Pourquoi les Afro-Américains peuvent être particulièrement vulnérables à COVID-19

COVID-19

a été appelé le grand égaliseur. Personne n’était à l’abri; n’importe qui pourrait succomber. Mais le

propagation du virus à travers les États-Unis expose les lignes de faille raciales, avec

des données montrant que les Afro-Américains sont plus susceptibles de mourir de la maladie que

Américains blancs.

Les données sont encore fragmentaires, avec seulement quelques états et

comtés ventilant les cas COVID-19 et les résultats par race. Mais même sans l’échelle nationale

données, les chiffres sont frappants. Lorsque les données sur la race sont connues – pour seulement 3 300

13 000 morts par COVID-19 – Afro-Américains

représentent 42% des décès, a rapporté Associated Press en avril

9. Ces données suggèrent également que la disparité pourrait être la plus élevée dans le Sud. Pour

Par exemple, en Louisiane et au Mississippi, les Afro-Américains représentent plus de

65 pour cent des décès COVID-19 connus.

D’autres régions connaissent également des disparités. Par exemple, dans l’Illinois,

où la majeure partie des infections se trouvent dans la région de Chicago, 28% des 16 422

les cas confirmés au 9 avril étaient des Afro-Américains, mais des Afro-Américains

représentaient près de 43% des 528 décès de l’État.

D’autres données trouvent des tendances similaires. Une étude publiée en ligne

Le 8 avril dans le rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis

lors des hospitalisations pour COVID-19 dans 14 États du 1er au 30 mars. Course

données disponibles pour 580 des 1 482 patients, ont révélé que les Afro-Américains

représentaient 33% des hospitalisations, mais seulement 18% des hospitalisations

la population totale enquêtée.

Voici trois raisons pour lesquelles les Afro-Américains peuvent être particulièrement

vulnérable au nouveau coronavirus.

1. Les Afro-Américains sont plus susceptibles d’être exposés au COVID-19.

Le SRAS-CoV-2, le coronavirus qui cause COVID-19, est hautement

contagieux, avant même l’apparition des symptômes (SN: 3/13/20). Donc, pour freiner la propagation du virus et limiter

transmission de personne à personne, les États ont émis des ordonnances de séjour à domicile.

Mais de nombreuses personnes sont considérées comme faisant partie de la main-d’œuvre critique par les États-Unis.

Department of Homeland Security et doit continuer à travailler. Cela inclut les soignants,

caissiers, travailleurs de l’assainissement, ouvriers agricoles et employés des transports en commun,

emplois souvent occupés par des Afro-Américains.

Par exemple, près de 30% des Afro-Américains employés

travaillent dans le secteur de l’éducation et des services de santé et 10 pour cent dans le commerce de détail,

selon les données de 2019 du Bureau américain des statistiques du travail. Afro-américains

sont

moins susceptibles que les personnes employées en général de travailler dans des

services aux entreprises – les types d’emplois plus propices au télétravail.

Conduite

solo à ces emplois n’est pas toujours une option. Parmi les citadins, environ

34% des Afro-Américains utilisent régulièrement les transports en commun par rapport à

14 pour cent des blancs, selon un rapport de 2016 du Pew Research

Centre, un groupe de réflexion non partisan à Washington, D.C.Utilisation continue du public

le transit pendant la pandémie pourrait rapprocher les Afro-Américains

avec des personnes infectées.

Aditionellement,

un pourcentage disproportionnellement élevé d’Afro-Américains peuvent vivre dans des endroits

qui pourraient augmenter leur risque d’exposition. Les données du recensement de janvier 2020 montrent

seulement ça

44% des Afro-Américains possèdent leur propre maison contre près de 74

pour cent des blancs. Considérez une famille vivant dans un centre-ville surpeuplé

appartement, explique l’épidémiologiste Martina Anto-Ocrah de l’Université de

Rochester Medical Center à New York. «Pouvez-vous éventuellement prendre un ascenseur seul?

Non.”

Afro-américains’

le risque d’une exposition plus élevée au COVID-19 a

racines – y compris la ségrégation légale dans les écoles et le logement, la discrimination

sur le marché du travail et la redlining, la pratique consistant à refuser des prêts immobiliers

vivant dans des quartiers à majorité afro-américaine. Ces forces ont

contribué à un écart de richesse raciale persistant, les Afro-Américains continuant

de lutter pour se déplacer dans les quartiers avec les types de socio-économiques

opportunités qui permettent aux familles blanches de mieux éviter l’exposition au COVID-19.

“Tout

les ingrédients sont en place pour qu’il y ait une forte race et classe

l’inégalité à cette [pandemic]», Explique Robert Sampson, sociologue à Harvard

Université.

2. Les Afro-Américains ont une incidence plus élevée de problèmes de santé sous-jacents.

Parmi

ceux

les plus à risque de tomber gravement malade avec COVID-19 sont des patients

d’autres problèmes de santé graves, tels que l’hypertension, le diabète et le cœur

maladie (SN: 3/20/20). Plus de 40

pour cent des Afro-Américains ont une pression artérielle élevée, parmi

les taux les plus élevés au monde, selon l’American Heart

Association. Par comparaison, environ

un tiers des Américains blancs ont une pression artérielle élevée. De même, les Afro-Américains

ont tendance à avoir des taux de diabète plus élevés.

