Poutine envoie des citoyens russes se reposer tout avril, avec salaire

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les jours non ouvrables jusqu’au 30 avril pour contenir la propagation du coronavirus Covid-19.

«J’ai pris la décision de prolonger le régime des jours chômés jusqu’à la fin du mois, c’est-à-dire jusqu’au 30 avril. J’insiste, les travailleurs gardent leur salaire. “

Le gouvernement russe a promis une aide financière aux entreprises afin qu’elles puissent payer leurs employés.

La Russie prolonge son voyage à distance saine

Poutine, qui avait déjà déclaré des jours chômés du 30 mars au 3 avril, a expliqué que la menace posée par la propagation du coronavirus demeure et que les spécialistes estiment que le pic de la pandémie n’a pas été surmonté dans le monde ni ni en Russie.

“Cette semaine de non-travail déclarée dans tout le pays et le régime d’auto-isolement des habitants de nombreuses régions nous ont permis de gagner du temps pour adopter des mesures préventives et mobiliser les autorités, augmenter les ressources et renforcer les systèmes de santé.”

Selon le président russe, cette mesure a permis de lutter plus efficacement contre l’épidémie.

La priorité est de protéger les personnes âgées

“Pour le moment, nous sommes en mesure de protéger les personnes âgées de cette grave menace, de prévenir les flambées d’épidémie dans les jardins d’enfants, les écoles, les universités et d’autres centres d’études.”

Il a également admis qu’il existe des entités en Fédération de Russie «où le coronavirus représente un grave danger pour les personnes. Par exemple, à Moscou, où jusqu’à présent, malgré les efforts des autorités fédérales et urbaines, il n’a pas été possible de renverser la situation. »

Combien de cas de Covid-19 la Russie enregistre-t-elle?

Selon les dernières données, la Russie a été diagnostiquée 3 548 caisses de COVID-19, 771 plus que la veille – la plus forte augmentation d’un jour à l’autre à ce jour -.

Du total, 2475 ont été enregistrés à Moscou, où ils se sont produits 19 des 30 décès par des coronavirus enregistrés dans tout le pays.

Poutine a indiqué qu’en fonction de l’évolution de la situation, la période des jours non ouvrables pourrait être modifiée et même réduite.

Avec des informations de l’EFE.

