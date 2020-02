Pouvez-vous utiliser le yoga pour améliorer votre performance sportive?

Êtes-vous prêt pour quelque chose d’un peu différent? Cet article est une transcription complète d’une conversation que j’ai eue sur le yoga et comment nous pouvons l’utiliser de manière spécifique pour améliorer nos performances sportives. Pour la version audio de cette interview (que je vous encourage fortement à écouter), je n’étais pas enfermé dans mon petit placard dans mon propre studio à la maison comme je le suis habituellement, j’étais en fait à Whistler, en Colombie-Britannique «sur place» avec mon cher ami, Abi Carver, de Yoga15.

Vous, lecteurs de longue date, avez sans aucun doute rencontré des liens dans mes précédents articles et podcasts précédents où j’ai mis en évidence les vidéos et les publications d’Abi. Mais pour celui-ci, elle est ici en personne, pas sur Skype, pas sur Internet, mais juste en face de moi. Alors c’est parti!

Brock: Abi, comment vas-tu?

Abi: Je suis génial. Comment vas-tu?

Brock: Je vais bien. Nous venons de faire une belle promenade autour de Lost Lake, et nous ne nous sommes pas perdus cette fois.

Abi: Non pas cette fois!

Brock: C’est au nom du lac, donc vous pensez que ce serait inévitable, mais nous ne nous sommes pas perdus. Et nous sommes retournés ici pour parler de yoga et si oui ou non – ce que je vais dire de toute façon – est de savoir si le yoga est créé de la même manière ou si ces différentes marques de yoga sont en fait si différentes? Et ciblent-ils en fait différents types d’activités et même différentes parties de notre corps, différentes parties de notre système nerveux? Et, la plus grande question, parce que je sais que vous faites beaucoup de yoga spécifiquement pour les cyclistes, pouvons-nous utiliser le yoga pour cibler des objectifs spécifiques et obtenir vraiment des résultats spécifiques de notre corps et de nos performances? C’est donc la grande question. Mais décomposons-le un peu.

Mais d’abord, avant de nous y plonger, pourriez-vous simplement expliquer au public vos antécédents en tant que … en tant qu’influenceur de yoga, dirons-nous?

Abi: Je voudrais dire que j’étais influent, mais je pense que je ne peux vraiment compter que comme enseignant. J’ai une entreprise en ligne, qui s’appelle yoga15.com, qui est spécialement conçue pour les athlètes. Cela s’appelle Yoga15 car toutes mes vidéos durent 15 minutes. En partie parce que je suis une personne assez impatiente. En règle générale, vos cours durent une heure et 15 minutes. Mais nous pouvons y revenir dans peu de temps.

Donc, Yoga15 est ma compagnie. Je travaille presque exclusivement en ligne. Je fais quelques privés, mais la plupart de ce que je fais est en ligne. Je fais des vidéos et elles s’adressent à différents sports. J’aime beaucoup les sports extrêmes comme le surf, le VTT, le snowboard, le ski, mais j’ai aussi un public assez large dans le triathlon et la course à pied, le cyclisme, l’haltérophilie sportive plus conventionnelle aussi.

Brock: C’est comme ça que je t’ai trouvé, en fait. Ou est-ce ainsi que tu m’as trouvé? Non attends. Comment nous sommes-nous retrouvés?

Abi: Eh bien, j’écoutais vos podcasts juste au moment où j’ai vraiment commencé cette entreprise, qui remonte à 2013, et je pense que je vous ai probablement contacté au moment où vous pouviez le faire, et quelqu’un aurait répondu.

Brock: Ouais. À l’époque, nous n’étions pas inondés de demandes de spam pour tout. Je sais que même ma mère reçoit des demandes de spam de personnes qui veulent un emploi dans son «entreprise», et elle est à la retraite depuis plusieurs années maintenant.

Mais de toute façon, j’ai vraiment apprécié l’idée des 15 minutes de yoga, et souvent je les enchaînais et fais plus. Mais l’idée de pouvoir réellement passer à travers quelque chose de significatif et d’utile en 15 minutes a vraiment résonné en moi et résonne toujours avec moi. Je vais utiliser ces vidéos pour toujours. Même si vous avez évolué et créé beaucoup de choses différentes depuis lors.

Abi: Eh bien, ce qui est fou, c’est que le yoga ne change pas.

Brock: Il a des milliers d’années.

Abi: Oui! Il a des milliers d’années. Et mon Yoga, je dirais en fait, en toute équité avec le Yoga, je dirais que ce que j’enseigne est inspiré du yoga parce que ce n’est pas l’ensemble du package que vous obtenez dans un cours de yoga. C’est non spirituel. Et pour moi personnellement, je suis un grand fan de tous les éléments du yoga. Mais ce que j’enseigne est une version très épurée de cela, y compris le temps parce que j’essaie d’apporter le yoga à un nouveau public, donc je n’enseigne à personne qui est déjà assez bon en yoga. J’enseigne aux débutants et j’essaie de l’ouvrir aux personnes qui ne pensent pas qu’il y ait un cours de yoga pour eux. Soit il n’y en a pas, c’est trop loin, c’est trop cher, soit ils s’entraînent tellement pour leur triathlon que “comment vont-ils s’inscrire dans une classe d’une heure et quart?”

Idéalement, ce serait merveilleux si nous pouvions tous le faire, mais je me suis rendu compte que «peu et souvent» est tellement mieux qu’aucun. Une fois que je peux vous faire faire peut-être une fois par mois. Les avantages de faire 15 minutes ou même moins de 15 minutes – il y a en fait beaucoup d’efficacité dans juste … Je vous ai enseigné toutes les poses, mais en fait, lorsque vous êtes sur la piste, vous venez de faire une balade en VTT, vous savez trois poses que vous pouvez faire, et vous allez le faire. Et vous pouvez le faire à chaque fois. Et vous ne pouvez peut-être pas aller à un cours tous les jours.

