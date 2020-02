Pourquoi les scientifiques devraient-ils encadrer les étudiants?

Lors d’une réunion en ligne sur notre projet de recherche en cours, mon ancien étudiant diplômé a fièrement annoncé qu’il venait d’accepter un poste de professeur, ajoutant: “Je suis le numéro 10 parmi vos anciens étudiants diplômés qui sont devenus professeurs.” Sa délicieuse nouvelle a fait ma journée. Mais un jour plus tard, lors d’une réunion en ligne indépendante, mon ancien post-doctorant qui a récemment commencé un poste de professeur junior, a demandé conseil: «Les étudiants me ralentissent en raison des efforts supplémentaires nécessaires pour les mettre à niveau. Dois-je prendre des étudiants? “

Cela m’a rappelé le dilemme rencontré par les jeunes membres du monde universitaire sur l’opportunité d’avoir des enfants. La tension entre l’horloge biologique et l’horloge académique génère de l’anxiété en raison des tâches et responsabilités supplémentaires associées à la parentalité. Mais une relation étudiant-conseiller pourrait être une proposition gagnant-gagnant pour les carrières des deux. Ma réponse a été un oui sans équivoque pour de nombreuses raisons supplémentaires.

La formation et l’éducation d’une nouvelle cohorte de scientifiques présentent des avantages sociaux évidents. Tous les chercheurs ont commencé comme étudiants et ont acquis une expertise professionnelle grâce à des mentors mémorables. Même les étudiants qui terminent en dehors du monde universitaire bénéficient par la suite de leur vaste formation lorsqu’ils prennent d’importantes décisions commerciales ou politiques.

Par analogie avec la parentalité des enfants, l’acte de mentorat des étudiants permet aux scientifiques de promouvoir la longévité de leur ADN académique. Les élèves véhiculent la culture intellectuelle dans laquelle ils ont été nourris de la même manière que le comportement des enfants reflète leur foyer. Il est parfois possible d’identifier la famille universitaire à partir de la façon dont la recherche est menée et les résultats sont fournis. Personnellement, j’ai eu la chance de collaborer avec mes petits-enfants académiques et de reconnaître en eux de faibles échos de mon propre ADN académique.

Lors de mon premier jour en tant que nouveau professeur adjoint à Harvard, un jeune doctorant du nom de Daniel Eisenstein a frappé poliment à la porte de mon bureau et m’a demandé si je prenais des étudiants. Je n’ai jamais regretté la réponse positive que je lui ai donnée ce jour-là. En l’occurrence, il est actuellement un membre du corps professoral chevronné de mon département. Il est clairement avantageux de présélectionner les étudiants les plus talentueux avec qui travailler, mais parfois la chance est plus importante.

Au fil des ans, j’ai été surpris par certains étudiants qui, au départ, n’avaient pas l’air prometteurs mais qui ont finalement accompli bien plus que leurs pairs. Partant d’un milieu défavorisé, ils avaient besoin de temps pour se rattraper. Finalement, leur entraînement interne inhabituel les a propulsés vers de grandes hauteurs reflétant leurs talents uniques. Aider les élèves à réaliser leur potentiel est la plus grande récompense qu’un mentor puisse aspirer à récolter.

Il y a quinze ans, j’ai remarqué une branche cassée sur un jeune arbre dans la cour avant de ma maison. Le voisin a recommandé de le couper, mais après une inspection minutieuse, j’ai identifié des fibres vivantes qui contenaient encore des nutriments, et j’ai donc attaché la branche à l’arbre avec du ruban isolant. Aujourd’hui, cette branche est devenue la plus haute de l’arbre. J’aime regarder sa base robuste, qui a maintenant avalé le ruban isolant dans un lent baiser qui a duré des années. Il nous rappelle de façon vivante combien il est important de renforcer les étudiants au début fragile de leur carrière.

En tant que chef de département, j’ai également remarqué des étudiants qui ont d’abord sous-performé mais qui se sont épanouis dès qu’ils ont changé de conseiller. De toute évidence, une thèse de doctorat réussie n’est pas seulement une mesure des capacités de l’étudiant, mais aussi de l’interaction avec le conseiller. Dans mon groupe, j’utilise un large menu d’options pour guider mes étudiants dans une direction de recherche unique qui correspond le mieux à leurs intérêts et talents. La diversité des antécédents est une bénédiction, car les élèves ayant des perspectives originales ont de meilleures chances de résoudre des énigmes. Mes anciens étudiants provenaient en nombre égal des domaines de la physique et de l’astronomie et j’ai été bénie par la plupart d’entre elles qui étaient des femmes au cours de la dernière décennie.

Dès que j’ai commencé à enseigner et à encadrer, j’ai réalisé comment communiquer mes pensées de manière plus pédagogique. Au cours du processus d’explication du matériel aux étudiants qui m’ont lancé des questions difficiles, j’ai également trouvé de nouvelles idées. Comme le faisait remarquer le rabbin Chanina dans le Talmud: «J’ai beaucoup appris de mes professeurs, davantage de mes collègues et le plus de mes élèves.»

Quelle que soit la façon dont les professeurs seniors organisent leur emploi du temps, il n’y a que 24 heures par jour. Avoir plus de troupes leur permet de gagner des batailles sur plus de fronts qu’ils n’auraient eu le temps d’explorer par eux-mêmes. Mais cette métaphore nous rappelle un autre avantage. Il y a une raison simple pour laquelle les militaires recrutent des jeunes comme soldats. Tôt dans la vie, les jeunes sont prêts à courir dans des territoires dangereux sans le bagage financier ou social qui les ferait hésiter plus tard dans la vie. De même, les élèves prennent des mesures audacieuses dans des directions risquées qu’un aîné n’oserait pas prendre et donc leur potentiel de découverte est plus grand.

Sans biais de l’expérience passée, les étudiants débutants apportent une nouvelle perspective à la recherche scientifique, qui n’est pas liée à la tradition et aux conventions. Cette bouffée d’air frais conduit à l’innovation. Les jeunes chercheurs ont tendance à démêler de nouvelles frontières qui ont été évitées dans le passé en raison de la pensée de groupe traditionnelle. N’ayant pas eu le temps d’acquérir des distinctions ou des responsabilités administratives, les jeunes scientifiques sont souvent moins attachés à leur ego. C’est la principale raison pour laquelle j’aime beaucoup plus collaborer avec eux qu’avec des collègues seniors. Sans barrières auto-assignées ni arrogance, la science offre le privilège d’étendre notre curiosité d’enfance innocente à notre vie d’adulte.

Enfin, il est amusant de partager l’expérience de recherche avec un groupe de personnes qui pourront s’en souvenir plus tard. Le mentorat offre la possibilité de fonder une famille universitaire élargie. Certains de vos étudiants organiseront avec plaisir une conférence en votre honneur lorsque vous prendrez votre retraite, et d’autres pourraient vous proposer le prix que vous méritiez toujours mais que vous n’avez jamais reçu. Vous pourriez même gagner ce prix en étant plus généreux avec les membres de familles académiques concurrentes.