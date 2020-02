Pourquoi les gens ne se soucient-ils pas que les hommes ne choisissent pas les professions de soins?

Je donne beaucoup de conférences aux éducateurs du pays et je suis toujours fasciné par le déséquilibre entre les sexes. Dans une salle remplie de 2 000 éducateurs, je dois regarder de près pour repérer les hommes dans la foule. C’est tellement frappant pour moi, et pourtant personne ne semble en parler. Pourquoi personne ne se soucie-t-il de ce déséquilibre entre les sexes?

Après tout, la société moderne semble accorder une grande valeur à l’égalité des sexes dans les opportunités professionnelles, du moins en ce qui concerne les femmes. Ces dernières années, de grands progrès ont été accomplis pour éliminer les obstacles à l’avancement et à la représentation des femmes dans les carrières en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM), ainsi que dans les postes de direction. Par exemple, la National Science Foundation a investi 270 millions de dollars depuis 2001 dans de multiples initiatives soutenant les femmes dans les sciences, et les entreprises investissent des millions de dollars pour soutenir les femmes dirigeantes par le biais de programmes tels que l’initiative “10 000 femmes” de Goldman Sachs, qui fournit des femmes des entrepreneurs du monde entier avec une formation en commerce et en gestion, du mentorat et du réseautage, et un accès au financement.

À l’opposé, la sous-représentation frappante des hommes dans les soins de santé, l’éducation précoce et les rôles domestiques (HEED) n’a pas augmenté, et même légèrement diminué, entre 1993 et ​​2013. Les hommes restent particulièrement sous-représentés dans des domaines tels que les soins infirmiers (10%) et l’enseignement primaire ( 14%), mais les chercheurs, les décideurs et le grand public semblent beaucoup moins concernés par les efforts visant à promouvoir un meilleur équilibre entre les sexes dans ces carrières.

Dans une nouvelle étude, la psychologue sociale Katharina Block et ses collègues ont tenté de mieux comprendre pourquoi les gens pourraient ne pas donner la priorité à l’égalité des sexes dans les carrières à prédominance féminine par rapport aux carrières à prédominance masculine. Ils ont constaté que les gens pensent très différemment aux déséquilibres entre les sexes dans une carrière selon que le déséquilibre concerne une sous-représentation des femmes ou une sous-représentation des hommes.

Dans quatre études, les gens ont toujours indiqué un plus grand soutien à l’action sociale pour corriger le déséquilibre entre les sexes dans les domaines à prédominance masculine par rapport aux domaines à prédominance féminine. Cette asymétrie dans le soutien au changement a été constatée à la fois dans les rapports explicites des gens pour l’action sociale ainsi que dans une tâche d’allocation budgétaire. En particulier, les chercheurs ont constaté que les gens étaient prêts à donner 9 millions de dollars de plus pour promouvoir l’équilibre entre les sexes dans les domaines à prédominance masculine que dans les domaines à prédominance féminine.

Pourquoi une telle asymétrie? Block et ses collègues ont examiné les «théories profanes» que les gens ont sur les raisons sous-jacentes des disparités entre les sexes dans chaque domaine. Ils ont constaté que les gens percevaient les facteurs internes (par exemple, le manque de motivation, le manque de capacité) comme le principal obstacle à l’entrée des hommes dans les domaines dominés par les femmes, tandis que les facteurs externes (par exemple, la discrimination, les stéréotypes) étaient considérés comme un facteur plus important chez les femmes. sous-représentation dans les carrières à prédominance masculine. C’est précisément cette tendance à considérer les facteurs internes comme le principal obstacle à l’entrée des hommes dans les domaines à prédominance féminine qui explique pourquoi les gens sont moins susceptibles de soutenir le changement social en ce qui concerne la sous-représentation des hommes dans les domaines à prédominance féminine.

De plus, conformément à une perspective de «valeur de statut» proposée par Alyssa Croft et ses collègues, les professions dans lesquelles les hommes sont extrêmement sous-représentés (soins infirmiers, enseignement primaire) étaient considérées comme ayant un statut inférieur, et donc moins méritant l’attention et l’action sociale en faveur du changement que Domaines STEM (par exemple, programmation informatique, génie électrique) où les femmes sont extrêmement sous-représentées.

