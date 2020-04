Pourquoi les hommes blancs et les scientifiques ont-ils tendance à minimiser les risques de la technologie?

Scientifique américain avril 2020

La réponse naïve est que les hommes blancs et les scientifiques sont froidement rationnels – mais ce n’est pas toute l’histoire

Les scientifiques se plaignent souvent que les gens sont irrationnels dans leur opposition aux technologies telles que l’énergie nucléaire et les cultures génétiquement modifiées (GM). D’un point de vue statistique, ceux-ci sont très sûrs, et donc (selon certains) la peur des gens ne peut s’expliquer que par l’émotion, sous-tendue par l’ignorance. L’électricité provenant de l’énergie nucléaire a entraîné beaucoup moins de morts directes que l’électricité produite au charbon, mais beaucoup de gens en ont peur et presque personne n’a peur des centrales au charbon. Des arguments similaires peuvent être avancés au sujet des cultures GM, dont les études ont montré qu’elles sont généralement sans danger pour la plupart des gens.

