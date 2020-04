Pourquoi les femmes peuvent être plus sensibles aux troubles de l’humeur

La dépression et d’autres troubles de l’humeur n’ont souvent pas de cause discernable. Comme de nombreuses maladies complexes, elles émergent à mesure que les gènes et les conditions de vie s’entrelacent de façon mystérieuse. Moins énigmatique, cependant, est le fait que ces conditions affectent les femmes environ deux fois plus souvent que les hommes.

Comprendre comment et pourquoi nécessite un examen de la biologie sous-jacente – les circuits cérébraux et les hormones qui traduisent la constitution génétique et les expériences de vie d’une personne en symptômes de maladie. Les difficultés de l’enfance sont connues pour augmenter le risque de troubles de l’humeur chez un individu et cette sensibilité s’intensifie lors des oscillations hormonales. Un exemple concret: les taux de dépression des filles montent en flèche pour devenir deux fois plus élevés que ceux des garçons pendant la puberté.

Mais les troubles de l’humeur n’apparaissent pas toujours à l’adolescence. Pour un sous-ensemble de femmes avec elles, les symptômes apparaissent pour la première fois pendant ou après la grossesse. Alors, quoi de neuf?

Certains experts expliquent le retard comme un phénomène «à deux coups»: la maltraitance ou l’abandon d’enfance – ou même le stress parental avant qu’un bébé ne se développe dans l’utérus – pourrait laisser une empreinte biologique. Pourtant, cette vulnérabilité peut rester sous le radar jusqu’à ce qu’un deuxième coup déclenche la maladie, souvent des années plus tard. Pour certaines personnes, ce deuxième succès semble être la grossesse.

Il y a environ huit ans, les neuroscientifiques Kathleen Morrison et Tracy Bale, maintenant à l’Université du Maryland, et leurs collègues ont commencé à explorer cette possibilité chez les femmes et les souris femelles.Parce que les troubles de l’humeur résultent d’une accumulation de facteurs et d’événements de la vie, les chercheurs voulaient la souris études pour refléter «la complexité de la vie réelle», dit Morrison. Mais «nous ne voulions pas faire une souris déprimée. C’est un peu impossible. ” Ils se sont donc concentrés sur un circuit neuroendocrinien appelé axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPA), qui produit l’hormone cortisol pour aider le corps à gérer le stress. Dans le cadre de notre réaction de lutte ou de fuite, le cortisol stimule la production de sucre dans le sang qui aide à mobiliser l’énergie pour mobiliser une réponse au stress et déplace les ressources métaboliques de la digestion et de la croissance. L’adversité au début de la vie perturbe l’axe HPA, et ce déséquilibre est une caractéristique de nombreux troubles psychiatriques.

Pour tester l’idée de deux coups, les chercheurs ont exposé des souris femelles, pendant la puberté, à deux semaines de divers facteurs de stress – bruit blanc, litière humide et odeurs de prédateurs, entre autres. Ils ont ensuite mesuré la corticostérone (la version souris du cortisol) chez ces animaux lors d’épisodes de stress induits plus tard dans la vie. Les réponses semblaient bonnes jusqu’à la grossesse. Par rapport aux souris témoins qui n’avaient pas subi de stress à la puberté, lorsque les souris post-partum étaient soumises à une situation stressante – séparation temporaire de leurs chiots nouveau-nés via une barrière maillée – elles réagissaient avec un instinct maternel modéré, à en juger par la mesure de la distance parcourue vers la chiots à l’autre extrémité de la cage. Ces souris ont également produit un cortisol inhabituellement bas.

L’équipe a observé un schéma similaire chez l’homme: lorsqu’elles ont été soumises à un test dans lequel elles ont été séparées de leur bébé six mois après l’accouchement, les femmes qui avaient souffert de l’adversité au début de leur vie avaient émoussé les réponses au stress et n’avaient pas réagi aussi fortement aux pleurs de leur bébé. dans une pièce adjacente. “Ils ne semblaient pas bouleversés. Ils ne semblaient pas dérangés », explique Morrison. Ces femmes ont également obtenu de moins bons résultats à un test de dépression post-partum.

S’appuyant sur ces résultats de 2017, une étude de l’équipe du Maryland, publiée le 11 février dans la revue Neuropsychopharmacology, a approfondi les mécanismes biologiques qui pourraient expliquer comment l’adversité pubertaire ouvre la voie à l’émergence de troubles de l’humeur pendant et après la grossesse.