De manière critique, les chercheurs ont pu exclure la possibilité que ces résultats soient simplement expliqués par des croyances culturelles (par exemple, les attitudes traditionnelles à l’égard des rôles de genre ou le conservatisme politique), des variables démographiques ou des opportunités salariales différentielles. En moyenne, les hommes et les femmes étaient biaisés dans leur perception des différents déséquilibres entre les sexes sur la base de la représentation des sexes dans les domaines, même après avoir contrôlé le potentiel de gain des champs.

Pourquoi est-ce important?

Implications

Bien sûr, toutes les inégalités sociales ne sont pas considérées comme un problème et ne devraient pas toutes être considérées comme un problème. Cependant, ces résultats peuvent avoir de l’importance étant donné que les différences de groupe qui sont attribuées davantage à des facteurs externes (par exemple, la discrimination, les stéréotypes) qu’aux facteurs internes (faible motivation ou faible capacité) ont tendance à recevoir plus de soutien pour le changement, alors que lorsque la cause sous-jacente d’un la différence de groupe est perçue comme étant principalement due à des facteurs internes, les gens ont tendance à être plus satisfaits de l’existence de la différence de groupe et sont plus susceptibles de justifier les inégalités existantes.

Sans aucun doute, les gens réagiront de diverses manières. Certains peuvent considérer cette asymétrie comme révélant la double norme que nous avons pour les déséquilibres entre les sexes dans différents domaines. Ils peuvent indiquer comment si une personne (en particulier un homme) soutient qu’il peut y avoir des raisons internes (motivation, manque de capacité) expliquant la sous-représentation des femmes dans les domaines à prédominance masculine, elle peut perdre son emploi et être honteuse publiquement. Cependant, lorsqu’il s’agit de comprendre pourquoi il y a une sous-représentation des hommes dans les domaines à prédominance féminine, les gens semblent parfaitement satisfaits déclarant qu’un manque de motivation et de capacité est la principale cause du déséquilibre entre les sexes, ce qui justifie leur manque de soutien pour augmenter représentation des hommes dans ces domaines.

Ceux qui sont bouleversés par ce double standard peuvent même aller plus loin et dire que la vérité est que les raisons externes sont largement surestimées en tant que cause du déséquilibre entre les sexes dans tous les domaines, et que nous devrions nous attendre aux déséquilibres entre les sexes que nous constatons en fonction des différences moyennes dans les valeurs, le tempérament et la capacité des hommes par rapport aux femmes.

D’autres sont sûrs de réagir que les perceptions profanes sont en fait correctes et qu’il y a à juste titre plus de fonds et de ressources destinés à corriger le déséquilibre entre les sexes dans les domaines STEM que dans les domaines HEED en raison de l’oppression historique des femmes dans ces domaines. Ces personnes peuvent ne rien voir de mal avec le double standard, estimant que la véritable situation est que la sous-représentation des femmes dans les domaines des STEM est vraiment principalement le résultat de barrières externes alors que les hommes n’ont pas vraiment autant de barrières externes à l’entrée des femmes -professions dominées.

Je pense que toutes ces interprétations extrêmes créent en elles-mêmes un obstacle à des changements importants dans la société. Le fait est que des facteurs internes et externes jouent un rôle dans la sous-représentation des femmes et des hommes dans les carrières dominées par l’autre sexe. La recherche a révélé que les valeurs personnelles et la discrimination sont à la fois liées au manque d’intérêt des femmes pour les domaines STEM ainsi qu’au manque d’intérêt des hommes pour les domaines HEED (voir ici, ici, ici et ici). Les facteurs internes et externes sont importants pour tous les sexes!

Maintenant, quelqu’un peut contrer que l’égalité des résultats entre les sexes dans tous les domaines (50/50) est une impossibilité et ne se produira jamais même si nous traitons tous les facteurs externes parce que les différences moyennes de valeurs (en particulier au niveau de la queue) créeront toujours des déséquilibres entre les sexes à travers les domaines.

Même si cela est vrai (et les données sont toujours disponibles sur cette question), je pense qu’il est très judicieux d’allouer des ressources pour accroître l’égalité des chances et le sentiment d’appartenance pour les hommes et les femmes qui ont la motivation et la capacité d’entrer. domaines dans lesquels leur sexe est nettement sous-représenté.

Vers une véritable égalité

“Si nous voulons parvenir à une véritable égalité entre les hommes et les femmes, nous devons nous concentrer moins sur les femmes et davantage sur la valorisation des soins.”

– Anne-Marie Slaughter

Beaucoup d’encre a été déversée sur la nécessité d’une plus grande égalité des chances pour les femmes dans les domaines STEM, mais que gagnerait une lutte pour une plus grande égalité des chances pour les hommes dans les domaines HEED?

