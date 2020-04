Pouvons-nous vraiment développer un vaccin sûr et efficace contre les coronavirus?

En cas de flambée de maladie infectieuse, nos esprits se tournent vers les vaccins – et ils le font pour une bonne raison. Ils sont sûrs, relativement chers et ont bien fonctionné pour des maladies comme la variole, la polio, la fièvre jaune et, plus récemment, Ebola.

Un vaccin viendra-t-il aussi facilement pour le nouveau coronavirus? La réponse est peut-être oui, peut-être pas. Le «peut-être oui» vient de l’observation que dans les études animales, les coronavirus stimulent de fortes réponses immunitaires, qui semblent capables d’éliminer le virus. La récupération de COVID-19 peut être en grande partie due à une réponse immunitaire efficace. Le «peut-être pas» vient de preuves tout aussi solides, du moins avec les virus du SRAS et du MERS antérieurs, que l’immunité naturelle à ces virus est de courte durée. En fait, certains animaux peuvent être réinfectés avec la même souche qui a causé l’infection en premier lieu.

Cela soulève des questions plus cruciales avec des réponses tout aussi ambiguës. Si un vaccin s’avère efficace, serait-il efficace pendant longtemps? À ce stade, nous ne pouvons pas en être sûrs. Combien de temps faut-il pour se développer en premier lieu? Nous pouvons espérer, mais nous ne pouvons pas être sûrs qu’il se développera rapidement.

Pour mieux comprendre cela, il est important de comprendre comment le corps se protège des envahisseurs.

COMMENT VOTRE CORPS VOUS PROTÈGE DES MALADIES

Certaines barrières physiques et chimiques – peau, mucus, acide gastrique – protègent le corps contre les infections 24h / 24. La première ligne de défense est l’immunité innée, une réponse immunitaire immédiate et non spécifique à la multitude de virus et bactéries étrangers, ou pathogènes, que nous rencontrons à chaque heure de chaque jour. Cela comprend les défensines, les anciennes protéines antimicrobiennes qui mobilisent les voies cellulaires dans la lutte contre les agents pathogènes, et les macrophages, les globules blancs qui récupèrent et dévorent tout ce qui est étranger. Le but ultime d’une réponse immunitaire innée est d’être globalement efficace. À cet égard, il réussit généralement, mais pas toujours.

La deuxième ligne de défense est l’immunité adaptative, grâce à laquelle le corps développe une réponse protectrice durable spécifique à ce qu’il a vu auparavant. Il arme deux branches du système immunitaire: les cellules B productrices d’anticorps et les cellules T qui attaquent et tuent les micro-organismes envahisseurs ou les cellules affectées par ces micro-organismes. Dans de nombreux cas, l’immunité adaptative à une maladie a une longue durée de vie – parfois durant toute une vie, souvent 10 ans ou plus. D’autres fois, la réponse immunitaire est de courte durée, ce qui semble être le cas lors des premières expériences avec le nouveau coronavirus.

Tout le monde ne peut pas supporter de passer les deux à huit semaines nécessaires pour que l’immunité adaptative se termine progressivement – c’est là que la vaccination entre en jeu. Les vaccins préviennent la maladie en simulant l’infection, en enseignant au système immunitaire à reconnaître, à se souvenir et à combattre un pathogène donné avant une infection réelle se produit. Plutôt que de libérer des organismes virulents dans le corps, un vaccin renforce l’immunité à l’aide d’antigènes, les molécules pratiquement inoffensives qui résident sur les surfaces pathogènes. Les antigènes sont suffisamment étrangers pour déclencher la production d’anticorps, mais pas suffisamment dangereux pour provoquer une maladie. Grâce à la vaccination, ce que le corps apprendrait normalement à la dure – de manière inattendue, douloureuse et à grands frais – il peut être absorbé dans des conditions contrôlées avec une relative facilité.

Types de vaccins

Il existe de nombreuses façons de développer un vaccin qui dissuade avec succès les maladies infectieuses. Le premier à être inventé, le vaccin contre la variole, utilisait un virus vivant de la vaccine, assez similaire à l’agent infectieux d’origine, mais pas tout à fait. Contrairement à son homologue pathogène, qui a tué environ 300 millions de personnes à son apogée, le virus de la vaccine n’a provoqué que des symptômes bénins chez des patients en bonne santé. Cette méthode peut être reproduite en identifiant un virus “sosie” qui déclenche la réponse immunitaire souhaitée sans réellement infliger la maladie.

Une souche atténuée du virus, utilisée pour développer le vaccin contre la fièvre jaune, est une autre option. Parce que le virus est toujours vivant, bien qu’affaibli, il donne au corps une éducation durable sur la façon de le neutraliser. L’immunité protectrice qui en résulte pourrait durer des décennies. Le principal problème avec ce type de vaccin est que tout le monde n’a pas un système immunitaire suffisamment sain pour gérer le virus vivant, même s’il est devenu faible.

