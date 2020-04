Pourquoi les décès dus à la rougeole se multiplient – et le coronavirus pourrait aggraver les choses

Une épidémie virale a tué plus de 6 500 enfants en République démocratique du Congo (RDC) et continue de se propager à travers le pays. L’ennemi n’est pas le coronavirus redouté, qui vient tout juste d’atteindre la RDC. C’est un vieil adversaire familier et sous-estimé: la rougeole.

Les cas ont commencé à augmenter ici en octobre 2018. Les enfants sont devenus faibles, fiévreux et congestionnés, avec des yeux rouges et des plaies douloureuses dans la bouche, le tout avec l’éruption révélatrice de la rougeole. «Depuis, nous courons après le virus», explique Balcha Masresha, épidémiologiste au bureau régional de l’Afrique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Brazzaville, dans la République du Congo voisine. La situation s’est propagée à ce que, selon les experts de l’OMS, il pourrait s’agir de la plus grande flambée de rougeole documentée dans un pays depuis que le monde a acquis un vaccin contre la rougeole en 1963 (voir «Les cas de rougeole en augmentation»).

Le virus de la rougeole, très contagieux, continue de se propager dans le monde entier. En 2018, le nombre de cas a bondi à environ 10 millions dans le monde, avec 140 000 décès, soit une augmentation de 58% depuis 2016. Dans les pays riches, les épidémies de rougeole dispersées sont alimentées par des personnes refusant de vacciner leurs enfants. Mais dans les pays pauvres, les problèmes sont les systèmes de santé si brisés et sous-financés qu’il est quasiment impossible de délivrer le vaccin aux personnes qui en ont besoin. Le flot de cas en RDC montre pourquoi la rougeole continuera de s’embraser malgré les efforts pour la contrôler. Et la situation ne fera que s’aggraver avec la pandémie de COVID-19: plus de 20 pays ont déjà suspendu les campagnes de vaccination contre la rougeole alors que les professionnels de la santé se démènent pour lutter contre le coronavirus.

L’autre virus mortel

Dans les pays pauvres, la rougeole est un tueur, en particulier en combinaison avec la malnutrition et une carence en vitamine A. Les estimations sont incertaines, mais le taux de mortalité dans les pays en développement oscille autour de 3 à 6%, et il peut atteindre 30% dans les pires épidémies, selon l’OMS. Ses victimes meurent souvent de complications telles que pneumonie ou diarrhée et déshydratation. Ceux qui se rétablissent peuvent se retrouver avec des handicaps permanents, notamment la cécité, une perte auditive et des lésions cérébrales. Le virus altère également le système immunitaire pendant des mois ou des années après l’infection, créant une «amnésie immunitaire» qui rend les enfants vulnérables à d’autres infections.

Crédit: Nature doi: 10.1038 / d41586-020-01011-6

Le virus est si contagieux que peu de personnes non vaccinées qui entrent en contact avec lui sont épargnées. Les scientifiques définissent l’infectiosité en utilisant le «nombre de reproduction» – combien de personnes, en moyenne, seraient infectées par une seule personne avec le virus, dans une population qui n’a aucune immunité. Pour Ebola, ce nombre est estimé entre 1,5 et 2,5. Le nouveau coronavirus terrifiant le monde semble se situer entre 2 et 3. La rougeole arrive en tête avec un nombre de reproduction de 12 à 18, ce qui en fait le virus le plus contagieux connu. Vous n’avez pas besoin d’être dans la même pièce qu’une personne infectée pour attraper le virus – il se propage par des gouttelettes respiratoires qui peuvent persister dans l’air pendant des heures.

Deux doses d’un vaccin sûr et efficace peuvent prévenir la rougeole; une dose assure une protection partielle. Beaucoup d’enfants dans les pays pauvres ont la chance de recevoir une seule dose. Parce que le virus est si contagieux, 92 à 95% d’une population doit être complètement immunisée pour conjurer les épidémies. En RDC, seulement 57% des enfants ont reçu une seule dose de vaccin contre la rougeole en 2018, selon une étude de l’UNICEF, créant des conditions idéales pour que le virus explose.

Dans d’autres pays également, la rougeole est une constante, mijotant à de faibles niveaux jusqu’à ce que le nombre d’enfants sensibles au virus s’accumule et décolle (voir «Grandes flambées de rougeole»). «Nommez pratiquement n’importe quel pays et vous y trouverez la rougeole», explique Robb Linkins, spécialiste de la rougeole dans la division mondiale de vaccination des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis à Atlanta, en Géorgie, et président de la rougeole et de la rubéole. Initiative, un partenariat de cinq organisations.

