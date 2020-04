Pouvons-nous sauver le Woodrat sans abattre les chats?

Ralph DeGayner savait qu’il voyait le travail d’un tueur en série.

Toutes les victimes ont été prises en embuscade et mutilées; beaucoup avaient la gorge arrachée. Chaque matin, pendant plusieurs semaines, DeGayner, un octogénaire longiligne, a trouvé les corps enterrés sous la litière de feuilles le long de la route 905 de Key Largo, une route de comté qui traverse la réserve nationale de faune du lac Crocodile. Plus DeGayner rencontrait des rats des bois éventrés, plus sa déception se transformait en rage.

«C’était les chats», dit-il, ses yeux bleus étincelants sous le soleil de Floride. “C’est exactement comme ça qu’ils tuent. Je n’avais pas besoin de plus de preuves que ça. ” Le retour sur le site du massacre, même huit ans plus tard, a rempli DeGayner de colère. Il se tourna vers le nord, fixant le Ocean Reef Club attenant, une maison communautaire fermée non seulement pour les millionnaires mais aussi pour des centaines de chats sauvages.

Le sort du Woodrat Key Largo, une espèce menacée, est devenu la croisade personnelle de DeGayner tard dans la vie. Pour occuper son temps lorsque les conditions n’étaient pas propices à la pêche, le vendeur à la retraite de spas a commencé à faire du bénévolat au refuge faunique, qui a ouvert ses portes à la fin des années 1990. Il a été rapidement pris par les rongeurs de couleur cannelle, qui construisent de grands nids méticuleux avec une précision qu’il a trouvée attachante. Les rats des bois avaient depuis longtemps échappé à une existence sous une mince étendue de la canopée luxuriante des forêts semi-tropicales de Key Largo, où ils partageaient leur quartier avec des crocodiles, des serpents et des rapaces. La population avait réussi à s’accrocher alors qu’une grande partie de son habitat était rasée pour faire place à des plantations d’ananas, un silo à missiles, des derricks pétroliers et des condos de luxe. Mais les chats étaient une menace différente. D’une part, tout le monde n’était pas d’accord pour dire que les chats étaient une menace.

Il y a quinze ans, dans une dernière tentative pour sauver le rat des bois de l’extinction, les écologistes du refuge se sont associés à Disney (avec sa présence en Floride et sa mascotte de rongeur) pour commencer un programme d’élevage au Animal Kingdom à Orlando. Pendant plusieurs années, les biologistes de la faune ont réussi à augmenter le nombre de rats en captivité. Le vrai test, cependant, serait de survivre à Key Largo.

DeGayner était sûr que les rats des bois réussiraient s’il pouvait garder les chats sauvages hors du refuge. Il n’était pas seul. Les écologistes locaux ont demandé à plusieurs reprises au Ocean Reef Club, qui nourrissait et soignait les chats grâce à un programme appelé ORCAT, de trouver comment les garder confinés. Mais ORCAT a hésité: les chats étaient des boucs émissaires pour une longue liste de problèmes, et de toute façon il serait impossible de les limiter tous à la propriété de 2500 acres.

Pendant plusieurs semaines en 2010 et 2011, les biologistes ont relâché 27 rats de bois marqués dans le refuge. En quelques semaines, les chats ont tué chacun d’eux. «Ils ont dépensé des millions de dollars pour montrer que les chats mangent des rats», explique DeGayner. Le programme d’élevage a été abandonné. Et l’antagonisme entre les défenseurs des chats et les écologistes s’est intensifié.