Encore une fois, les chercheurs ont exposé des souris femelles à des situations stressantes à la puberté et ont analysé les réponses hormonales plus tard, lorsque les animaux étaient enceintes. Ils ont examiné les tissus HPA et ont trouvé des anomalies dans un groupe de neurones dans l’hypothalamus. Dans les cellules cérébrales des souris enceintes stressées, par rapport aux animaux non gravides ou non stressées, la structure de l’ADN a changé de manière à augmenter la probabilité que des gènes dans certaines régions deviennent actifs. Quels gènes spécifiques sont affectés, et comment ces changements influencent le comportement, reste incertain.

Mais les chercheurs ont pu identifier le déclencheur moléculaire: une hormone appelée allopregnanolone. L’hormone augmente pendant la grossesse et semble révéler la reprogrammation cérébrale causée par l’adversité rencontrée à la puberté. Les preuves les plus solides de ce phénomène à deux coups provient d’un ensemble d’expériences menées sur des souris qui ne pouvaient pas devenir enceintes – des mâles adultes. Chez les animaux mâles qui ont été stressés pendant la puberté, la fourniture de niveaux élevés d’allopregnanolone a reproduit la réponse émoussée à l’HPA généralement observée chez les femelles gravides. Il semble donc que la même reprogrammation neuronale soit «assise là chez les hommes», dit Morrison. Mais parce qu’ils ne subissent pas de changements hormonaux prégnanciques, ils «ne reçoivent jamais ce deuxième coup».

Les résultats pourraient aider à expliquer pourquoi les femmes qui ont connu des difficultés pendant l’enfance sont «plus susceptibles d’être déprimées pendant la grossesse, plus susceptibles d’avoir une dépression post-partum et plus susceptibles d’avoir une dépression périménopausique», explique Lauren Osborne, psychiatre de la reproduction à la Johns Hopkins University School de la médecine, qui n’a pas été impliqué dans la nouvelle recherche. “Dans tous ces cas, si l’allopregnanolone est une sorte de deuxième coup en plus de cette adversité au début de la vie, cela peut nous donner une explication biologique de cette vulnérabilité.”

L’hormone a également des propriétés paradoxales. En mars 2019, la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé une version synthétique de l’allopregnanolone – sous le nom de marque Zulresso – comme premier médicament pour le traitement rapide de la dépression post-partum, qui touche jusqu’à une nouvelle mère sur neuf.

À la lumière de la nouvelle étude suggérant comment l’allopregnanolone pourrait augmenter la vulnérabilité aux troubles de l’humeur, l’utilisation de cette hormone de grossesse pour traiter la dépression peut sembler contre-intuitive. L’état hormonal d’une femme, cependant, diffère considérablement pendant et après la grossesse, explique Morrison. Environ une semaine après la naissance, les hormones chutent précipitamment. Certaines femmes ne peuvent pas gérer ce changement radical et commencent à avoir des symptômes qui se manifestent par des troubles de l’humeur, dit-elle. Leur donner de l’allopregnanolone pourrait aider à adoucir le coup.

Bien que l’approbation de Zulresso soit venue après plusieurs essais cliniques réussis, le document Neuropsychopharmacology soulève la possibilité que le médicament n’ait pas l’effet escompté chez les femmes qui ont connu des difficultés d’enfance. Osborne suggère qu’il pourrait y avoir “une réaction indésirable paradoxale à l’allopregnanolone dans le post-partum.” Jusqu’à présent, une telle réponse n’a pas été observée dans les données des essais cliniques. Mais «c’est un tout nouveau médicament», dit-elle. Et “il peut y avoir beaucoup à apprendre sur la façon dont nous dosons ce médicament et qui sont les personnes optimales pour le recevoir.”

Jamie Maguire, neuroscientifique à l’Université Tufts, qui fait partie du comité consultatif scientifique de Sage Therapeutics, le fabricant de Zulresso, dit qu’il est prématuré de faire des allégations sur les implications du traitement car les nouvelles données sont chez la souris. Pour elle, la principale contribution de l’étude est la création d’un modèle de souris qui relie les réponses au stress physiologique aux facteurs de risque connus de dépression chez les femmes. La santé des femmes a longtemps été sous-étudiée, mais Maguire dit que ces souris devraient aider les chercheurs à approfondir les fondements biologiques de leurs troubles de l’humeur et à découvrir des indications pour découvrir les patientes à risque.