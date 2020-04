Pourquoi les médias sociaux sont essentiels pour les médecins de première ligne dans la lutte contre COVID-19

La première vague de patients à Brooklyn a été ce que nous appelons les personnes inquiètes, qui sont arrivées aux urgences avec des symptômes de toux, de fièvre et de flulike, craignant d’avoir un coronavirus. Nous effectuerions un prélèvement nasal, ou non, selon que nous disposions de tests COVID-19 ce jour-là, et les renvoyions à la maison avec des précautions d’isolement et des conseils pour revenir aux urgences s’ils avaient du mal à respirer.

Beaucoup d’entre eux sont revenus avec des difficultés à respirer. La première étape pour presque tout le monde à bout de souffle est de fournir de l’oxygène à travers une simple canule nasale ou un masque facial. Pour beaucoup, cela suffisait – nous avons effectué les tests habituels (analyses de sang, radiographie pulmonaire) et les avons admis à l’hôpital afin qu’ils puissent continuer à recevoir de l’oxygène jusqu’à ce qu’ils récupèrent.

Cependant, certains patients ne se sont pas stabilisés avec des thérapies par oxygène à faible débit, ce qui nous a laissé un dilemme. Normalement, nous appliquerions des modalités de soutien respiratoire plus agressives, comme une «canule nasale à haut débit», qui utilise des machines spécialisées et l’humidification pour fournir beaucoup plus d’oxygène qu’une canule standard jetable; ou “ventilation non invasive” qui est généralement un masque que vous placez sur la bouche et le nez, et qui peut souffler de l’oxygène dans les poumons sous pression (de nombreuses personnes souffrant d’apnée du sommeil utilisent la PPC, une forme de ventilation non invasive, la nuit).

Mais les recommandations émanant de la Chine et de l’Italie – pays qui ont tiré les paillettes de la pandémie de coronavirus – étaient que nous devrions ignorer ces thérapies en faveur de l’intubation, où nous rendons le patient inconscient, insérons un tube respiratoire dans sa trachée et les mettons sur un ventilateur mécanique. La pensée à l’époque, qui était il y a quelques semaines seulement mais qui ressemble à une époque différente, était que les patients COVID-19 qui avaient besoin de plus que de l’oxygène à faible débit allaient de toute façon passer à la ventilation mécanique, donc vous pourriez aussi bien ignorer la étapes intermédiaires. En outre, on craignait beaucoup que la canule nasale à haut débit et la ventilation non invasive ne propulsent les aérosols riches en virus du patient dans la pièce, infectant potentiellement d’autres patients et prestataires de soins de santé.

Ainsi, comme tout le monde, nous avons adopté le paradigme de l’intubation précoce et envoyé cette première série de patients atteints de coronavirus malades à l’USI sur un ventilateur. Mais les patients malades ont commencé à arriver en plus grand nombre – en un quart de travail, nous avons intubé six patients – et il est devenu clair que si nous continuions ainsi, nous allions manquer de ventilateurs et de lits de soins intensifs d’ici la fin de la semaine. En plus de cela, nous commencions à obtenir des études précoces de Chine et d’Italie qui montraient des résultats alarmants de patients sous respirateurs. L’intubation précoce était-elle la bonne stratégie?

À cette époque, beaucoup d’entre nous ont commencé à remarquer un phénomène inhabituel chez les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire à COVID-19. Chaque patient vu à l’urgence a sa saturation en oxygène – un indicateur de la façon dont le sang transporte l’oxygène vers les tissus – mesurée au triage, à l’aide d’un appareil qui passe par-dessus le doigt, un oxymètre de pouls. Une saturation normale est supérieure à 95%. Certains patients COVID-19, cependant, avaient le genre de très faibles saturations que nous associons à la cyanose et à la détresse respiratoire – mais ils nous parlaient confortablement ou envoyaient des SMS sur leurs téléphones.