Un chat en liberté étudie un nid de rats des bois dans la réserve nationale de faune de Crocodile Lake en Floride. Crédit: Michael Cove North Carolina State University et USFWS

Une solution alternative

Les humains n’ont pas domestiqué les chats aussi activement que les chiens. En conséquence, il y a beaucoup moins de différences génétiques entre les chats domestiques et les chats sauvages qu’entre les chiens et les loups. Mais les chats vivent aux côtés des humains depuis plus de 10 000 ans. Les céréales stockées par les premiers agriculteurs attiraient les rongeurs, et les rongeurs attiraient les chats, qui restaient ensuite pour nos restes de nourriture (et peut-être une égratignure ou deux derrière les oreilles). Partout où les humains allaient, les chats suivaient – et se multipliaient. Une chatte peut commencer à se reproduire à moins d’un an et peut avoir jusqu’à trois portées de cinq chatons ou plus chaque année pour le reste de sa vie. Il n’est donc pas surprenant que les gens se plaignent de la surpopulation des chats depuis des décennies.

Au cours des 10 dernières années, la science a clairement montré que les chats domestiques sont un cauchemar de conservation dans le monde entier. Parce que les chats se trouvent à des densités de population 10 à 100 fois supérieures à celles des prédateurs de taille similaire, leur impact est beaucoup plus profond que celui des prédateurs naturels tels que les rapaces, les ratons laveurs et les serpents. Ils ont été impliqués comme une force majeure dans l’extinction de 14 pour cent des espèces d’oiseaux, de mammifères et de reptiles sur les îles. En 2013, le biologiste de la conservation de l’Université de Georgetown, Peter P. Marra, et ses collègues du Smithsonian’s Migratory Bird Center et du US Fish and Wildlife Service ont estimé que les chats sauvages et d’extérieur tuent environ 2,4 milliards d’oiseaux chaque année, ce qui s’ajoute aux 12,3 milliards estimés. les rongeurs et autres mammifères également tués par les chats. Comme les chats en liberté ont été de plus en plus documentés en train de tuer des espèces sauvages menacées, des différends tels que celui de Key Largo ont éclaté dans le monde entier. Cependant, la manière de résoudre le problème est beaucoup moins claire.

Historiquement, le «contrôle des chats» signifiait rassembler et tuer les chiens errants de temps en temps, souvent comme une mesure réactionnaire lorsque les choses devenaient incontrôlables. Mais compte tenu du taux de fertilité extraordinaire d’un chat, il n’a pas fallu longtemps à la population féline pour revenir à son point de départ. Au cours des dernières décennies, les gouvernements ont essayé un arsenal de stratégies plus délibérées, notamment des saucisses empoisonnées, des tireurs d’élite, des virus mortels et un gel toxique vaporisé sur la fourrure des chats. Peu de ces tactiques ont été pratiquées régulièrement sur une période suffisamment longue. Presque tous ont échoué, enhardissant les personnes qui travaillent dans le bien-être animal à insister sur le fait que le simple fait de tuer des chats n’est pas seulement cruel mais inefficace: aujourd’hui, il y a de 70 millions à 100 millions de chats sauvages ou sans propriétaire aux États-Unis seulement.

Au lieu de cela, les défenseurs des chats préconisent de piéger sans cruauté les chats, de les stériliser et de les renvoyer dans leurs colonies, ou groupes sociaux, à l’état sauvage – un processus connu sous le nom de piège-neutre-retour, ou TNR. Si les chats en liberté sont empêchés de se reproduire, les colonies de chats sauvages diminueront naturellement de taille au fil du temps à mesure que les chats meurent. Au milieu des années 1980, Julie Levy, qui était alors étudiante en médecine vétérinaire à l’Université de Californie à Davis, a dirigé l’un des premiers efforts du TNR au pays. En quelques années, presque tous les chats sauvages du campus avaient été piégés et stérilisés, et au moment où Levy a obtenu son diplôme, la zone autour de l’école vétérinaire était presque sans chats. «Les gens étaient tellement excités d’avoir une solution alternative», se souvient-elle.

