vient pas toujours avec une dose de fibres, comme si vous mangiez simplement des fruits, et l’énergie que nous tirons de ces sucres transformés peut ne pas nous durer aussi longtemps.

