Pourquoi les décès par coronavirus sont si élevés en Italie

Les décès dus au nouveau coronavirus en Italie ont grimpé en flèche ces derniers jours, le pays faisant état de 463 décès au total, sur 9 172 cas confirmés, lundi 9 mars. Mais pourquoi les décès dans le pays sont-ils si élevés?

En dehors de la Chine continentale, l’Italie a maintenant le plus grand nombre de décès dans le monde dus au COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Et le taux de mortalité du pays à partir de COVID-19 – à 5% – est beaucoup plus élevé que la moyenne mondiale de 3,4%, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Un facteur affectant le taux de mortalité du pays peut être l’âge de sa population – l’Italie a la population la plus âgée d’Europe, avec environ 23% des résidents de 65 ans ou plus, selon le New York Times. L’âge médian dans le pays est de 47,3 ans, contre 38,3 ans aux États-Unis, a rapporté le Times. Beaucoup de décès en Italie ont touché des personnes dans les années 80 et 90, une population connue pour être plus sensible aux complications graves du COVID-19, selon The Local.

Le taux de mortalité global dépendra toujours de la démographie d’une population, a déclaré Aubree Gordon, professeur agrégé d’épidémiologie à l’Université du Michigan. Dans ce cas, le taux de mortalité déclaré n’est pas «normalisé selon l’âge», ce qui est un moyen de s’adapter aux données démographiques sous-jacentes d’une population, a-t-elle déclaré.

Compte tenu de la population plus âgée de l’Italie, “vous vous attendriez à ce que leur taux de mortalité soit plus élevé en moyenne, toutes choses étant égales par ailleurs”, par rapport à un pays avec une population plus jeune, Gordon a déclaré à Live Science.

De plus, à mesure que les gens vieillissent, les chances de développer au moins une affection qui affaiblit leur système immunitaire – comme le cancer ou le diabète – augmentent, a déclaré Krys Johnson, épidémiologiste au Temple University College of Public Health. Ces conditions rendent également les gens plus sensibles aux maladies graves dues au coronavirus, a-t-elle déclaré.

Un autre problème peut être le nombre de personnes dans une région donnée qui ont besoin de soins médicaux – avoir beaucoup de personnes gravement malades dans une seule région pourrait potentiellement submerger le système médical, a déclaré Gordon. Elle a noté que c’était probablement le cas à Wuhan, en Chine, où la flambée de coronavirus a commencé et qui a vu la majorité des cas de COVID-19 en Chine. Un rapport récent de l’OMS a révélé que le taux de mortalité était de 5,8% à Wuhan, contre 0,7% dans le reste du pays, a rapporté Live Science précédemment.

Enfin, le pays n’attrape peut-être pas la plupart des cas bénins de COVID-19. Souvent, alors que les tests se développent au sein d’une communauté, des cas plus bénins sont détectés, ce qui réduit le taux de mortalité global, a déclaré Gordon. Ce fut le cas en Corée du Sud, qui a effectué plus de 140 000 tests et a constaté un taux de mortalité de 0,6%, selon Business Insider.

“Nous ne savons probablement pas combien de personnes ont été infectées”, a déclaré Johnson. Les personnes présentant des symptômes plus bénins ou celles qui sont plus jeunes ne vont peut-être pas se faire tester, a-t-elle déclaré. Johnson soupçonne que le véritable taux de mortalité en Italie est plus proche du taux de mortalité mondial de 3,4%.

L’Italie a effectué un nombre important de tests – plus de 42 000 au samedi 7 mars, selon Al Jazeera. Cependant, il y a probablement “une flambée assez importante” dans la région, qui nécessiterait encore plus de tests pour être identifié, a déclaré Gordon.