En 1993, la nouvelle du projet TNR de Levy en Californie parvint à Alan Litman, un inventeur prolifique et un résident de l’Ocean Reef Club. À l’époque, des milliers de chats sauvages parcouraient la propriété, qui occupe un tiers de Key Largo. Les rafles occasionnelles d’euthanasie, qui ne convenaient pas à de nombreux habitants, ne fonctionnaient pas. Les excréments de chats étaient partout, et les propriétaires ont déposé un flot sans fin de plaintes concernant le bruit des combats de chats et l’odeur des marques de territoire. Litman a fait pression sur Ocean Reef pour essayer TNR, et le club a accepté, fournissant un financement à long terme pour lancer ORCAT avec de l’argent de l’association des propriétaires et des dons privés. Litman a engagé Susan Hershey, technicienne dans un hôpital vétérinaire local, pour diriger le programme. À son arrivée en 1995, Hershey a ouvert une boîte de nourriture dans la rue et a rencontré «70 ou 80 chats, facilement», se souvient-elle. «C’était un problème extrême.»

Hershey a passé la plupart des heures du jour à appâter des pièges avec des boîtes de Friskies et à attendre que des chats sans méfiance entrent à l’intérieur. Comme les chats ont appris sa routine et ont commencé à éviter les pièges, Hershey a constamment évolué ses méthodes. Beaucoup de chats qu’elle a piégés étaient malades et ont dû être euthanasiés sans cruauté; d’autres étaient amicaux et pouvaient être adoptés dans les foyers. Des centaines de chats, cependant, étaient en assez bonne santé pour être stérilisés ou stérilisés, mais trop effrayés par les humains pour vivre à l’intérieur. Ces chats ont été renvoyés dans leurs colonies avec le haut de leur oreille gauche retiré pour indiquer qu’ils étaient fixés. Pendant cinq ans, Hershey et une équipe grandissante ont piégé et castré pratiquement 24h / 24. Lentement mais sûrement, le nombre de chats à Ocean Reef a commencé à baisser.

Crédit: Amanda Montañez; Source: «Diminution de la population et augmentation du bien-être des chats communautaires dans un programme de retour de piège de vingt-trois ans à Key Largo, FL: The ORCAT Program», par Rachael E. Kreisler et al., Dans Frontiers in Veterinary Science ; 1 février 2019

Le négociateur

La nouvelle du succès d’ORCAT a commencé à se répandre dans toute la communauté du bien-être animal. Hershey est devenu une sorte de célébrité de TNR, alignant des visiteurs du monde entier qui voulaient apprendre à reproduire le programme Key Largo. Les chats sauvages de la région ont également attiré le biologiste Michael Cove, alors un jeune doctorant à la North Carolina State University, qui est arrivé au Crocodile Lake National Wildlife Refuge en 2012. Bien que le nombre de chats à Ocean Reef ait effectivement diminué, les rats des bois étaient toujours en de graves problèmes, et Cove voulait trouver comment mieux les protéger. Des chats sauvages erraient souvent dans le refuge, attirés par les activités laborieuses des rats des bois. Cove voulait documenter les effets des chats sur la population de rats des bois et comprendre comment les chats – entre autres facteurs – limitaient la récupération des rats des bois. Pour les écologistes, la présence d’ORCAT était tout sauf une victoire.

Bien qu’une poignée d’études de Rome à Rio de Janeiro aient en effet montré des réductions persistantes de la population de TNR, il n’est pas facile de stériliser suffisamment de chats pour créer une tendance à la baisse régulière de la population, explique le biologiste de la conservation Grant Sizemore de l’American Bird Conservancy. Des études de modélisation ont montré que plus de 90% des chats doivent être réparés pour créer un déclin constant de la population, et le piégeage de nombreux chats est presque impossible. Les chats domestiques se reproduisent si efficacement que même de petites lacunes dans l’entretien des colonies de chats peuvent entraîner une résurgence du nombre, comme le montrent les propres données d’ORCAT. De plus, il a été constaté que la présence de chats sauvages soignés encourage les gens à jeter leurs chats indésirables dans la même zone, ce qui est souvent la raison pour laquelle la stratégie échoue. (Il aide également à expliquer le succès d’ORCAT, qui est situé dans une communauté fermée sur une petite île.) “TNR est une solution de pansement pour une plaie béante”, dit Sizemore.

