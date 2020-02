Pourquoi nous avons besoin de “citoyens scientifiques”

Plus de 11000 scientifiques ont récemment appelé à une action plus rapide sur le changement climatique, mais les sondages montrent que 16% du public américain continue de nier que le changement climatique est réel, et 63% des Américains discutent rarement ou jamais du réchauffement climatique avec leurs pairs. Une étude danoise rigoureuse a récemment démontré l’innocente sécurité des vaccins tout en documentant les menaces récurrentes de la rougeole et d’autres maladies évitables dans le monde. Pourtant, le mouvement «anti-vaxxer» reste fort.

Lorsqu’une mauvaise compréhension de la science et une volonté de croire que la désinformation scientifique affecte non seulement le bien-être individuel, mais aussi les politiques gouvernementales clés qui affectent tout le monde, une nouvelle approche éducative systémique est nécessaire. Nous devons mieux enseigner à tout le monde à être des «citoyens de la science».

Les citoyens scientifiques devraient être capables d’appliquer le raisonnement scientifique et la pensée critique pour éclairer leurs décisions personnelles, et pour naviguer dans la frénésie des cycles d’actualité modernes. Ils devraient être équipés pour utiliser et analyser les informations scientifiques afin de faire des choix éclairés dans les urnes et de participer efficacement aux décisions du gouvernement concernant la politique environnementale, les soins de santé et un large éventail d’autres questions. Les citoyens scientifiques devraient également avoir une compréhension innée et une confiance dans l’institution de la science. Nous ne voulons pas dire que les citoyens doivent croire aveuglément à tout ce qui est qualifié de science. Ils devraient plutôt comprendre que la science est un schéma rationnel et fondé sur des preuves pour comprendre le monde, et que les institutions scientifiques tiennent leurs membres à des normes rigoureuses de soin et d’honnêteté dans leur travail.

En appelant à des citoyens scientifiques, nous ne voulons pas dire la même chose que des «citoyens scientifiques». Les citoyens scientifiques aident les chercheurs à collecter des données et constituent donc un élément important de l’infrastructure humaine de la science. Alors que la science citoyenne contribue à une population plus instruite sur le plan scientifique, la citoyenneté scientifique devrait s’étendre à ceux qui ne souhaitent pas s’engager directement dans la recherche scientifique.

Au lieu de cela, nous utilisons le terme citoyens de la science pour exprimer l’objectif d’éduquer le plus grand nombre possible de citoyens moyens à être compétents pour consommer des informations scientifiques, former des opinions rationnelles sur la base de ces informations, et les utiliser et les analyser pour aider à soutenir et éclairer les décisions critiques des politiques gouvernementales . Pour être clair, ces compétences n’amèneront pas tous les citoyens informés à la même conclusion sur des questions controversées. La politique implique souvent l’interaction complexe de la science avec le droit, l’économie, l’éthique et d’autres facteurs chargés de valeurs sur lesquels les esprits raisonnables peuvent différer. Le physicien nucléaire Alvin Weinberg a qualifié cela de «trans-science». Nous espérons simplement que les citoyens scientifiques comprendront la science sous-jacente de manière plus sophistiquée en atteignant des opinions qui peuvent encore varier en fonction des valeurs et des perspectives personnelles.

Le cycle de l’actualité moderne, rapide et souvent hyperbolique, empêche les citoyens de développer une compréhension plus approfondie des questions scientifiques. Cela réduit également les possibilités pour les scientifiques et les communicateurs scientifiques de présenter des informations plus en profondeur. Bien que de nombreuses découvertes scientifiques puissent être diluées dans des titres accrocheurs et des synopsis de 280 caractères, de tels résumés simplistes privent les consommateurs d’une compréhension approfondie de la recherche scientifique et de ses implications. Une population plus instruite sur le plan scientifique et plus critique pourrait modifier ces modèles médiatiques dans les décennies à venir en insistant sur un journalisme scientifique plus approfondi. Les citoyens scientifiques seraient mieux préparés à rechercher des sujets de manière indépendante et à développer des opinions mieux informées et plus nuancées sur un éventail de sujets, de la politique publique à la santé personnelle, quelle que soit la manière dont ces sujets sont décrits dans les médias.

Pour éduquer une population de citoyens scientifiques, l’enseignement scientifique doit s’améliorer à tous les niveaux. Bien que l’accent récemment mis sur l’enseignement des STEM démontre que le système éducatif américain travaille à l’amélioration de la culture scientifique, nous manquons la cible en ciblant uniquement les étudiants destinés à des carrières dans les sciences et l’éducation. L’enseignement des sciences devrait favoriser et encourager les compétences de pensée critique chez tous les élèves, dès le plus jeune âge. Les programmes «citoyens scientifiques» donneraient la priorité à l’application de la pensée scientifique aux scénarios «réels» au lieu de la mémorisation par cœur, et mettraient l’accent sur la conception expérimentale, l’expérience pratique avec une analyse rigoureuse des données, la pensée critique et une compréhension de l’éthique scientifique.

Compte tenu des échecs passés dans l’enseignement des sciences, cependant, les efforts ne devraient pas se limiter aux écoliers actuels et aux générations futures. Nous devons également élaborer et améliorer des initiatives de formation continue pour les citoyens non scolarisés et utiliser des campagnes publiques pour améliorer la culture scientifique à grande échelle. Étant donné en particulier les effets disproportionnés du changement climatique et d’autres dégradations de l’environnement, les efforts pour créer des citoyens scientifiques devraient également donner la priorité à la programmation dans les communautés défavorisées et fortement touchées. Nous devons offrir des opportunités d’enseignement scientifique à tous les citoyens, quelles que soient les circonstances.

Les experts estiment qu’une meilleure éducation civique atténuera les dysfonctionnements croissants de notre gouvernement. Par exemple, si les citoyens moyens ne comprennent pas le rôle essentiel des tribunaux dans le contrôle de la constitutionnalité des lois fédérales ou de la légalité des actions du pouvoir exécutif, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi les agressions contre un système judiciaire indépendant sont si dangereuses pour notre démocratie. Le droit est trop important pour être laissé aux seuls avocats.

Et la science est trop importante pour être laissée aux seuls scientifiques. Tout comme nous devons revigorer l’éducation civique pour aider à restaurer la gouvernance démocratique, nous devons veiller à ce que chacun reçoive une formation suffisante en raisonnement et analyse scientifiques pour participer efficacement à l’éventail croissant de décisions sociétales importantes impliquant la science. Une population de citoyens scientifiques est une population qui peut prospérer, à la fois collectivement et individuellement, grâce à des progrès fondés sur des données probantes et inclusifs.