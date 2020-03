Pourquoi les frères Wright ont-ils réussi quand d’autres ont échoué?

Le fait que deux vendeurs de vélos de Dayton, dans l’Ohio, aient été les premiers à voler est aussi étonnant aujourd’hui qu’il y a plus d’un siècle, lorsque les frères Wright se sont envolés au-dessus de la foule aux mâchoires lâches lors d’expositions publiques aux États-Unis et en France. Pendant une brève période, le monde était uni dans l’émerveillement. La réussite des Wrights mérite d’être revisitée car elle remet en question la conviction du 21e siècle que les jeunes ingénieurs en herbe devraient se concentrer étroitement sur les disciplines STEM au collège et que les cours en arts et sciences humaines ne sont pas aussi importants que ceux en mathématiques et en sciences. Si les frères Wright étaient vivants aujourd’hui, ils pourraient nous avertir que des dogmes pédagogiques comme ceux-ci nous empêchent de cultiver des ingénieurs du type extraordinaire qu’ils étaient.

Ni Wilbur ni Orville Wright ne se sont qualifiés dans une discipline STEM. En fait, aucun frère n’est allé à l’université et aucun n’a reçu de formation technique officielle. Le Wright Flyer a coûté aux frères moins de 1 000 $ (environ 28 000 $ en dollars d’aujourd’hui) à construire, qu’ils ont gagnés grâce aux bénéfices tirés de leur activité de vélo. Le premier prototype du Wright Flyer a volé 852 pieds, et avec des modifications, il a finalement volé plus de 40 miles. Pas mal pour deux rêveurs de la classe ouvrière de Dayton sans formation en ingénierie, sans accès à Internet et sans laboratoires ni bibliothèques universitaires.

En même temps que les Wrights concevaient et testaient leur machine volante réussie, Samuel Langley, professeur d’université et secrétaire de la Smithsonian Institution, concevait également le sien. Langley a dépensé 70 000 $ (environ 2 millions de dollars aujourd’hui) pour son «aérodrome», qui était principalement financé par une subvention du Département américain de la guerre. Lors de son premier vol, l’aérodrome de Langley a plongé dans la rivière Potomac en tentant de décoller.

Le succès des frères Wright à résoudre un problème d’ingénierie qui a captivé l’imagination humaine pendant des millénaires n’était pas un hasard. Le vol est une entreprise beaucoup trop complexe, qui ne se fait que par hasard. Pour voir ce qui a fait le succès des frères Wright et ce que nous pouvons en apprendre aujourd’hui, nous devons considérer ce qui les a rendus différents. Quelles qualités de caractère, de curiosité et de tempérament possédaient les Wrights qui leur permettaient de conquérir l’air alors que les spécialistes ne le pouvaient pas? Et quel genre de problème était le problème de la fuite tel que des esprits uniques comme le leur étaient nécessaires pour le résoudre?

Trente et un ans après leur célèbre premier vol, Orville Wright a réfléchi à ce qui différenciait les frères Wright. Un journaliste lui a dit dans une interview que lui et son frère incarnaient le rêve américain. C’étaient deux humbles garçons «sans argent, sans influence et sans autres avantages spéciaux» qui avaient atteint les sommets de la gloire et de la fortune. “Mais ce n’est pas vrai”, a répondu Orville, “pour dire que nous n’avions aucun avantage particulier. Nous avons eu des avantages inhabituels dans l’enfance, sans lesquels je doute que nous aurions pu accomplir beaucoup … La plus grande chose en notre faveur a été de grandir dans une famille où il y avait toujours beaucoup d’encouragement à la curiosité intellectuelle. Si mon père n’avait pas été du genre à encourager ses enfants à poursuivre des intérêts intellectuels sans aucune pensée de profit, notre curiosité précoce pour l’avion aurait été étouffée trop tôt pour porter ses fruits. »

Le père des Wrights, Milton, était un évêque protestant avec un zèle pour les livres et les enquêtes de toutes sortes. Sa femme Susan était un génie mécanique qui a étudié les mathématiques, les sciences et la littérature à l’université et qui a souvent construit des jouets pour les enfants Wright. Les étagères de leur maison étaient remplies de romans, de poésie, d’histoire ancienne, de traités scientifiques et d’encyclopédies. Ils ont encouragé leurs enfants à lire largement et à assumer la responsabilité de leur propre éducation. Lorsque les frères Wright ont été interrogés sur leur intérêt précoce pour le vol, ils ont toujours dit qu’ils s’y étaient intéressés «pour le plaisir» et qu’ils voulaient utiliser leurs bénéfices pour financer de futures explorations scientifiques.