Les partisans de TNR reconnaissent que la méthode est imparfaite. Mais Levy et Hershey affirment que même avec tous ses défauts, le TNR est la seule technique qui, jusqu’à présent, a montré qu’il réduisait les populations de chats au fil du temps. Les humains tuent des chats depuis des siècles, dit Levy, mais des millions de chats sauvages vivent actuellement aux États-Unis. Marra conteste cette logique, arguant qu’il existe une différence entre les rafles occasionnelles de chats à problèmes et les efforts plus récents pour éliminer stratégiquement les chats d’un écosystème. Les études de modélisation par l’écologiste de l’Université d’Auburn Christopher Lepczyk et d’autres semblent soutenir le point de Marra: dans la plupart des cas, le TNR est moins efficace pour réduire les populations de chats que l’euthanasie des chats une fois qu’ils sont piégés.

Les deux parties ont accusé l’autre de cueillir des données à l’appui de ses arguments. En 2018, Marra et d’autres écologistes ont écrit un article qualifiant les promoteurs du TNR de “ marchands du doute ”, le même terme utilisé pour ceux qui défendent les produits du tabac et nient le changement climatique à des fins personnelles. Mais le problème sous-jacent est qu’il existe peu de données pour commencer, à la fois sur l’ampleur du problème (les chats sauvages sont difficiles à compter avec précision, par exemple) et sur les meilleures méthodes pour réduire le nombre de chats dans le contexte du renforcement de la faune. En ce sens, la lutte pour la conservation des chats repose davantage sur des opinions que sur des données scientifiques. Dans un article de mai 2019 intitulé «Une panique morale sur les chats» dans la biologie de la conservation, les éthiciens, les anthropologues et les biologistes de la conservation ont plaidé pour voir les zones grises.

Entrant dans le marécage, Cove savait que l’expulsion des chats du refuge nécessiterait l’adhésion à ORCAT. Il devait montrer à Hershey la preuve que ses chats étaient coupables. Personne n’avait fait d’études fines montrant précisément comment les chats affectaient les espèces de rongeurs en voie de disparition, c’est donc là qu’il a commencé. Les premiers résultats de Cove, publiés plus tard sous la forme de son doctorat. thèse, était accablante: la densité de population de rats des bois était inversement proportionnelle au nombre de chats sauvages dans le paysage. Si les chats étaient autour, les rats des bois ne l’étaient généralement pas, et tous ceux qui se comportaient différemment de la normale.

En examinant les résultats, Hershey a hérissé à l’implication qu’elle faisait partie du problème. Après tout, elle avait passé deux décennies à travailler sans relâche pour réduire le nombre de chats tandis que personne à Crocodile Lake ne proposait d’aide. «Honnêtement, je ne savais pas quoi faire de plus», dit-elle. Cove a changé de tactique. Il voulait montrer que le déclin de la population qui accompagne le TNR est encore trop lent pour sauver des espèces vulnérables comme le rat des bois. Comme l’explique Marra, “Si vous remettez un chat dans l’environnement, il continuera à tuer.” Lorsque Cove a analysé la fourrure de chat trouvée dans le refuge faunique, il a appris que les chats mangeaient presque exclusivement de la nourriture fournie par les humains, y compris de la nourriture pour animaux de compagnie et des déchets – seulement un petit pourcentage consommait de la faune. Mais cela ne les a pas empêchés de chasser et de tuer les rats des bois.

La découverte de Cove a été appuyée par le travail de l’écologiste de l’Université de Géorgie, Sonia Hernandez, qui a suivi les habitudes de chasse des chats locaux sur l’île de Jekyll en Géorgie en 2014 et 2015. Hernandez a placé des KittyCams à collier sur 31 chats sauvages qui, comme ORCAT, ont été nourris quotidiennement . Les preuves des KittyCams ont montré que 18 des chats étaient des chasseurs réussis, avec une moyenne de 6,15 morts par jour. Cependant, les chats n’ont pas mangé toutes leurs proies. Les chats chassent non pas parce qu’ils sont cruels ou assoiffés de sang, explique Marra, mais simplement parce qu’ils sont des chats.

