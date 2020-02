Pourquoi le gouvernement veut-il protéger les mineurs de la pornographie? | La société

Le gouvernement souhaite promouvoir des mesures qui protègent les mineurs de l’accès à la pornographie, après avoir confirmé l’impact négatif que cela peut avoir sur les jeunes lorsqu’il s’agit de former une idéologie sexuelle discriminatoire et même d’augmenter les pratiques dénigrantes et criminelles.

PSOE et United Nous pouvons avoir convenu dans l’accord du gouvernement de coalition de protéger les mineurs contre la création, la diffusion et l’exploitation de la pornographie. Promouvoir également “une protection renforcée des mineurs pour empêcher l’accès à la pornographie”.