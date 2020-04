Pourquoi les décès quotidiens sont si importants pour comprendre la pandémie de coronavirus

Le COVID-19 diffère des épidémies virales du passé récent à plusieurs égards: il est plus répandu que le syndrome respiratoire aigu sévère, plus infectieux que la grippe saisonnière et a tué plus de personnes qu’Ebola.

Et c’est différent dans la façon dont les épidémiologistes suivent ses progrès. Au lieu de s’appuyer principalement sur le nombre d’infections ou sur le rapport des décès aux infections – connu sous le nom de taux de létalité – les chercheurs examinent les décès quotidiens attribués à COVID-19 pour surveiller l’impact de la maladie et guider les réponses.

Cela est dû en partie au manque de tests dans de nombreux pays – et à la capacité du virus à se propager chez les personnes qui ne présentent pas de symptômes – ce qui rend le comptage du nombre d’infections très difficile. Le COVID-19 a également été plus mortel que de nombreuses épidémies récentes, ce qui rend son bilan mortel pertinent pour mieux comprendre la pandémie.

Début avril, plus d’un million de cas de coronavirus avaient été signalés dans le monde. Jusqu’à présent, plus de 80 000 décès ont été signalés, l’Italie, les États-Unis et l’Espagne signalant les chiffres les plus élevés. Et la pandémie n’a pas encore atteint son rythme dans la plupart des pays à revenu faible ou intermédiaire, où elle pourrait causer beaucoup plus de dégâts. «Il s’agit d’un virus doté d’un potentiel létal considérable», explique Sheila Bird, biostatisticienne à l’Université de Cambridge, au Royaume-Uni.

Le COVID-19 n’est pas mortel pour la plupart des gens: l’Organisation mondiale de la santé estime qu’il est mortel dans environ 3,4% des cas signalés, et le risque de décès varie selon le groupe d’âge et une foule d’autres facteurs. Mais la pandémie est maintenant suffisamment répandue pour que le nombre de décès signalés dans un pays, de jour en jour ou de semaine en semaine, soit un indicateur plus fiable des progrès de la maladie et de l’efficacité de l’endiguement que d’autres mesures. Lorsque le taux de nouveaux décès par jour commence à ralentir ou à diminuer, c’est un bon signe que la maladie a atteint un sommet, et plusieurs pays voient des signes précoces que cela se produit (voir «Compter les décès»). Les taux peuvent également être utilisés pour prévoir les besoins en soins de santé.

Modèles mortels

Alors que la propagation du virus commençait à prendre de l’ampleur aux États-Unis, une équipe de l’Université de Washington à Seattle a utilisé les taux de mortalité quotidiens dans un modèle pour prédire le nombre de lits et de ventilateurs dont les hôpitaux américains auraient besoin. «Notre approche de modélisation est basée sur les décès – c’est la partie centrale qui nous parle de l’épidémie», explique Theo Vos, épidémiologiste à l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de l’université. Les projections de l’IHME auraient été parmi celles utilisées par l’administration du président américain Donald Trump fin mars juste avant d’annoncer des mesures de contrôle plus strictes dans le pays.

Mais suivre les taux de mortalité n’est guère simple. Aux États-Unis, certains rapports font état d’un sous-dénombrement des cas pour diverses raisons. . Et il y aura des retards dans les décomptes de décès nationaux alors que les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers rassemblent leurs chiffres. Les retards dans les tests peuvent être expliqués statistiquement, explique Bird. Et le sous-dénombrement peut aussi être géré, au moins dans une région. “Si la proportion relative de décès sous-dénombrés reste constante dans le temps, l’effet serait que la forme de la courbe ne change pas”, explique Vos. Cela ne déterminerait pas le nombre réel de décès dus au COVID-19, mais prédirait avec précision le pic et la fin de l’épidémie, ajoute-t-il.

Il existe également des limites à la comparaison des tendances entre les pays. Lorsque les chiffres de l’Italie ont commencé à monter en flèche à la mi-mars, des questions se sont posées sur le nombre relativement faible de décès en Allemagne, qui étaient à l’époque une douzaine environ. Le nombre élevé de morts en Italie pourrait être affecté par le fait qu’une grande partie de la population du pays a plus de 65 ans, explique Graziano Onder, gérontologue à l’Institut national italien de la santé, un centre de santé publique et de recherche à Rome, où il a fait le décompte des décès dans le pays.

La définition par l’Italie d’une «mort par coronavirus» pourrait également contribuer à son nombre élevé. Les médecins y comptent tous ceux qui ont été testés positifs pour le virus à leur mort, quelles que soient les maladies préexistantes qui auraient pu y contribuer. Et certains ont souligné la combinaison de tests approfondis et d’une action précoce en Allemagne comme raison de la disparité.

Se préparer à l’assaut

Les États-Unis connaissent actuellement une pénurie d’équipements de protection dans les hôpitaux et une pénurie de ventilateurs. Et dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, de nombreux décès risquent de ne pas être comptabilisés car ils surviennent à domicile.

Selon Prabhat Jha, épidémiologiste à l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto, au Canada, la capture du nombre de morts par jour continuera de poser des défis aux épidémiologistes. Mais il existe des outils pour estimer ce taux important, tels que l’examen du nombre de personnes décédées un jour donné, par rapport à ce jour-là un mois ou une année précédente. Jha a également été un pionnier des «autopsies verbales», dans lesquelles les agents de santé interrogent les membres de la famille d’un échantillon aléatoire de personnes décédées pour déterminer la cause du décès. En préparation pour le coronavirus, Jha dit qu’il a contacté le gouvernement indien pour relancer ces efforts. “Nous avons suggéré au registraire général de retirer ces équipes maintenant.”

Bien que les chiffres ne soient pas toujours comparables, davantage d’approches pour compter les morts sont utiles. Les maladies ont toujours tracé des chemins différents à travers les communautés, explique Maia Majumder, épidémiologiste à la Harvard Medical School et au Boston Children Hospital au Massachusetts. «Cette maladie va être extrêmement différente d’un contexte à l’autre, et nous devons nous familiariser avec cela», explique Majumder.