Finalement, Cove a fait appel aux émotions. Au cours de ses recherches, il avait souvent installé des caméras déclenchées par le mouvement près des nids de Woodrat pour surveiller les chats en action. Cove a capturé plusieurs cas de chats grimpant sur les nids, preuve que les animaux d’ORCAT étaient actifs dans le refuge. En 2014, il s’est fait tirer dessus: une photographie d’un chat avec un rat des bois mou dans la bouche.

Un effort de coopération

Les images de Cove ont aidé à briser le déni de Hershey. Même si les écologistes ne considéraient pas son travail comme valable, elle devait admettre que l’image était alarmante. De nombreux amoureux des chats ont une réponse similaire, explique Brooke Deak, un doctorat en socioécologie. étudiant à l’Université d’Adélaïde en Australie. Elle souligne une étude de 2013 montrant que les membres de la Société Audubon ont tendance à considérer les chats d’extérieur comme des tueurs invasifs, tandis que les praticiens de la TNR voient les mêmes animaux que les amis moelleux qui partagent leur maison.

Hershey avait d’autres incitations à repenser le TNR comme une panacée. Peu de temps après l’échec du programme d’élevage de rats des bois, les responsables de Crocodile Lake ont annoncé un plan de gestion des espèces envahissantes qui, pour la première fois, leur permettrait de piéger et de retirer tous les chats trouvés dans le refuge. Certains seraient retournés à Ocean Reef, et d’autres seraient livrés au contrôle des animaux, où ils pourraient être réunis avec les propriétaires, adoptés ou euthanasiés sans cruauté. Le programme n’était pas seulement destiné aux chats: il était également destiné à gérer les pythons birmans envahissants, qui avaient pris le contrôle des Everglades et s’attaquaient aux rats des bois et aux chats. Aussi raisonnable que cela puisse paraître, la méfiance de longue date des amoureux des chats vis-à-vis des écologistes les a amenés à craindre que le plan ne constitue un feu vert pour la mise à mort aveugle de chats.

Craignant pour la sécurité des chats, un résident d’Ocean Reef a fait don de 15 000 $ pour qu’ORCAT puisse construire une enceinte intérieure-extérieure de 500 pieds carrés pour protéger les personnes âgées, malades et autrement vulnérables. En 2016, l’équipe ORCAT a commencé à poser des pièges non seulement pour stériliser les chats à Ocean Reef, mais aussi pour les garder confinés. Surtout, Hershey a acquiescé aux demandes de Cove selon lesquelles l’un de ses chats trouvés dans le refuge faunique devrait être gardé en permanence dans la nouvelle enceinte à son retour plutôt que d’être relâché sur la propriété.

Cove, qui est maintenant conservateur au Musée des sciences naturelles de Caroline du Nord, n’aime pas que le TNR soit toujours utilisé à Ocean Reef: environ 220 chats y errent en liberté. “Les chats sauvages ne devraient pas être autorisés à moins de cinq kilomètres d’une zone naturelle”, dit-il. Mais Cove admet à contrecœur que les récents efforts de Hershey ont effectivement réduit le nombre de chats sauvages même s’ils ne les ont pas éliminés. Dans des travaux publiés en 2019 dans Biological Conservation, Cove a rapporté que, comme les chats étaient définitivement retirés du lac Crocodile par une approche à plusieurs volets, la répartition des rats des bois a augmenté. Le pourcentage de sites de nidification de rats des bois avec des occupants actifs dans le refuge est passé de 37 à 54% en seulement deux ans.

