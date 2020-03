Pourquoi l’OMS a-t-elle recommandé d’utiliser le paracétamol contre le coronavirus?

Après les cas croissants de coronavirus (COVID-19), le Organisation mondiale de la SANTE (OMS) a recommandé aux personnes présentant des symptômes du virus de ne pas ingérer ibuprofène, car cela pourrait aggraver la santé des patients, il a plutôt suggéré l’utilisation de paracétamol.

“Nos experts étudient cette question afin de donner de futures directives, mais en attendant, nous vous recommandons d’utiliser paracétamol et non ibuprofène par l’automédication “, at-il noté Christian Lindmeier, porte-parole du QUI.

La raison pour laquelle ce médicament est considéré comme efficace pandémie qui est vécu dans le monde entier parce que le paracétamol Il est chargé de soulager les douleurs légères ou modérées, ce qui l’a amenée à apparaître dans plusieurs recettes, et il est également utilisé pour lutter contre divers inconforts tels que maux de tête, muscles, maux de dents et maux de dos.

Il est également utilisé pendant les menstruations ou aide à atténuer les symptômes de rhumes et la gorge irritée, pour réduire la fièvre et pour aider au traitement de la toux et de la grippe.

Cependant, l’un des principaux inconvénients de la consommation paracétamol est qu’il présente un risque de toxicité foie, il est donc recommandé de ne jamais ingérer une dose plus élevée que celle recommandée par le médecin.

Il convient de rappeler que ces derniers jours, il a été révélé qu’un patient diagnostiqué avec coronavirus dans Culiacan, Sinaloa, a été libéré après avoir montré aucun symptôme lors du dernier test effectué.

Selon Efrén Encinas Torres, secrétaire à la santé de cet État, a rapporté que le patient avait été guéri avec ibuprofène y paracétamol, des médicaments qui ne pouvaient être traités qu’en l’absence de remède ou de vaccin pour traiter l’infection.

