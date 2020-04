Pourquoi nous avons tant de problèmes avec nos dents

Je me suis assis dans un cabinet de chirurgien bucco-dentaire en attendant ma fille. La scène évoquait une chaîne de montage. Les patients sont entrés, l’un après l’autre, résignés à faire retirer leurs troisièmes molaires, communément appelées dents de sagesse. Ils sont partis avec des bandages, spécialement équipés de sacs de glace, enroulés autour de leur tête. Chacun portait un T-shirt cadeau, des instructions de soins à domicile préimprimées et des prescriptions d’antibiotiques et de médicaments contre la douleur.