Partie

de ce risque accru a à voir avec les Afro-Américains

exposition disproportionnée à la pollution atmosphérique. Cette pollution a été liée

aux problèmes de santé chroniques, notamment l’asthme, l’obésité et les troubles cardiovasculaires

maladie (SN: 9/19/17). En avril

Étude 2019 dans les Actes de l’Académie nationale des sciences,

Sampson et son collègue sociologue de Harvard, Robert Manduca, ont montré que les pauvres afro-américains

les quartiers ont plus

niveaux de plomb, de pollution de l’air et de violence dans les quartiers blancs pauvres (SN: 4/12/19).

Voir toute notre couverture de la nouvelle épidémie de coronavirus 2019

Les chercheurs tentent toujours de comprendre comment les facteurs de stress du quartier

contribuer à une mauvaise santé. Mais même si les causes ne sont pas toujours claires, la recherche

suggère que le fait d’aider les gens à déménager dans de meilleurs quartiers peut améliorer la santé.

Par exemple, une étude de 2017 dans JAMA Internal Medicine a montré que pour

Les adultes afro-américains, quittant les quartiers à ségrégation raciale étaient

lié à une goutte

de la pression artérielle (SN: 5/15/17).

3. Les Afro-Américains ont moins accès aux soins médicaux et se méfient souvent des soignants.

Inégalités d’accès aux soins de santé, notamment

assurance maladie inadéquate, craintes de discrimination et éloignement des cliniques et

les hôpitaux, il est plus difficile pour de nombreux Afro-Américains d’accéder au type de

des soins préventifs qui contrôlent les maladies chroniques.

Selon

à un rapport de décembre 2019 de The Century Foundation, un groupe de réflexion non partisan

basés à New York et Washington, D.C., les Afro-Américains sont encore plus

susceptibles d’être non assurés que les Américains blancs. Et

Les Afro-Américains qui sont assurés dépensent une plus grande fraction de leurs revenus

sur les primes et les menues dépenses, environ 20%, par rapport à la moyenne

Américain, qui dépense environ 11 pour cent.

Recensement

les données montrent qu’environ 20 pour cent des

Les Afro-Américains vivent dans la pauvreté contre 10% des blancs

Les Américains. En conséquence, les Afro-Américains ont été touchés de manière disproportionnée par

la décision de certains États de ne pas étendre Medicaid dans le cadre du programme de soins abordables

Acte. L’expansion de Medicaid a été liée à une réduction

probabilité de décès par maladie cardiovasculaire (SN: 6/7/19) et réduction

dans l’écart de santé raciale entre les bébés blancs et noirs (SN: 4/23/19).

Le manque de soins préventifs signifie que les Afro-Américains sont

plus susceptibles que les autres groupes raciaux aux États-Unis d’être hospitalisés

ou réhospitalisé pour asthme, diabète, insuffisance cardiaque et post-chirurgie

complications, ont rapporté des chercheurs en 2016 dans le rapport annuel du

Santé.

Les Afro-Américains peuvent également faire face à des préjugés cachés à l’égard des soins. Par exemple, un algorithme utilisé pour déterminer quels patients devraient avoir accès à certains programmes de soins de santé priorise par inadvertance les patients blancs sur les patients afro-américains (SN: 10/24/19), ont rapporté des chercheurs en octobre 2019 dans Science. Cette disparité est due au fait que l’algorithme utilise les dépenses de santé comme indicateur indirect des besoins, mais les Afro-Américains dépensent souvent moins en soins de santé parce qu’ils sont moins susceptibles d’aller chez le médecin. Cela peut être dû en partie au fait que les Afro-Américains se méfient depuis longtemps de l’établissement médical en raison d’événements tels que l’expérience de Tuskegee (SN: 3/1/75), au cours de laquelle des centaines d’hommes afro-américains atteints de syphilis se sont vu refuser le traitement. depuis des décennies.

“Celles-ci

formes structurelles de discrimination de longue date que les Afro-Américains ont

face à la [United States] se manifestent dans ce que nous voyons avec COVID

en ce moment », explique l’épidémiologiste Kiarri Kershaw de la Northwestern University

École de médecine Feinberg de Chicago.

Même ainsi, davantage peut être fait pour identifier les communautés qui pourraient être particulièrement vulnérables au COVID-19 et améliorer leurs chances de faire face à la pandémie, dit Sampson. Par exemple, «regardez une carte de l’incarcération, du risque de plomb et de la violence à Chicago [and] vous verrez essentiellement une carte des décès par COVID », dit-il. Ces types de procurations pourraient fournir une feuille de route pour identifier les communautés à risque et leur affecter des ressources, comme un meilleur accès aux tests COVID-19, la distribution de masques et des cliniques mobiles pour fournir des soins.

