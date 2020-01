La guerre dialectique entre la Russie et l’Occident est également menée dans les livres d’histoire. Dans les mois précédant le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, une lutte non moins féroce a lieu, entre autres, par le président russe Vladimir Poutine, sur la place que chacun des pays devrait occuper dans les annales de la Lutte contre l’Allemagne nazie.

“Nous couvrirons la bouche de ceux qui essaient de réécrire l’histoire, de la présenter faussement et de minimiser le rôle de nos parents et grands-parents qui ont défendu la patrie et pratiquement tout le monde dans la peste brune”, a déclaré M. Poutine en référence à la couleur des chemises. de l’uniforme du parti nazi allemand, rencontrant il y a une semaine des survivants du site de Leningrad (1941-44).