À la fin de la vingtaine, Wilbur Wright a commencé à lire des livres sur l’anatomie des oiseaux et la locomotion animale. Ces investigations conduiront éventuellement les Wrights à développer leur système de contrôle innovant à trois axes, qui imite le mouvement de torsion des ailes d’oiseau. Wilbur a rapidement écrit une lettre à la Smithsonian Institution pour demander des brochures publiées par Samuel Langley et Octave Chanute sur l’aérodynamique. “Je suis un passionné, mais pas un détraqué”, a-t-il dit, “dans le sens où j’ai des théories sur la construction appropriée d’une machine volante.”

Peu de temps après que les frères ont commencé à mener leurs expériences en Caroline du Nord, ils ont découvert que les tableaux de données sur la pression atmosphérique fournis par les scientifiques du Smithsonian étaient «peu fiables» et criblés d’erreurs. Ils ont rapidement entrepris de construire leur propre soufflerie pour acquérir des mesures précises. “Nous avons fait ce travail juste pour le plaisir que nous avons retiré d’apprendre de nouvelles vérités”, a déclaré Orville rétrospectivement. Ils ont également construit leur propre moteur avec l’aide de leur chef adjoint de magasin de vélos lorsqu’aucun fabricant de moteurs n’a répondu à leurs questions sur la construction d’un moteur suffisamment petit pour accueillir le dépliant. Ils se disputaient souvent sur les spécifications techniques de leur engin jusque tard dans la nuit. Après un argument particulièrement houleux sur la bonne construction des hélices, ils se sont retrouvés dans la situation ridicule de chacun ayant été converti à la position initiale de l’autre dans l’argument, sans plus d’accord que lorsque la discussion a commencé. Ils ont argumenté parce qu’ils cherchaient la vérité, non pas parce qu’un frère voulait gagner une victoire sur l’autre.

La curiosité insatiable et l’amour de la vérité des Wrights leur ont permis d’exploiter le problème multiforme de la fuite de toutes leurs capacités en tant qu’êtres humains d’une manière que d’autres ne pouvaient pas. Ils ont commencé à voir que c’était, comme le disait Wilbur, «la complexité du problème de vol qui le rend si difficile». C’était un problème qui «ne pouvait pas être résolu en tombant sur un secret, mais par l’accumulation patiente d’informations sur une centaine de points différents, dont certains un enquêteur penserait naturellement qu’il n’est pas nécessaire d’entrer dans les détails».

Orville et Wilbur ont connu une percée cruciale lorsqu’ils ont commencé à comprendre que la solution au problème du vol humain était à parts égales science et art. Les compétences mécaniques et le sens mathématique étaient certainement nécessaires pour construire la machine, mais une grande partie du défi résidait dans l’art réel du vol. L’art du pilote nécessiterait la lecture des conditions de vent, le maintien de la vitesse et de l’équilibre, et l’utilisation des commandes de l’avion pour effectuer des ajustements subtils afin qu’il trace des lignes gracieuses pendant le vol et l’atterrissage.

Les frères Wright ont ressenti une parenté avec les artistes parce qu’ils se comprenaient en tant qu’artistes. L’art du vol était une danse compliquée entre l’homme, la machine et l’air qui a nécessité des milliers d’heures de pratique pour se perfectionner. Il n’est pas étonnant que lorsque Wilbur se soit rendu en France pour exposer le Wright Flyer, il ait visité le Louvre 16 fois et enregistré son impression des œuvres de plus de 30 peintres dans des lettres adressées à sa sœur.

Le pionnier de l’aviation, Octave Chanute, a prédit dans un discours en 1890 que «personne» ne possédait probablement l’imagination, l’acuité mécanique, la capacité mathématique et les compétences de collecte de fonds nécessaires pour résoudre le problème du vol. “C’est probablement parce que l’élaboration d’une invention complète nécessite une si grande variété de talents”, a déclaré Chanute, “que les progrès ont été si lents.” Chanute avait raison dans un sens et tort dans un autre. Il a fallu plus d’une personne pour résoudre le problème du vol humain. Deux étaient nécessaires. La curiosité insatiable des frères Wright les a aidés à cultiver un éventail intellectuel et un courage qui les ont rendus aussi à l’aise avec la mécanique et les mathématiques qu’avec l’art, la biologie et la littérature.

Wilbur et Orville Wright étaient des hommes instruits librement. Si les écoles d’ingénieurs d’aujourd’hui veulent donner à leurs étudiants l’impulsion supplémentaire dont ils ont vraiment besoin pour prendre leur envol, ils feraient bien d’élargir leurs exigences curriculaires notoirement strictes et d’encourager les étudiants à cultiver le même amour de l’apprentissage que les frères Wright.