L’étude de Cove était petite, mais c’était la première tentative documentée et scientifiquement rigoureuse de contrôler une population de chats sauvages au service d’une espèce en voie de disparition. Cela prouve qu’il est nécessaire de retirer les chats de façon permanente mais qu’avec la collaboration de la communauté, cela peut être accompli sans l’abattage en gros des chats. Maintenant, d’autres groupes adoptent une approche centrée sur les données. Des projets à Washington, D.C., et à Portland, Oregon, cherchent à fournir un décompte précis des chats d’extérieur, et une collaboration entre Portland Audubon et la Feral Cat Coalition of Oregon suit l’efficacité des méthodes de contrôle des chats sur Hayden Island. La méthode exacte de contrôle des chats sera toujours personnalisée pour chaque zone, dit Deak, mais le travail de Cove à Key Largo fournit un plan.

Amélioration de l’habitat

Bien que la réduction des incursions de chats sauvages à la réserve nationale de faune de Crocodile Lake ait été une première étape importante, la population de rats des bois est encore loin d’être en sécurité. En novembre dernier, Cove s’est envolé de Caroline du Nord pour commencer à se préparer à une nouvelle série d’études. N’ayant aucun moyen d’éliminer tous les chats en liberté, quelle que soit l’approche adoptée, Cove étudie si des méthodes supplémentaires d’intervention humaine pourraient aider à protéger le rongeur assiégé des chats et d’autres espèces envahissantes.

Deux rats de bois posent devant l’entrée de leur nid. Ils construisent ces structures comme protection contre les prédateurs. Crédit: Michael Cove North Carolina State University et USFWS

Les rats des bois construisent des nids géants en faisant glisser des milliers de bâtons sur des mètres de sous-bois denses. Ces structures, qui peuvent mesurer jusqu’à quatre pieds de haut et s’étendre sur plus de huit pieds de diamètre, servent de pépinière, de toilettes, de garde-manger et de sanctuaire. Mais la raquette créée par les rats des bois pendant la construction peut servir de balise de référence pour les chats voisins. Au milieu des années 2000, DeGayner et son frère ont tenté de résoudre ce problème en fournissant aux rats des bois des nids artificiels. Si les frères ne pouvaient pas éliminer la menace des chats, ils pourraient au moins aider à atténuer une partie de son impact. Ils ont enlevé les entrailles d’un jet ski jeté, réutilisant la coque comme un habitat prêt à l’emploi. Les rats des bois sont entrés presque immédiatement, augmentant la structure avec des bâtons au fil du temps. Les frères ont collecté avec impatience plus de motomarines.

L’assistance humaine aux espèces menacées est courante dans la conservation. Cove veut voir comment ces faux châteaux affectent les chances des rats de bois de devenir le dîner d’un chat. L’étude pourrait fournir des informations précieuses à d’autres écologistes qui visent à protéger les populations animales vulnérables des chats sauvages.

Par une froide matinée de novembre, Cove et DeGayner ont parcouru la route à deux voies qui traverse le lac Crocodile, armés d’une liste de sites de nidification à vérifier. Le premier était le nid 427. La maison à générations multiples Woodrat est à quelques centaines de mètres d’une route très fréquentée, mais le site est caché dans un mur de verdure presque impénétrable qui avale les bruits de la circulation. Cette famille de rats des bois a construit sa maison autour de la coque d’un Sea-Doo abandonné que les frères DeGayner avaient traîné plus d’une décennie plus tôt. Les rats des bois l’ont décoré de coquilles d’escargots, de casquettes Sharpie et de cordes élastiques.

Quand Cove a vu que l’entrée du nid 427 avait été nettoyée des feuilles et des toiles d’araignées – un signe clair qu’il y avait des rats des bois à l’intérieur – il a donné un coup de pouce à DeGayner. “Celui-ci est bon”, a-t-il dit. Au cours des prochaines heures, le duo a répété ce processus jusqu’à 20 fois, célébrant parfois des signes de vie, parfois déplorant des coques vides. Accroupi à l’ombre à quelques mètres de la circulation sur l’autoroute, Cove a pointé du doigt un tas de bâtons – un nouveau nid qu’il n’avait jamais vu auparavant. “Ce n’est pas grand-chose”, a-t-il dit, “mais c’est là.