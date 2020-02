Pourquoi rions-nous? – Scientifique américain

La semaine dernière, nous avons parlé de notre amour du sucre et j’ai expliqué certaines des raisons pour lesquelles nous, humains, développons certains traits qui semblent contraires à notre survie. Cette semaine, j’ai pensé que nous creuserions pourquoi nous développons des traits qui ne sont pas tellement contraires à notre survie mais peuvent sembler inutiles. Plus précisément, pourquoi rions-nous?

Les gens de toutes les cultures rient, bien que nous puissions rire de différentes choses. (J’ai une fois interviewé pour un emploi aux Pays-Bas et aucune de mes blagues n’a atterri. Je n’ai pas obtenu ce travail.) Les singes rient aussi. Nous le savons parce qu’il y a des scientifiques dont le travail consiste à chatouiller les animaux. Je ne plaisante même pas. Quelle vie!

Les humains commencent à rire dès 3 mois de vie, avant même que nous puissions parler. Cela est vrai même pour les bébés sourds ou aveugles. Il s’avère que Peekaboo est particulièrement un plaisir mondial pour la foule. Et nous le savons parce qu’étudier le rire de bébé est aussi un vrai travail.

Ainsi, la nature omniprésente du rire suggère qu’il doit servir un but, mais quoi?

Pourquoi on rit? Voici quelques raisons scientifiques

Le rire a clairement une fonction sociale. C’est une façon pour nous de signaler à une autre personne que nous souhaitons nous connecter avec elle. En fait, dans une étude portant sur des milliers d’exemples de rire, les orateurs d’une conversation se sont avérés 46% plus susceptibles de rire que les auditeurs.

Nous sommes également 30 fois plus susceptibles de rire en groupe. Les jeunes enfants âgés de 2,5 à 4 ans étaient huit fois plus susceptibles de rire d’un dessin animé lorsqu’ils le regardaient avec un autre enfant, même s’ils étaient tout aussi susceptibles de déclarer que le dessin animé était drôle, seul ou non.

Évidemment, ce signal de connexion a probablement joué un rôle important dans la survie. En rencontrant un inconnu, nous voulons savoir: Quelles sont vos intentions avec moi? Et avec qui d’autre êtes-vous aligné?

Dans une étude qui a porté sur 24 sociétés différentes et a inclus 966 participants, les scientifiques ont joué de courtes piqûres sonores de paires de personnes riant ensemble. Dans certains cas, le couple était des amis proches, dans d’autres, le couple était étranger.

Les participants à l’étude ont été invités à écouter les rires simultanés et à déterminer le niveau d’amitié partagé par les rieurs. En utilisant uniquement le son du rire comme indices, ils pouvaient faire la différence de manière fiable entre les personnes qui venaient de se rencontrer et celles qui étaient des amis de longue date. Ces résultats suggèrent non seulement le lien entre le vrai rire et l’amitié, mais aussi que nous ne trompons personne lorsque nous prétendons rire de la blague d’une autre personne.

Une autre théorie, qui pousse la connexion de personne à personne fournie par le rire un peu plus loin, est que le rire peut remplacer l’acte de se toiletter les uns les autres. Le toilettage d’un autre est un comportement observé chez les primates. Préparer quelqu’un d’autre est un acte généreux et unilatéral. Parce qu’il nécessite de la confiance et un investissement de temps, il lie le toiletteur et le groomee en tant qu’amis.

Au fur et à mesure que nos communautés se sont agrandies, nous ne pouvions pas tous nous préparer à établir des liens. Ce n’est donc plus notre méthode préférée pour présenter une offre d’amitié. (Et c’est probablement une bonne chose.) Mais le rire, comme l’engagement offert par le toilettage, est également difficile à simuler, du moins pas sans être évident. Et, contrairement au toilettage, cela peut être fait dans un plus grand groupe et donne une impression plus immédiate. Lorsque nous rions véritablement, nous signalons que nous sommes à l’aise et nous sentons comme nous appartenons.

Selon la clinique Mayo, il y a aussi une multitude d’avantages pour la santé physique au rire. Le rire peut augmenter votre apport en oxygène, ce qui peut à son tour stimuler votre cœur, vos poumons et vos muscles. Rire libère encore des endorphines, les produits chimiques de bien-être que notre corps produit pour nous rendre heureux et même soulager la douleur ou le stress. L’acte d’augmenter puis de diminuer notre fréquence cardiaque et notre tension artérielle par le rire est également, en fin de compte, apaisant et apaisant. Le rire peut même stimuler la réponse de notre système immunitaire en libérant des neuropeptides réduisant le stress et les maladies.

Le rire signale donc la coopération, un aspect clé de la survie humaine, et promeut un corps plus sain pour démarrer. C’est la meilleure excuse que j’ai entendue pour prendre le temps de profiter de quelques rires au cours du dîner et des boissons avec des amis.