Un peu, en fait!

D’une part, c’est un fait qu’il y a de grandes pénuries de main-d’œuvre dans l’enseignement et les soins infirmiers. Avoir plus d’hommes dans ces domaines pourrait aider à résoudre ces pénuries. Les pénuries de main-d’œuvre pourraient être améliorées par le recrutement actif d’hommes plutôt que par les efforts de recrutement généralisés ciblant presque exclusivement les femmes. Block suggère que le fait de voir une plus grande proportion de modèles masculins dans ces domaines pourrait améliorer l’internalisation des valeurs de soins par les hommes et leur intérêt pour les domaines dominés par les femmes. Je pense que le fait d’avoir plus de modèles masculins dans l’éducation pourrait également être très important pour les jeunes enfants issus d’une famille monoparentale et élevés principalement par une mère.

En général, je pense que nous sous-estimons l’importance d’avoir des modèles masculins bienveillants à l’école pour tous les jeunes garçons. L’auteur Peggy Orenstein a mené des entretiens approfondis avec plus de 100 garçons et jeunes hommes de niveau collégial et collégial de 16 à 22 ans. Comme elle le note dans une interview sur Fresh Air,

“Quand je faisais le livre des filles, le genre de problème fondamental avec les filles était qu’elles étaient coupées de leur corps et ne comprenaient pas la réponse de leur corps et leurs besoins et leurs limites et leurs désirs. Avec les garçons, c’était comme s’ils étaient coupés de leur cœur. “

Orenstein note que les garçons qu’elle a interviewés se sentaient contraints par les notions traditionnelles de masculinité. Les jeunes garçons gagneraient à apprendre que la motivation à prendre soin du bien-être d’autrui n’est pas seulement liée à des niveaux plus élevés de satisfaction à l’égard de la vie et de la relation, et est en fait un trait essentiel pour devenir un “mâle alpha”, mais qu’une motivation commune aussi offre des opportunités d’emploi viables dans un marché du travail restreint.

La participation accrue des hommes dans les domaines de HEED bénéficierait également probablement à l’égalité globale des sexes de chacun dans la société. Il est prouvé que les femmes et les filles bénéficient de voir plus d’hommes dans des rôles et des métiers non traditionnels, ce qui leur permet de s’imaginer dans des rôles complémentaires moins traditionnels.

Enfin, et peut-être le plus important, l’augmentation de la représentation masculine dans les domaines HEED renforcerait le statut social de ces domaines. Selon la «théorie de la valeur du statut», le statut plus élevé des hommes dans la société signifie que les rôles et les carrières des hommes reçoivent un statut plus élevé que ceux des femmes. Par conséquent, les gens accordent plus d’importance aux domaines à prédominance masculine qu’aux domaines à prédominance féminine. Une étude a révélé que lorsque les hommes apprenaient que les femmes obtenaient un score plus élevé que les hommes sur un trait obscur appelé «intervention chirurgicale», les hommes supposaient que ce trait avait moins de valeur pour eux personnellement. L’augmentation du statut social des domaines HEED aurait pour conséquence de rendre ces domaines plus attractifs pour les hommes en moyenne (les hommes sont beaucoup plus motivés par le statut social en moyenne, et cela devient encore plus frappant à la queue supérieure de l’ambition pour le statut social).

Aussi – et cela est souvent sous-discuté – je crois que l’augmentation du statut social des champs HEED réduirait également la discrimination à laquelle de nombreuses femmes sont confrontées pour accéder aux champs HEED! Cela permettrait aux femmes d’accéder à des professions de soins et de ne pas se sentir comme un échec ou être honteuses parce qu’elles ne se «penchaient» pas vers les professions masculines. Comme le note Ruth Whippman, les femmes sont constamment confrontées à des messages tels que “Apprenez-en!”, “Adoptez des positions de force!”, “Marchez haut!”, “Arrêtez de vous excuser”! “Être assertif!” En d’autres termes, les femmes sont autonomisées lorsqu’elles ressemblent davantage aux hommes.

Voici la chose: les femmes ne devraient pas avoir de succès seulement si elles entrent dans des professions à prédominance masculine, et les hommes ne devraient pas avoir à se sentir réussies seulement si elles réussissent dans des professions à prédominance masculine. Il y a une grande valeur à entrer dans une profession HEED, et plus nous pouvons créer un changement social pour soutenir quiconque veut entrer dans un domaine où leur sexe est sous-représenté, mieux nous serons tous.