Dans chaque région, une combinaison légèrement différente de facteurs conduit à une épidémie.

À Madagascar, une pénurie de vaccin contre la rougeole a contribué à alimenter une épidémie qui a balayé la nation insulaire à partir de 2018, causant plus de 240000 cas et 1000 décès.

Et en Ukraine, après qu’un enfant est décédé de causes non liées à la suite d’un vaccin contre la rougeole en 2008, la couverture vaccinale a chuté de 95% cette année-là à 31% en 2016, explique Linkins. Il dit que personne n’a été surpris quand, en 2017, une énorme épidémie a touché plus de 115 000 cas.

Modes de défaillance

La RDC a des difficultés à plusieurs niveaux. Le pays a un taux de natalité si élevé – 3,5 millions d’enfants naissent chaque année – qu’il doit mener des campagnes de vaccination de masse tous les deux ans. Ces campagnes, dans lesquelles des dizaines de milliers d’agents de santé se déploient dans ce vaste pays, sont un cauchemar logistique. Premièrement, le gouvernement doit acheminer le vaccin de la capitale, Kinshasa, vers des villages reculés qui ne peuvent être atteints que par hélicoptère – ou à travers des zones de conflit sanglantes dans l’est du pays.

Le vaccin doit être conservé entre 2 ° C et 8 ° C à partir du moment où il quitte l’entrepôt jusqu’à son administration – un défi dans un environnement tropical où les coupures de courant sont fréquentes. Les agents de santé doivent être formés pour l’injecter en toute sécurité, une tâche beaucoup plus difficile que de laisser tomber le vaccin antipoliomyélitique liquide sur la langue d’un enfant. Le vaccin se présente sous forme de poudre, qui doit être reconstitué avec une solution d’accompagnement de diluant stérile, puis utilisé dans les 6 heures. Il est également disponible en flacons de dix doses; inquiets du gaspillage, les vaccinateurs hésitent parfois à en ouvrir un quand seulement quelques enfants se présentent à une session, alors les enfants ne sont pas vaccinés.

En plus de cela, les cliniques doivent être ouvertes lorsque les parents peuvent le faire, et les vaccinateurs doivent être payés ou ils ne viendront pas non plus – un problème dans un pays en proie à la corruption.

Les agents de santé sont minces dans le meilleur des cas, et la RDC a lutté contre Ebola, les épidémies de choléra et de fièvre jaune – et maintenant le coronavirus. Et la rougeole est une constante telle qu’elle est souvent moins prioritaire que d’autres maladies. En plus de ces épidémies, «la RDC est confrontée non seulement à des défis politiques mais à une guerre civile de longue durée», explique Katrina Kretsinger, épidémiologiste médicale et spécialiste mondiale de la rougeole à l’OMS à Genève, en Suisse. «En mode lutte contre les incendies, il est difficile de s’asseoir et de dire:« Voici la vision à long terme de ce qui doit arriver »» avec la rougeole, dit-elle.

L’argent est un problème majeur. Les campagnes de vaccination coûtent environ 1,80 $ US par enfant en RDC, explique Masresha; les donateurs internationaux paient une partie de la facture, mais le pays devrait en payer une part. En 2010, la RDC n’a pas pu réunir les fonds et a annulé une campagne prévue. Une épidémie qui a frappé à la fin de l’année a fait rage pendant plus de 30 mois. D’autres campagnes en 2013-2014 et 2016-2017 n’ont pas atteint suffisamment d’enfants. En juin 2019, après que les cas aient grimpé à plus de 3500 par semaine au début de l’année, le gouvernement de la RDC a déclaré une épidémie, ouvrant la porte à une nouvelle aide internationale. À la fin de l’année, 18,5 millions d’enfants avaient été vaccinés.

L’OMS estime qu’il y a eu plus de 348 000 cas et 6 500 décès, mais Francisco Luquero, épidémiologiste à Epicentre, la branche de recherche de Médecins Sans Frontières (MSF, également appelée Médecins sans frontières) à Paris, pense que l’épidémie est bien pire. Le nombre de cas ne reflète que les personnes qui se rendent dans les centres de santé, dit-il; beaucoup ne le font pas en RDC. Quant aux estimations de mortalité, «elles comptent les décès qui surviennent juste après un cas de rougeole. Ils devraient faire attention pendant les cinq prochaines années », dit-il, en raison de l’amnésie immunitaire. «L’épidémie aura un impact profond sur la santé publique.»

