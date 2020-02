Pourquoi manger moins de calories prolonge la vie | L’avenir

Si vous voulez améliorer le système immunitaire, réduire les niveaux d’inflammation du corps, retarder l’apparition des maladies liées à l’âge et, finalement, vivre plus longtemps, vous devez manger moins de nourriture.

Il s’agit de la principale conclusion de la recherche chez le rat qui démontre comment un régime hypocalorique empêche les effets négatifs du vieillissement sur les cellules.

Les résultats sont publiés dans la revue Cell dans un article signé par des chercheurs de la Chinese Academy of Sciences et du Salk Institute en Californie (USA), dont l’espagnol Juan Carlos Izpisúa Belmonte, du Genetic Expression Laboratory.

Cellules en détail

Le vieillissement est le facteur de risque le plus élevé pour de nombreuses maladies humaines, telles que le cancer, la démence, le diabète ou le syndrome métabolique, rappelle le Salk Institute dans un communiqué.

Les effets positifs de la restriction calorique sont connus depuis un certain temps, sont préservés tout au long de l’évolution et leurs effets sur la longévité ont été démontrés chez de nombreux animaux de laboratoire, y compris les primates, explique Efe Izpisúa.

Avec cette nouvelle étude, qui analyse les cellules individuelles de la plupart des organes et tissus du rat à différents moments de leur vie et avec divers régimes d’apport calorique, il est constaté que des interventions métaboliques telles que la restriction calorique reprogramment divers paramètres cellulaires et moléculaires qui conduisent à un rajeunissement fonctionnel, résume ce scientifique.

Les cellules subissent individuellement de nombreux changements à mesure qu’un organisme vieillit et, pour découvrir comment la restriction calorique peut influencer ces changements, les chercheurs de cet article ont comparé des rats qui mangeaient 30% de calories en moins avec des rongeurs avec une alimentation normale; Les régimes alimentaires des animaux ont été contrôlés de 18 mois à 27 mois.

Chez l’homme, cela équivaudrait à quelqu’un qui suit un régime hypocalorique de 50 à 70 ans, mangeant entre 30 et 40% de moins.

Tissus divers

Tant au début qu’à la fin du régime, l’équipe a isolé et analysé un total de 168 703 cellules de 40 types chez 56 rats; Les cellules provenaient des tissus adipeux, du foie, des reins, de l’aorte, de la peau, de la moelle osseuse, du cerveau et des muscles.

Dans chaque cellule isolée, avec la technologie de séquençage génétique unicellulaire, ils ont mesuré, entre autres, les niveaux d’activité des gènes et comparé les souris jeunes et âgées dans chaque régime.

À la suite de ces analyses, l’équipe a démontré que bon nombre des changements survenus lorsque les rats du régime normal vieilli ne se sont pas produits chez les animaux ayant un régime restreint.

Même dans la vieillesse, de nombreux tissus et cellules de rongeurs avec le régime ressemblaient à ceux de jeunes rats.

Dans l’ensemble, 57% des changements dans la composition tissulaire des tissus de rat qui ont suivi un régime normal n’ont pas été observés chez ceux qui ont suivi un régime avec moins de calories.

Certaines des cellules et des gènes les plus affectés par l’alimentation sont liés à l’immunité, à l’inflammation et au métabolisme lipidique; les chercheurs ont vu que le nombre de cellules immunitaires dans presque tous les tissus étudiés, elle a augmenté de façon spectaculaire à mesure que les rats ayant une alimentation normale vieillissaient, mais pas dans les autres.

Le système immunitaire doit être parfaitement régulé et en équilibre et les altérations de celui-ci, par défaut ou excès, conduisent à des situations pathologiques, rappelle le scientifique espagnol.

Pour Izpisúa, ce travail montre que le vieillissement est un processus qui peut être modulé et que certains changements cellulaires et moléculaires qui conduisent à l’accélération peuvent être modifiés, dans ce cas avec une restriction calorique.

Le but serait de retarder l’apparition des maladies associées au vieillissement: “rappelez-vous que le plus grand facteur de risque de toute maladie est le vieillissement, donc le développement de stratégies pour le ralentir aura un impact fondamental sur le traitement des maladies”.

Êtes-vous ce que vous mangez

“On dit que” vous êtes ce que vous mangez “et nous découvrons que d’une certaine manière c’est vrai au niveau moléculaire et cellulaire”, explique Concepción Rodríguez-Esteban, également de Salk: “l’état de vos cellules en fonction de votre âge dépend clairement de vos interactions avec l’environnement, de l’épigénétique, qui comprend quoi et combien vous mangez. “

L’équipe étudie actuellement comment transférer toutes ces nouvelles informations aux humains et ainsi faire avancer des stratégies pour augmenter la vie et la santé. EFEfuturo