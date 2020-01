Pourquoi #RugbiersAsesinos est une tendance dans les réseaux sociaux en Argentine

La tendance hashtag en Argentine

Le cas de Fernández Báez Sosa, 19 ans décédé des suites d’un passage à tabac causé par une chaussure de rugby du bowling Le brique de la ville de Buenos Aires de Villa Gesell, a provoqué une vague de répudiation dans les réseaux sociaux. L’agitation s’est reflétée sur Twitter, où des milliers d’utilisateurs ont fait référence à Les 11 rugbiers détenus, originaires de Zarate.

Vers samedi soir, le mot «Tueurs“Sec, il était situé comme sujet tendance du réseau social de microblogging et dépassé 30 mille mentions. Autres TT allusifs à attaque violente dans la station balnéaire, ils se sont démarqués et ont joué sur la chronologie, comme les commentaires “Rugby“Ou #Rugbiers.

Plusieurs utilisateurs ont exigé l’application de la peine de l’emprisonnement à vie, l’une des possibilités établies par le Code pénal contre l’attaque brutale.

Maintenant, après environ 24 heures de l’événement, la tendance est devenue #RugbiersAassinos, pour l’identification de ce type d’agressions avec des groupes qui pratiquent ce sport. Une longue histoire d’agressions mettant en vedette des rugbiers – certaines avec des conséquences aussi désastreuses que ce week-end sur la côte – confirme une tendance que certains spécialistes ont consultée par Infobae ils sont liés à un sentiment de “supériorité physique” et aussi à un certain élitisme lié à la pratique de ce sport (Voir: “Ils se sentent physiquement supérieurs”: les experts voient un lien entre le rugby et l’attaque de la chaussure).

Le passage à tabac qui a mis fin à la vie de Fernando Báez Sosa a été enregistré après 5 heures devant la discothèque située avenue 3 et 102e rue, à Villa Gesell.

Un combat a commencé à l’intérieur de la discothèque, a déclenché la fureur de la bande d’amis d’un club de rugby de Zárate et a conduit à une agression sur le trottoir, où le jeune homme est décédé. il a reçu un coup dur à la tête qui l’a laissé inconscient. L’attaque a été enregistrée par des caméras de surveillance.

Báez Sosa a été transféré dans un ambulance à l’hôpital Illia, de la Villa Gesell, située du 8 au 2200 avenue, où les tentatives de le faire revivre ont échoué.

Les détenus ont été identifiés comme Pablo Ventura, Matías Franco Benicelli, 20 ans; Ayrton Michael Viollaz (20); Maximum Pablo Thomsen (20); Luciano Pertossi (18); Ciro Pertossi (19); Lucas Fidel Pertossi (20); Alejo Milanesi (20); Enzo Tomás Comelli (19); Juan Pedro Guarino (19) et Blas Cinalli (18).

Le garçon assassiné vivait dans un immeuble Caballito où son père, ressortissant paraguayen, travaille comme tuteur. Grâce à une bourse, il a fréquenté le lycée du Collège Marianiste de ce quartier de Buenos Aires, la CBC avait terminé et il allait commencer cette année la faculté de droit. J’étais petit ami pendant deux ans. Il était le seul enfant du mariage formé par Graciela et Silvino.

Fernando Báez Sosa avec ses parents

J’ai continué à lire:

La longue liste des événements violents mettant en vedette des rugbiers

Les 11 rugbiers accusés d’avoir battu un garçon de 18 ans à Villa Gesell

Vidéo: les derniers moments du combat qui se sont terminés par un mort de 19 ans à la sortie d’un bowling de la Villa Gesell