Dans les vaccins tués comme le vaccin contre la polio, le virus a été inactivé et ne peut donc pas se reproduire, ce qui signifie que plusieurs doses doivent généralement être administrées au fil du temps.

Les vaccins à sous-unités, tels que ceux disponibles pour l’hépatite B et le papillomavirus humain (HPV), injectent des parties particulières du virus dans les muscles. Ils sont généralement administrés avec des adjuvants, les injections de rappel qui inonderont stratégiquement le site d’injection de cellules immunitaires en provoquant une inflammation. Contrairement à d’autres types de vaccins, qui peuvent entraîner des complications ou même la mort chez les personnes atteintes d’immunodéficiences chroniques ou d’autres comorbidités, presque tout le monde peut résister à la réponse immunitaire déclenchée par un vaccin à sous-unités.

Pour délivrer en toute sécurité les morceaux viraux qui constituent un vaccin à sous-unités, les scientifiques purifient les composés protéiques et les insèrent dans un virus inoffensif, destiné à ne pas survivre à un périlleux voyage à travers le corps humain. Connus comme vecteurs viraux, ils ont été utilisés pour créer le vaccin contre Ebola. Dans le cas du nouveau coronavirus, par exemple, le vecteur adénovirus ferait un choix judicieux.

Pendant de nombreuses années, les sociétés de biotechnologie ont tenté en vain de produire des vaccins génétiques, qui utilisent un code génétique à la place du virus réel ou de ses parties individuelles.

Un candidat vaccin COVID-19 de premier plan est basé sur l’ARN, que le virus utilise comme code génétique ((OK?)); ce n’est pas encore prouvé. Parce que nous sommes dans le domaine de l’inconnu, nous ne savons pas quel type de vaccin fonctionnera – et la meilleure stratégie est de les essayer tous, en déployant un effort massif qui est heureusement déjà en cours.

POURQUOI LE DÉVELOPPEMENT DES VACCINS EST LONGTEMPS

Pourquoi Anthony Fauci dit-il qu’il pourrait falloir 18 mois pour produire un vaccin sûr et pleinement fonctionnel? La difficulté est de trouver un vaccin qui fonctionne contre une maladie très particulière, d’une part, et pour toute l’humanité, d’autre part. C’est pourquoi le développement de vaccins se déroule normalement à un rythme glacial par rapport à d’autres produits pharmaceutiques – non pas par manque d’essais ou d’innovation, mais parce que la sécurité doit être prouvée sans l’ombre d’un doute.

Les médicaments thérapeutiques sont généralement prescrits aux personnes malades selon les besoins; les vaccins sont généralement administrés en masse aux personnes en bonne santé. Il faut quelques jours aux scientifiques qui administrent des traitements expérimentaux à des patients hospitalisés pour un coronavirus pour déterminer l’innocuité et l’efficacité; pour ceux qui injectent des vaccins à des sujets testés qui ne sont pas encore affectés, cela peut prendre des années. Ajoutez le défi à plusieurs volets de la fabrication et de la distribution d’un produit emballé sur un marché mondial volatil, comptez des centaines de millions de dollars de dépenses, et voilà – vous verrez pourquoi de nombreux experts doutent que nous aurons un vaccin COVID-19 comme dès cet automne.

Nous savons que certaines réponses en anticorps peuvent en fait aggraver une maladie. Cela s’est avéré être le cas le plus récent pour le virus de la dengue aux Philippines, et il semble que des problèmes de ce type se poseront avec le nouveau coronavirus. Si un vaccin doit être administré à une partie importante de la population humaine, il nous incombe de procéder avec la plus grande prudence. Nous devons encore avancer aussi vite que possible avec autant de ressources que possible, mais nous devons le faire avec prudence – sinon nous risquons d’aggraver la propagation de la pandémie actuelle.

Nous devons tester rigoureusement les dizaines de candidats vaccins en lice pour en trouver un qui fonctionne, et cela nécessitera un financement sérieux. En moyenne, il peut coûter 25 000 $ ou plus par participant pour soumettre un vaccin à des essais cliniques. Il peut également falloir des dizaines de milliers de participants pour s’assurer qu’un candidat vaccin est efficace et sûr. Cela signifie qu’il en coûterait plus de 250 millions de dollars rien que pour recruter des personnes pour un seul candidat vaccin. Multipliez ce montant de 250 millions de dollars par 10 – le nombre minimum de vaccins qui, selon moi, doit atteindre ce stade – en plus des coûts de recherche et de développement d’un processus de fabrication, et le total pourrait se situer aux alentours de 10 milliards.

Même 10 milliards de dollars seraient un prix bas à payer pour développer un moyen de stopper une pandémie qui paralyse les économies du monde entier. Peu importe combien d’argent il faut pour développer un vaccin viable, cela en vaudra la peine. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas le faire.

