Pourquoi les États-Unis sont-ils devenus le nouvel épicentre du coronavirus?

Deux mois après États Unis confirmer son premier cas de coronavirus (COVID-19), aujourd’hui selon les données de la Université Johns Hopkins Il est devenu le pays avec les cas les plus positifs au monde, dépassant même Italie, Espagne y La Chine.

Malgré le fait que le président Donald Trump Il a indiqué qu’après la détection du premier infecté, la situation était complètement contrôlée, quelque temps plus tard, les chiffres montraient une réalité totalement différente.

“Le risque américains encore très faible. Lorsque vous avez 15 personnes, dans quelques jours, il descendra et approchera de zéro. C’est un très bon travail que nous avons accompli », tel était le message de tranquillité que agent le 26 janvier.

Cependant, il n’a fallu qu’un mois et demi de cette déclaration pour que le pays américain devienne le épicentre du nouveau monde de la pandémie avec un total de 4 mille 347 décès jusqu’à présent, dépassant de loin le nombre de décès de La Chine, pays auquel l’origine du virus a été attribuée.

Quelles sont les raisons pour lesquelles les États-Unis sont devenus le nouveau centre de l’épidémie?

La première mesure officielle de lutte contre l’infection a été décrétée jusqu’au 2 février, date à laquelle le gouvernement a annoncé l’interdiction d’entrée au États Unis des étrangers qui avaient visité La Chine au cours des 14 derniers jours; cependant, pour les experts, cette décision devait s’accompagner d’autres mesures de préparation du pays.

“Il a fallu beaucoup de temps aux dirigeants politiques et aux responsables fédéraux pour se rendre compte qu’il s’agissait d’un grave problème auquel ils devaient faire face”, a-t-il expliqué. Jeremy Youde, spécialiste des politiques de santé mondiales et doyen des École des sciences humaines de la Université du Minnesota Duruh.

Un mois plus tard, le 12 mars Trump suspendu tous les déplacements de L’Europe et même des échanges commerciaux, mais cette mesure devait être corrigée et appliquée uniquement aux étrangers non résidents.

Ces changements de décision ont généré une grande confusion parmi ses habitants en raison de leur tendance à minimiser les risques pour le pays et des contradictions constantes avec les informations émises par les autres membres de leur équipe et même par les Organisation mondiale de la SANTE (OMS).

«Lorsque vous avez ce type d’incohérence et que des déclarations remettent en question les autorités ou l’expérience de la communauté scientifique, il est difficile pour nous, comme nous, d’être des gens normaux, de savoir qui écouter. Nous ne savons pas ce que nous devons faire. Dois-je aller au supermarché ou non? Dois-je aller voir ma mère âgée ou dois-je quitter le voyage pour une autre fois? ” Youde.

Outre le manque de leadership clair, l’un des grands défauts du pays nord-américain est l’échec du système initial à détecter de nouveaux cas de COVID-19.

“Une grande partie du blâme pour la situation est due au retard des tests dans États Unis. Nous étions sur la touche, regardant la pandémie se dérouler, sans possibilité de tester et d’identifier les cas auparavant. Et cela a entraîné la propagation massive de COVID-19 aux États-Unis “, a révélé Thomas Tsai, chirurgien et chercheur en politiques de santé Harvard.

Selon des spécialistes, les tests défectueux qui ont dû être modifiés ultérieurement, ainsi que l’accès limité aux tests, sont les principaux problèmes qui ont fait progresser la maladie.

Réponse de l’État

Étant donné le peu d’action du président, divers gouverneurs d’États de UE ils ont choisi de prendre en charge la situation, étant Californie l’entité qui a pris des mesures au niveau de l’État plus tôt, avec des restrictions sur la distance sociale et l’ordre de fermer les magasins non essentiels, le 19 mars.

Bien que le pays ait des agences nationales telles que Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), chaque État dispose de sa propre infrastructure de santé publique.

Certains états ils ont imposé des restrictions à une date rapprochée et déclaré la état d’alarmeAinsi, trois Américains sur quatre ont été placés sous une forme de confinement qui ne permet aux citoyens de sortir et d’acheter des médicaments ou des biens essentiels, des mesures qui les ont aidés à anticiper l’explosion des cas.

