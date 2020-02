Pourquoi l’opposition et les spécialistes s’assurent que la loi sur les télécabines est irréalisable

Les économistes et les membres de l’opposition au gouvernement du Alberto Fernandez Ils ont souligné dans le précédent et lors du débat sur la loi des gondoles, développée aujourd’hui au Sénat, que la règle – qui avait été approuvée par les députés en novembre – sera très difficile à appliquer.

Non seulement cela, de l’enquête qu’il a faite Infobae Des concepts tels que «impraticable», «d’inutilité totale», «nuisible» et même «stupidité, insatisfait et avec des objectifs contradictoires »

“La loi que nous allons adopter sera absolument inutile”, a-t-il déclaré cet après-midi. Ernesto Martinez, de Cordoba Ensemble pour le changement. «Il s’agit d’un placebo non pertinent. Cela ne fera ni le bien ni le mal. Elle n’encourage aucune concurrence ni ne prévient les distorsions de prix. ”

Luis Naidenoff, Pour sa part, il a dit qu’il est acceptable d’encourager les PME, les coopératives et les entreprises de l’économie populaire, mais que la majorité est informelle et ne peut pas facturer les grandes chaînes.

L’ancien gouverneur Río Negro et aujourd’hui sénateur, Alberto Weretilneck Il était plus graphique et détaillait sa propre enquête. “Cette semaine, je suis allé dans un supermarché Viedma, atteint par cette loi. J’ai fait quelques exercices. Je suis allé dans le secteur des nouilles, un produit de consommation majoritaire. Le secteur des nouilles mesurait 7,5 mètres de long. Alors qu’est-ce que j’ai fait? J’ai alloué 70% aux entreprises qui ne sont ni des PME, ni des micro-PME régionales, ni de l’agriculture familiale. Il me restait 5,25 mètres pour le reste, aux grandes entreprises qui, avec la loi, disent que nous allons nous battre. Chaque entreprise ne pouvait mettre que six produits », a-t-il expliqué.

“C’est absolument impraticable, car cela nécessiterait un système de remplacement des produits toutes les une ou deux heures. Il est impossible de se conformer à ce que dit ce projet, car 70% de la télécabine doit être destinée à 5 entreprises différentes », a-t-il déclaré.

«C’est pour les grands magasins, les supermarchés, mais 65% des achats sont effectués en dehors des chaînes. Est-ce une loi du passé ou du présent? Parce que les gens se comparent ailleurs. De plus, le marché s’est-il concentré parce qu’il est mauvais et nuisible, ou l’État a-t-il imposé les PME de telle sorte qu’il l’a fermé et que les soumissionnaires se sont perdus dans les aliments destinés à la consommation de masse, où le pays devrait avoir une offre beaucoup plus compétitive? Autre grande question: les PME qui restent et devront fournir 70% pourront le faire. Avec quel financement? Vous ne pouvez pas générer un contrôle du marché par la loi, c’est ce que fait la concurrence. Je ne pense pas qu’ils puissent contrôler les gondoles quand ils ne peuvent pas le faire avec Care Prices, qui ne sont que 350 produits“Il dit Damián Di Pace, directeur de Focus Market.

Principalement, les critiques portent sur cela:

– En n’influençant que les grandes zones commerciales, il est indiqué qu’elle n’atteindra pas une grande partie de la population qui n’a pas facilement accès à ce segment.

– Les supermarchés avertissent d’une éventuelle augmentation des coûts en raison de problèmes de stock qui généreraient une détention sur des enseignes qui n’ont pas la même rotation que les leaders d’un segment.

– De la Chambre de commerce américaine (Amcham), il a été détaillé que l’augmentation des coûts de main-d’œuvre dans la chaîne de commercialisation de 20%, estimait également la perte comprise entre 5 000 et 7 000 emplois dans le secteur en raison de la perte de rentabilité et, Enfin, une augmentation des prix de vente finaux au public en raison d’un transfert de coûts différentiels de 10% à 12%.

«L’ensemble de ce schéma est complexe, il y a le producteur d’un côté, les transporteurs, les services logistiques, les supermarchés, les entrepôts, au milieu, et le consommateur de l’autre. Quand l’État se met au milieu de ces relations d’affaires sans le savoir, cela ne facilite rien. Un règlement est un coût. Un coût plus élevé réduit la valeur ajoutée », a expliqué l’économiste Fausto Spotorno. “En augmentant les coûts d’intermédiation, cela finira par se répartir entre les intermédiaires, les consommateurs et les producteurs. C’est pourquoi la loi sur les gondoles est si nuisible »dit-il.

Pour sa part, Agustín Etchebarne, de la Freedom and Progress Foundation, a déclaré que “La loi des gondoles est stupide, non réalisée et avec des objectifs contradictoires”. Il a déclaré que «cela créera une bureaucratie plus inutile, des coûts plus élevés et plus de corruption, et donc augmentera les prix. «Cela augmente l’inefficacité de l’économie. Il faudrait une armée d’inspecteurs munis de rubans à mesurer. Le socialisme étatiste a fait du Venezuela le pays le plus riche et le plus pauvre d’Amérique latine et a plongé l’Argentine dans la dépression depuis 2012. Nous ne sortons pas avec plus d’étatisme et plus de socialisme », a expliqué l’analyste.

Les économistes Guido Lorenzo, du consultant LCG, et Aldo Abram, ils ont également convenu qu’il serait très difficile à contrôler. «L’initiative est bonne dans les journaux, mais elle est impossible à contrôler. Espérons que cela contribue à élargir l’offre et la variété des produits, principalement dans ce qui se réfère à l’espace gondole qui ne dépasse pas 30% de la même variété. En ce qui concerne les 5 fournisseurs, il est difficile pour certains produits de trouver cette quantité », a expliqué Lorenzó.

Abram a qualifié la loi d ‘”absurde”: “Cela augmentera les coûts de commercialisation et, par conséquent, les prix que le consommateur paiera, rendant l’utilisation de l’espace plus inefficace. De plus, cela générera beaucoup d’emplois publics inutiles à contrôler. Autrement dit, plus d’impôts. “

L’initiative vise à réglementer la présentation des produits dans les supermarchés. Il est établi que Aucune marque individuelle – ou des marques de la même entreprise ou du même groupe économique – ne peut avoir plus de 40% de l’espace télécabine destiné à cette catégorie au cours de la première année du programme et 30% à partir de la deuxième année.

Il établit également un minimum de cinq fournisseurs par produit. S’applique aux aliments, aux boissons et aux articles de nettoyage et de toilette, tout en exigeant l’élaboration d’une liste des produits inclus qui seraient préparés au cas où le projet serait transformé en loi.

Les établissements atteints ils doivent garantir 25% de la télécabine pour l’exposition des produits des micro et petites entreprises nationales et 5% supplémentaires pour les produits issus de l’agriculture familiale, paysanne et indigène et des secteurs de l’économie populaire. L’interdiction de la location d’espaces préférentiels dans les gondoles ou les emplacements virtuels est également établie. Les produits de moindre valeur peuvent ne pas être situés dans des secteurs de faible visibilité mais placés à une hauteur équidistante entre la première et la dernière étagère de la télécabine.

Le projet, qui vise en général les grands supermarchés et hypermarchés, vise, selon le gouvernement, réduire entre 25% et 35% des prix publics.