Espoirs d’éradication

Steve Cochi, pédiatre et conseiller principal de la division mondiale de vaccination du CDC, est particulièrement frustré par le bilan mondial de la rougeole, car d’un point de vue biologique et technique, dit-il, la maladie pourrait être éradiquée. Contrairement à Ebola, à la fièvre jaune ou (probablement) au nouveau coronavirus, il n’a pas d’hôte animal et il existe un vaccin bon marché et efficace.

Un nouveau système de distribution de vaccins en cours de développement par deux équipes, l’une issue d’une collaboration entre le CDC et le Georgia Institute of Technology et Micron Biomedical, tous deux à Atlanta, et l’autre chez Vaxxas, une société de biotechnologie basée à Sydney, en Australie, pourrait être un « changeur de jeu »pour le contrôle et l’élimination de la rougeole, dit Cochi, ardent défenseur de l’éradication mondiale. Le vaccin utilise une technologie appelée patch microarray, qui ressemble à un petit bandage rond avec des centaines de micro-aiguilles, chacune transportant une petite quantité de vaccin vivant lyophilisé. Appliqué d’une petite poussée, il délivre le vaccin sous la peau en 5 minutes.

“Il est très thermostable, prend peu de place, n’a pas besoin d’être reconstitué et vous n’avez pas à vous soucier de la sécurité”, explique Cochi. Mais le patch de la rougeole est en retard de développement par manque de financement, dit-il, et n’a pas encore atteint les essais cliniques, bien que ceux-ci soient censés commencer d’ici la fin de 2020 ou au début de 2021. “C’est totalement frustrant”, dit-il.

Crédit: Nature doi: 10.1038 / d41586-020-01011-6

Jusqu’à ce que la polio soit éradiquée, le monde n’a ni l’appétit ni l’argent pour cibler une autre maladie pour l’extinction, dit Cochi. Initialement prévue pour être achevée en 2000, l’initiative d’éradication de la poliomyélite a explosé après une date butoir après l’autre alors que les donateurs frustrés ont investi des milliards de dollars pour atteindre l’objectif toujours en recul. Personne ne veut une répétition de la performance.

En 2010, le principal groupe consultatif stratégique d’experts de l’OMS sur la vaccination (SAGE) a déclaré que la rougeole pouvait et devait être éradiquée, mais il n’a pas recommandé une date cible. Depuis lors, les militants font pression sur l’OMS pour lancer une campagne mondiale d’éradication de la rougeole et fixer une date d’achèvement, comme elle l’a fait pour la variole et la polio.

Lors d’une réunion en octobre dernier, cependant, SAGE a recommandé une approche différente: au lieu de fixer des délais d’éradication qui seraient difficiles à respecter, le groupe a conseillé d’attendre que le succès soit réellement en vue – disons, dans 5 ans – avant de pousser à fond pour essuyer sortir la maladie. Pour ce faire, il faudrait augmenter les taux de vaccination systématique avec deux doses de vaccin contre la rougeole à un niveau jamais atteint auparavant. La RDC est l’un des 20 pays qui n’ont pas encore ajouté la deuxième dose à son régime. Et même cela ne serait pas suffisant. L’éradication dépendra également de l’amélioration de la qualité des campagnes de masse et de la mise en service d’un vaccin amélioré. Ces objectifs sont très éloignés, selon les experts de la rougeole.

Crunch du coronavirus

La pandémie de coronavirus a porté un autre coup dur aux efforts de lutte contre la rougeole. Le 26 mars, le SAGE a recommandé aux pays de suspendre temporairement toutes les campagnes de vaccination préventive de masse, y compris celles contre la rougeole. Déjà, 23 pays ont suspendu les campagnes programmées contre la rougeole, et d’autres suivront probablement leur exemple, dit Linkins. Cela signifie que 78 millions d’enfants ne seront pas vaccinés comme prévu, dit-il. La RDC, cependant, poursuit sa riposte aux flambées.

«Nous devons protéger les populations vulnérables de la propagation du COVID-19», déclare Linkins, mais limiter les activités de vaccination contre la rougeole créera des «lacunes d’immunité dangereuses». Les modélisateurs commencent à peine à estimer l’impact du COVID-19 sur la lutte contre la rougeole, mais il est clair que les pays doivent pouvoir reprendre leurs campagnes rapidement après la fin de la pandémie, dit-il.

Avec les campagnes annulées et les taux mondiaux de vaccination contre la rougeole pour une seule dose de vaccin au point mort à 86%, le cycle implacable des flambées se poursuivra. Cette épidémie en RDC va se calmer, mais Masresha dit que ce sera une «victoire temporaire»: le virus va rebondir.