Personne ne sait quoi penser de cela, et cette observation est si nouvelle que nous ne savons pas encore comment s’en sortiront les patients “heureusement désaturés”. Mais c’est très désorientant, car nous comptons beaucoup sur la saturation en oxygène pour déterminer à quel point nos patients sont malades. Certains ont émis l’hypothèse que le virus provoque un changement dans la molécule qui transporte l’oxygène (une hémoglobinopathie) qui pourrait confondre l’oxymétrie de pouls. D’autres suggèrent que COVID-19 imite la physiologie observée à haute altitude, ou maladie de décompression pulmonaire, lorsqu’un plongeur remonte trop rapidement à la surface.

Une fois que quelques-unes de ces anecdotes ont circulé, les médias sociaux en ont été inondés, ce qui a ajouté une autre couche au dilemme: non seulement nous ne savons pas quand intuber les patients COVID-19; l’un des paramètres les plus importants que nous utilisons pour décider quand intuber semble dans cette maladie nous tromper, pour des raisons que personne ne comprend encore.

La science médicale répond aux questions par le biais d’expériences et d’essais cliniques, mais au moment où le processus habituel qui fait avancer la science médicale fournit des réponses aux questions critiques concernant COVID-19, nous serons des mois plus loin dans une pandémie qui a déjà tué des milliers de personnes et devrait tuer des ordres de grandeur plus.

La médecine d’urgence s’appuie sur un solide corpus de recherche alimenté par le mécanisme habituel – financement des subventions, comités d’examen institutionnel, soumission et révision des manuscrits. Mais, peut-être plus que toute autre spécialité médicale, il est également alimenté par les médias sociaux. De nombreux cliniciens d’urgence se tiennent au courant en lisant des blogs médicaux et en écoutant des podcasts médicaux, dont certains sont produits par des équipes de professionnels des médias à plein temps. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans les salles d’urgence du monde entier, regardez sur Facebook et Twitter.

Les fournisseurs de soins d’urgence et de soins intensifs sont profondément connectés sur les plateformes de médias sociaux, et alors que COVID-19 traversait Seattle et New York, les médecins qui s’occupaient de ces patients ont commencé à remettre en question ouvertement la sagesse reçue. Alors que les cliniciens au chevet diffusaient des résultats déroutants causés par un nouvel agent pathogène, les scientifiques qui peuvent élucider la physiopathologie qui guidera les thérapies ont commencé à en prendre note. Le lien entre les soins aux patients et la science fondamentale, qui, jusqu’à très récemment, aurait pris des mois ou des années, se fait maintenant sur une période de plusieurs heures.

COVID-19 est une nouvelle entité clinique, mais comme tant de personnes sont touchées à New York, certains médecins ont déjà acquis une expérience significative de la maladie. En même temps, la plupart des hôpitaux du pays n’ont pas encore vu un seul cas grave, mais le feront bientôt. La diffusion des connaissances accumulées dans les unités locales de coronavirus dans le reste du pays se ferait traditionnellement par le biais de séries de cas examinées par des pairs publiées dans des revues médicales, mais nous n’avons pas le temps pour cela.

Ainsi, notre département a recruté des assistants de recherche, dont les activités habituelles ont été ancrées par le verrouillage du coronavirus, pour remplir des formulaires de données Web qui suivent les personnes admises avec une maladie grave à COVID-19 pendant leur séjour à l’hôpital. Ils présentent les traitements que ces patients ont reçus et comment ils ont répondu. Cette base de données cliniques anonymisée est à la disposition des cliniciens et des scientifiques du monde entier pour étudier en temps réel afin d’éclairer les décisions de prise en charge des patients qui ont contracté le virus aujourd’hui mais qui ne nécessiteront pas de soins médicaux avant deux semaines.

Bien que COVID-19 ait été propulsé à une pandémie mondiale par les voyages transcontinentaux modernes, les outils pour y mettre fin peuvent également provenir du réseau de connectivité humaine qui est unique au monde moderne.