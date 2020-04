Pourquoi le système de santé en Équateur s’est-il effondré au milieu de la pandémie de coronavirus?

Après la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux montrant corps des personnes décédées Guayaquil, Équateur, beaucoup se demandent pourquoi système de santé dans la région en pleine pandémie de coronavirus.

Dans une interview accordée à Grupo Fórmula, dans le cadre du programme Atando cabos, le journaliste équatorien Andrés Donoso a expliqué à Denise Maerker la raison de la crise dans le pays.

Cela est dû au fait que les salons funéraires et le service de médecine légale ne disposaient pas de suffisamment de personnel pour la délivrance du protocole de gestion des corps décédés de mort naturelle ou COVID-19. Cette situation a forcé les gens à mettre les corps de leurs proches sur les trottoirs. Depuis qu’ils avaient duré plus de deux jours ou jusqu’à quatre. Cela a généré cet inconfort qui a été signalé sur les réseaux sociaux, les vidéos où les gens demandent de l’aide à cause de cette situation “, a expliqué Donoso.

Ce jeudi, le gouvernement du président Lenín Moreno a chargé les militaires de Équateur pour recueillir les cadavres des morts pour Coronavirus et d’autres maladies avant effondrement du système de santé. Jusqu’à présent, l’armée a levé plus de 150 corps. Cependant, on ne sait pas combien de personnes sont mortes de COVID-19.

