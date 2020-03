Pourquoi les hôpitaux interdiraient-ils aux médecins et aux infirmières de porter des masques?

Les travailleurs de la santé à travers le pays se battent contre COVID-19 avec un accès de moins en moins important aux équipements de protection individuelle (EPI), y compris aux masques. Pour les hôpitaux atteignant une capacité de crise, le CDC a recommandé que des masques non respiratoires (chirurgicaux ou procéduraux) soient portés pendant certaines procédures et un contact prolongé avec des patients potentiellement infectieux. Mais les conseils aux agents de santé sur le port de ces masques dans d’autres parties communes de l’hôpital – en dehors de la chambre des patients – ne sont pas bien développés.

En conséquence, certains travailleurs de la santé sont confrontés à la menace de sanctions disciplinaires pour avoir porté des masques dans les couloirs, les ascenseurs et les zones cliniques et non cliniques partagées des hôpitaux – dans certains cas, même s’ils proviennent de l’approvisionnement du travailleur.

Et un certain nombre de médecins et d’infirmières sont désemparés à ce sujet, explique Megan Ranney, professeure agrégée de médecine d’urgence, Université Brown. «J’ai entendu plusieurs anecdotes de collègues dans d’autres États qui rapportent avoir été personnellement disciplinés ou sermonnés lorsqu’ils ont été vus portant des masques de procédure dans les couloirs de leurs hôpitaux», fait-elle remarquer.

Pour de nombreux travailleurs de la santé, cela franchit la ligne. «Les médecins et les infirmières ne se sentiront pas en sécurité de travailler dans les hôpitaux sans être autorisés à porter des masques faciaux dans tout l’hôpital», explique Elaine Yeung, chef de la médecine au Scarborough Health Network, Canada. Ranney est d’accord, disant «oui, nous devrions absolument pouvoir porter des masques procéduraux à l’extérieur des chambres des patients. Nous sommes tous des sources potentielles d’infection et la protection de notre personnel de santé est essentielle. Bien sûr, nous aurons probablement besoin de réutiliser ces masques, mais interdire leur utilisation me semble peu judicieux », fait-elle remarquer.

D’un autre côté, certains hôpitaux seront plus durement touchés par la pénurie d’EPI que d’autres et peuvent, naturellement, avoir des considérations uniques en ce qui concerne la capacité des ressources et la sécurité de leurs travailleurs et de leurs patients.

Kevin Readel, un infirmier vétéran de l’Oklahoma, m’a dit qu’il avait mis le masque de procédure tout en insérant une ligne intraveineuse dans la chambre d’un patient. Le masque était celui qu’il avait gardé avec lui des mois plus tôt. Dans les 30 minutes, a déclaré Readel, son superviseur l’a appelé avec un avertissement; ne portez plus de masque car cela fera peur aux patients et aux infirmières. Readel a dit qu’il était catégorique qu’on ne pouvait jamais lui dire de ne pas porter de masque.

«J’ai été renvoyée chez moi le même jour et on m’a dit de me présenter aux ressources humaines deux jours plus tard. Quand je me suis présenté, ils m’ont dit que j’allais être licencié immédiatement. Ils ont affirmé qu’il s’agissait d’insubordination et non de refus d’enlever le masque, mais je peux vous dire que toute la discussion que nous avons centrée autour de moi a provoqué l’hystérie en portant un masque. » Readel a depuis déposé une poursuite en cours. «J’ai travaillé très dur toute ma vie et je ne change pas d’emploi. Cela m’a vraiment pris par surprise. » (L’hôpital où Readel a travaillé a fourni une déclaration plus tôt déclarant qu’ils «suivaient les directives du CDC sur la prévention des infections et le contrôle des infections, y compris l’utilisation appropriée des masques faciaux et des équipements de protection individuelle.»)

La plupart des experts en santé publique conviennent que le grand public ne devrait pas porter systématiquement de masques faciaux. Cela n’est pas utile et nuit en fait à notre capacité d’économiser des ressources pour les hôpitaux dans le besoin. Et bien qu’il existe des opinions divergentes sur la question de savoir si les agents de santé devraient porter des masques dans tous les domaines de l’hôpital, certains experts suggèrent qu’ils le devraient si les ressources le permettent.

De nombreux hôpitaux dans le monde ont déjà exigé que les agents de santé portent un masque en tout temps lorsqu’ils travaillent, même lorsqu’ils ne sont pas dans la chambre d’un patient, et il existe des exemples pour suggérer que cela fonctionne. L’hôpital Queen Mary de Hong Kong n’a signalé aucun cas d’infection au COVID-19 par un professionnel de la santé et aucun cas d’infection nosocomiale au cours des 42 premiers jours de l’épidémie, malgré le traitement de nombreux patients COVID-19 à l’hôpital. Selon les chercheurs, un élément clé de la stratégie préventive réussie impliquait des agents de santé portant des masques procéduraux à tout moment pendant leur séjour à l’hôpital – en plus d’une bonne hygiène des mains et de l’utilisation appropriée d’un EPI plus élaboré dans certaines situations. À noter, ils ont également testé agressivement le virus.

Aux États-Unis, certains hôpitaux ont également demandé aux agents de santé de porter des masques à leur entrée à l’hôpital. Northwell Health à New York, où je travaille, a récemment mis en place une telle politique. «Nous faisons cela pour aider à préserver notre main-d’œuvre. Nous pouvons construire des ventilateurs, mais nous ne pouvons pas construire de personnel de santé. Ils ne peuvent pas tomber malades. Nous voulons également que nos employés se sentent à l’aise et en sécurité dans leur travail », déclare David Battinelli, vice-président directeur et médecin-chef de Northwell Health. Partners Healthcare à Boston, qui comprend le Brigham and Women’s Hospital et le Massachusetts General Hospital, a également annoncé des masques faciaux obligatoires dans les locaux de l’établissement.

Comme nous faisons tous de notre mieux pour suivre les recommandations de contrôle des infections et la disponibilité des ressources en constante évolution, les travailleurs de la santé et les hôpitaux devront sans aucun doute s’adapter chaque semaine. Mais une chose est claire: pour surmonter cette tempête, nous avons désespérément besoin de plus d’EPI maintenant et d’un flux soutenu par la suite. Nous ne pouvons pas laisser tomber. Comme Readel me l’a dit, demander aux travailleurs de la santé de travailler sans masque, c’est comme «demander à un pompier de combattre un incendie nu».

