Pratiquer la médecine au temps de COVID-19

Cette dépêche est d’un passé pas si lointain.

Il est temps de voir un patient. Nous nous rassemblons en équipe: un médecin traitant, une poignée de médecins résidents, une cohorte d’étudiants en médecine, l’infirmière responsable de l’hôpital, l’infirmière de chevet, un inhalothérapeute, un pharmacien, un étudiant en pharmacie et peut-être quelques autres. Nous nous réunissons devant la chambre du patient et nous allons entrer.

Un des membres de l’équipe remet un équipement de protection individuelle (EPI) comprenant des gants, une blouse et un masque au reste de l’équipe; le patient a une maladie respiratoire et prend des précautions contre les gouttelettes. Quelque part le long de la ligne, un masque heurte accidentellement le sol, un gant se déchire. Plus d’EPI sont distribués. Enfin, l’équipe est prête.

Cela peut sembler du gaspillage, mais c’est de la médecine – ou du moins comment nous avons appris à la pratiquer – avant COVID-19.

Jusqu’à présent, le système d’enseignement des soins de santé exigeait que plusieurs prestataires, issus d’horizons et de niveaux de formation variés, soient au chevet des chambres de patients. Le système éducatif exigeait que le groupe de travailleurs de la santé soit présent pour apprendre les nuances de la maladie afin d’apprendre à mieux prendre soin des patients.

Dans les soins de santé modernes, si vous n’êtes pas au chevet du patient, vous n’apprenez pas. Mais avec la pénurie mondiale et chronique d’EPI à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui, je suis hanté en pensant à tous les masques, gants et robes jetés, même s’ils étaient superflus dans l’esprit de l’éducation.

Les professionnels de la santé américains apprennent à pratiquer la médecine dans des conditions idéales, en supposant que les ressources et les fournitures sont suffisantes et facilement disponibles. Mais la réalité d’aujourd’hui est le résultat d’un sous-investissement à long terme dans la préparation, causant une détresse morale aux médecins lorsqu’ils ne sont pas en mesure de faire leur serment de ne pas nuire.

Cette détresse transcende tous les employés des soins de santé, car la crise actuelle ne met pas seulement en évidence une offre limitée de ressources, mais une offre limitée de personnel comme les inhalothérapeutes.

Bien que des efforts soient déployés pour enseigner aux médecins des soins de grande valeur et soucieux des coûts, ces types de programmes enseignent à éviter les options de diagnostic et de traitement inutiles qui n’affectent pas les résultats pour les patients.

Même des programmes de simulation comme Helping Babies Breathe, une initiative de santé de l’American Academy of Pediatrics visant à améliorer les résultats de santé des bébés qui ont du mal à respirer à la naissance, sont créés spécifiquement pour les environnements à ressources limitées dans les pays en développement.

La plupart des professionnels de la santé américains n’apprennent pas ces programmes de simulation car ils ne sont généralement nécessaires que dans les régions où les ressources sont rares, pas aux États-Unis. Mais aujourd’hui, au milieu de la pandémie mondiale qui affecte les 50 États, nous sommes tout aussi limités en ressources que nos voisins; essayer de MacGyver solutions pour sauver nos patients.

Lorsqu’ils apprennent le fonctionnement des ventilateurs, les professionnels de la santé n’apprennent pas que deux patients peuvent utiliser un seul ventilateur. Lorsque nous apprenons la science derrière la propagation d’un virus respiratoire, nous n’apprenons pas que la façon de vous protéger contre sa contraction sera différente demain de la même manière qu’aujourd’hui – parce que demain vous n’aurez pas une protection appropriée.

Nous sommes des scientifiques. Et en cas de crise, les scientifiques peuvent tenter de manipuler notre façon de faire si cela fait la différence entre la vie et la mort. Mais on ne nous a jamais appris à pratiquer la médecine dans des conditions compromises – sans parler d’une pandémie mondiale. Au lieu de cela, on nous a appris que des ressources comme les EPI étaient un droit, pas un privilège, quand on s’occupait des autres.

Le bilan des décès liés à COVID-19 est passé à plus de 11000 aux États-Unis avec près de 380000 cas à l’échelle nationale et plus de 1,3 million de cas dans le monde avec plus de 78000 décès, selon les données de Johns Hopkins au 7 avril.

Récemment, les facultés de médecine de New York et de Boston ont annoncé des plans pour la remise des diplômes des facultés de médecine afin de combler le besoin de plus de médecins. Ces nouveaux médecins feront un travail honorable en première ligne d’une crise mondiale, mais pas pour ceux pour lesquels ils ont été formés.

Les pandémies ont déjà dévasté les populations mondiales, de la peste du moyen-âge à la grippe de 1918, à la polio, à Ebola et au H1N1. Ceux qui recherchent en science et pratiquent en médecine doivent tenir compte des leçons du passé et du présent pour s’assurer que la prochaine fois que nous serons prêts.